Tendencias

La regla de 30 a 60 minutos al día que mantiene el hogar bajo control

El tamaño de la vivienda y la cantidad de habitantes influyen en la frecuencia ideal, por eso se recomienda un mantenimiento breve cada jornada y sesiones más largas una vez por semana para lo más exigente

Guardar
Google icon
Persona sostiene dos botellas con pulverizador, tres botellas de líquidos, una pastilla de jabón, dos esponjas y un cepillo de limpieza.
El orden doméstico se sostiene con rutinas realistas según habitantes, tiempo disponible y tamaño de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina de limpieza diaria puede ayudar a que el desorden no se acumule, pero no siempre hace falta asumir toda la carga cada día. Según explica El Mueble, revista especializada en decoración y interiorismo, tres expertos en limpieza coinciden en que lo más útil es encontrar una rutina realista y adaptada a cada hogar.

Muchas veces, la falta de tiempo hace que las tareas domésticas se acumulen y se vuelvan difíciles de abordar. Ese atasco suele generar agobio y la sensación de no saber por dónde empezar.

PUBLICIDAD

La pregunta de fondo es simple: si de verdad hace falta limpiar todos los días. A partir de las opiniones de Stacy Peterson, Ronnie Kendrick y Vanessa Terra Bossart, recogidas por el medio citado a partir de declaraciones a Homes and Gardens, la respuesta apunta más al equilibrio que a la exigencia diaria.

Infografía sobre la regla de 30 a 60 minutos diarios para el hogar, con ilustraciones de una mujer limpiando, un reloj, y personas realizando tareas domésticas.
Las tareas diarias breves evitan que el desorden se acumule y reducen el agobio de empezar desde cero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensar que hay que limpiar la casa entera todos los días puede aumentar el agotamiento y la insatisfacción. Al mismo tiempo, afrontar toda la vivienda de una sola vez también puede resultar demasiado cansado.

PUBLICIDAD

Por eso, la propuesta de los expertos pasa por repartir el trabajo y ajustar la rutina a las necesidades de cada caso. Influyen factores como si hay niños o mascotas en casa y el tiempo real disponible.

Peterson aconseja resolver pequeñas tareas de limpieza cada día y no recurrir con demasiada frecuencia a limpiezas profundas. “Las tareas de limpieza sencillas y rápidas pueden ayudarte a establecer una rutina que haga que los días de limpieza profunda sean mucho menos estresantes”.

Silueta de una mujer con cola de caballo, camiseta blanca y delantal oscuro, guantes azules, limpiando una mesa con un paño claro. A contraluz de una ventana.
La exigencia de limpiar toda la casa cada día aumenta el agotamiento y la insatisfacción en la convivencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista añade que “al realizar tareas pequeñas y sencillas cada día, se reduce la carga de trabajo para cuando llegue el momento de abordar una limpieza profunda”. Kendrick sostiene, a su vez, que este sistema ayuda a crear hábitos más eficaces y permite dedicar menos tiempo a la limpieza en general.

Ronnie Kendrick también lo plantea desde su experiencia familiar. “Como padre de un niño pequeño, he aprendido que tener una rutina de limpieza es fundamental para mantener la casa limpia”.

El experto añade que “para nosotros, la mejor opción es dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables. Resulta más fácil mantener la casa ordenada con un mantenimiento regular que enfrentarse a un gran desastre de una sola vez. También recomiendo limpiar los derrames y la suciedad en cuanto se producen”.

Nene arrodillado guarda coche rojo en contenedor transparente de juguetes. Habitación con cama, osos de peluche, ventana y alfombra colorida.
Asignar responsabilidades acordes a la edad ayuda a distribuir la carga sin convertirlo en una batalla diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos especialistas sugieren además involucrar a los niños en tareas simples desde edades tempranas. Según Parents, asignar responsabilidades adecuadas a la edad, como guardar juguetes o ayudar a poner la mesa, fomenta la autonomía y contribuye a una casa más ordenada. La publicación subraya que “cuando los niños participan en la limpieza, no solo se aligera la carga para los adultos, sino que también se establecen hábitos positivos para el futuro”.

El tamaño de la vivienda también influye a la hora de decidir cuánto limpiar y con qué frecuencia. Vanessa Terra Bossart señala que una casa más grande o con más actividad diaria suele requerir más atención que otra más pequeña o con menos personas.

En ese sentido, la experta precisa: “La limpieza diaria no es estrictamente necesaria en todos los hogares, pero puede resultar útil dependiendo de las circunstancias. Si tienes niños, mascotas o una casa con mucha actividad, limpiar un poco cada día utilizando trucos de limpieza inteligentes puede ayudarte a mantenerlo todo bajo control y evitar que la suciedad y el desorden se acumulen”.

