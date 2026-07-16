La regla de 30 a 60 minutos al día que mantiene el hogar bajo control

El orden doméstico se sostiene con rutinas realistas según habitantes, tiempo disponible y tamaño de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina de limpieza diaria puede ayudar a que el desorden no se acumule, pero no siempre hace falta asumir toda la carga cada día. Según explica El Mueble, revista especializada en decoración y interiorismo, tres expertos en limpieza coinciden en que lo más útil es encontrar una rutina realista y adaptada a cada hogar.

Muchas veces, la falta de tiempo hace que las tareas domésticas se acumulen y se vuelvan difíciles de abordar. Ese atasco suele generar agobio y la sensación de no saber por dónde empezar.

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La pregunta de fondo es simple: si de verdad hace falta limpiar todos los días. A partir de las opiniones de Stacy Peterson, Ronnie Kendrick y Vanessa Terra Bossart, recogidas por el medio citado a partir de declaraciones a Homes and Gardens, la respuesta apunta más al equilibrio que a la exigencia diaria.

Las tareas diarias breves evitan que el desorden se acumule y reducen el agobio de empezar desde cero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensar que hay que limpiar la casa entera todos los días puede aumentar el agotamiento y la insatisfacción. Al mismo tiempo, afrontar toda la vivienda de una sola vez también puede resultar demasiado cansado.

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Por eso, la propuesta de los expertos pasa por repartir el trabajo y ajustar la rutina a las necesidades de cada caso. Influyen factores como si hay niños o mascotas en casa y el tiempo real disponible.

Peterson aconseja resolver pequeñas tareas de limpieza cada día y no recurrir con demasiada frecuencia a limpiezas profundas. “Las tareas de limpieza sencillas y rápidas pueden ayudarte a establecer una rutina que haga que los días de limpieza profunda sean mucho menos estresantes”.

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La exigencia de limpiar toda la casa cada día aumenta el agotamiento y la insatisfacción en la convivencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista añade que “al realizar tareas pequeñas y sencillas cada día, se reduce la carga de trabajo para cuando llegue el momento de abordar una limpieza profunda”. Kendrick sostiene, a su vez, que este sistema ayuda a crear hábitos más eficaces y permite dedicar menos tiempo a la limpieza en general.

Ronnie Kendrick también lo plantea desde su experiencia familiar. “Como padre de un niño pequeño, he aprendido que tener una rutina de limpieza es fundamental para mantener la casa limpia”.

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El experto añade que “para nosotros, la mejor opción es dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables. Resulta más fácil mantener la casa ordenada con un mantenimiento regular que enfrentarse a un gran desastre de una sola vez. También recomiendo limpiar los derrames y la suciedad en cuanto se producen”.

Asignar responsabilidades acordes a la edad ayuda a distribuir la carga sin convertirlo en una batalla diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos especialistas sugieren además involucrar a los niños en tareas simples desde edades tempranas. Según Parents, asignar responsabilidades adecuadas a la edad, como guardar juguetes o ayudar a poner la mesa, fomenta la autonomía y contribuye a una casa más ordenada. La publicación subraya que “cuando los niños participan en la limpieza, no solo se aligera la carga para los adultos, sino que también se establecen hábitos positivos para el futuro”.

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El tamaño de la vivienda también influye a la hora de decidir cuánto limpiar y con qué frecuencia. Vanessa Terra Bossart señala que una casa más grande o con más actividad diaria suele requerir más atención que otra más pequeña o con menos personas.

En ese sentido, la experta precisa: “La limpieza diaria no es estrictamente necesaria en todos los hogares, pero puede resultar útil dependiendo de las circunstancias. Si tienes niños, mascotas o una casa con mucha actividad, limpiar un poco cada día utilizando trucos de limpieza inteligentes puede ayudarte a mantenerlo todo bajo control y evitar que la suciedad y el desorden se acumulen”.

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Las limpiezas profundas se vuelven menos estresantes cuando hay hábitos de mantenimiento constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bossart añade que, en viviendas más pequeñas o con menos movimiento, no siempre hace falta una limpieza profunda diaria. En esos casos, propone centrarse en unas pocas tareas clave, como ordenar o limpiar superficies, para mantener la casa recogida sin completar toda la limpieza.

Sobre el tiempo total, la experta calcula que, en términos generales, basta con dedicar entre 30 minutos y una hora al día a tareas pequeñas de mantenimiento. Eso equivale a unas 7 horas a la semana.

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Para las tareas más intensas, su recomendación es concentrarlas en otro momento. “Para las tareas de limpieza más profundas, como fregar el suelo, pasar la aspiradora o limpiar el baño, unas pocas horas una vez a la semana son más que suficientes”, concluye Bossart.

Entre 30 minutos y una hora al día de mantenimiento puede ser suficiente si lo profundo se concentra semanalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)