Mujer de cabello castaño con guantes amarillos frota el interior de un refrigerador abierto y vacío con una esponja, en una cocina moderna.
Las limpiezas profundas se vuelven menos estresantes cuando hay hábitos de mantenimiento constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bossart añade que, en viviendas más pequeñas o con menos movimiento, no siempre hace falta una limpieza profunda diaria. En esos casos, propone centrarse en unas pocas tareas clave, como ordenar o limpiar superficies, para mantener la casa recogida sin completar toda la limpieza.

Sobre el tiempo total, la experta calcula que, en términos generales, basta con dedicar entre 30 minutos y una hora al día a tareas pequeñas de mantenimiento. Eso equivale a unas 7 horas a la semana.

Para las tareas más intensas, su recomendación es concentrarlas en otro momento. “Para las tareas de limpieza más profundas, como fregar el suelo, pasar la aspiradora o limpiar el baño, unas pocas horas una vez a la semana son más que suficientes”, concluye Bossart.

Una persona con una manga gris limpia la pantalla de un Smart TV apagado con un paño de microfibra azul, mostrando el reflejo de su rostro.
Entre 30 minutos y una hora al día de mantenimiento puede ser suficiente si lo profundo se concentra semanalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Rutinas de LimpiezaTareas DomésticasOrganización HogarLimpiezaOrdenHogarLimpiarRutinaHábitoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A qué hora conviene almorzar para evitar la caída de energía de la tarde, según nutricionistas

La eficiencia de la insulina varía a lo largo del día y ese factor puede cambiar la forma en que el organismo procesa los alimentos según cuándo se ingieren. Cómo extender la saciedad y evitar la hinchazón

A qué hora conviene almorzar para evitar la caída de energía de la tarde, según nutricionistas

9 rincones de la casa que pueden convertirse en espacios inesperados de guardado

Tres expertas en diseño de interiores revelaron soluciones para ganar almacenamiento en cocinas, baños y pasillos, con opciones que van desde obras menores hasta sistemas magnéticos sin perforaciones

9 rincones de la casa que pueden convertirse en espacios inesperados de guardado

Por qué las canas pueden volverse amarillas y 6 claves para evitarlo

La ausencia de pigmento convierte a estos cabellos en porosos y susceptibles a factores externos que en otros tipos de cabello tendrían un efecto mucho menor, según advierten los expertos

Por qué las canas pueden volverse amarillas y 6 claves para evitarlo

Cuál es el misterioso órgano que se atrofia con la edad y podría ser la llave de la longevidad

Se trata de una glándula inmunitaria que tiende a desaparecer con el paso de los años. Recientes investigaciones indagaron si su regeneración podría enlentecer el envejecimiento y transformar la esperanza de vida

Cuál es el misterioso órgano que se atrofia con la edad y podría ser la llave de la longevidad

Crear para sanar: la artista uruguaya que promueve el arte como terapia cotidiana

Giovanna Gil Alves dejó la seguridad de un empleo tradicional para dedicarse a la creatividad, motivando a otros a encontrar en el arte una vía de bienestar y autodescubrimiento a través de Diario Creativo. En diálogo con Infobae, detalla cómo su propuesta ayuda a redescubrir el potencial creativo de cada persona

Crear para sanar: la artista uruguaya que promueve el arte como terapia cotidiana

DEPORTES

“Me abrió la mente”: la lección de dinero que forjó a Michael Phelps, el nadador más exitoso de la historia

“Me abrió la mente”: la lección de dinero que forjó a Michael Phelps, el nadador más exitoso de la historia

De Ronaldo a Batistuta: las lesiones más escalofriantes de figuras indiscutidas del fútbol mundial

El tierno momento que vivió Scaloni con sus hijos y su esposa española Elisa Montero tras el pase a la final del Mundial 2026

La historia detrás de la icónica foto de Messi bañando a Lamine Yamal que llegó a la final del Mundial

Argentina impone respeto y tiene lo que las otras selecciones no tienen: las claves que llevaron a la Selección a una nueva final del Mundial

TELESHOW

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

Rating: cuánto midió el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial

Mernuel confirmó el final de Mernosketti y dio los motivos de la ruptura del grupo: “No voy a forzar a nadie”

INFOBAE AMÉRICA

El dilema turco

El dilema turco

El presidente de Chile advirtió que “se vienen días de emergencia” por el temporal de lluvia y viento que afrontará el país

EEUU y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas en medio de la tensión con el régimen norcoreano

El ministro de Defensa de Ucrania renunció en el marco de una nueva remodelación del gabinete de Zelensky

Irak impuso nuevas sanciones a personas y entidades vinculadas a las redes de financiación de Hezbollah