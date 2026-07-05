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Las 10 ciudades más hermosas del mundo, según un ranking: hay una latinoamericana

Estos centros urbanos sobresalen por su entorno, arquitectura y valoración local, y fueron elegidos entre miles de opiniones para integrar una exclusiva selección global

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Las ciudades más hermosas del mundo
El atractivo de una ciudad puede depender de la integración entre su arquitectura y la naturaleza, según la percepción de quienes la habitan

El atractivo de una ciudad suele vincularse a sus paisajes, su arquitectura y la manera en que la naturaleza convive con el entorno urbano. Cada urbe despliega su singularidad a través de calles, parques, monumentos y entornos naturales, y genera de esta manera un impacto visual y emocional que trasciende fronteras. La percepción sobre cuáles son los lugares urbanos más bellos del planeta varía según las experiencias y expectativas de quienes los habitan y visitan.

Un reciente ranking de Time Out reunió la opinión de más de 24.000 residentes de distintas partes del mundo, quienes respondieron si consideraban hermosa su ciudad.

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El resultado es una selección de diez metrópolis —entre ellas una latinoamericana— que destacan por su estética, su patrimonio arquitectónico y su integración con el medio ambiente.

La lista se construyó a partir de la valoración directa de los habitantes, lo que otorga un enfoque particular sobre la belleza urbana.

1. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Ciudad del Cabo se posiciona como la urbe más valorada por sus habitantes, el 86% la define como hermosa según la encuesta (Freepik)

Ciudad del Cabo se posiciona como la urbe más valorada por sus propios habitantes. Según Time Out, el 86% de los residentes la define como hermosa. Ubicada entre la imponente Montaña de la Mesa y el océano Atlántico, combina playas de arena blanca, acantilados y una biodiversidad reconocida internacionalmente.

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El Reino Floral del Cabo aporta especies botánicas únicas, mientras que los acantilados de los Doce Apóstoles ofrecen vistas panorámicas que cautivan tanto a locales como a turistas. La integración entre áreas verdes, mar y relieve montañoso distingue a esta ciudad africana.

2. Edimburgo, Escocia

Edimburgo reúne historia y diversidad arquitectónica, el contraste entre el casco antiguo y el New Town genera un paisaje urbano único (REUTERS/Lesley Martin)
Edimburgo reúne historia y diversidad arquitectónica, el contraste entre el casco antiguo y el New Town genera un paisaje urbano único (REUTERS/Lesley Martin)

Edimburgo sobresale por su diversidad arquitectónica y su valor histórico. El contraste entre las calles medievales del casco antiguo y los elegantes edificios georgianos del New Town genera un paisaje urbano inconfundible.

Las torres góticas y las callejuelas adoquinadas refuerzan la identidad visual de la capital escocesa. Las panorámicas desde la colina Calton Hill y la presencia de parques y jardines suman atractivo a este destino del norte europeo.

3. Sídney, Australia

Sídney resalta por la silueta de la Ópera, sus playas de arena dorada y los rascacielos que bordean la bahía, elementos clave de su belleza (REUTERS/Hollie Adams)
Sídney resalta por la silueta de la Ópera, sus playas de arena dorada y los rascacielos que bordean la bahía, elementos clave de su belleza (REUTERS/Hollie Adams)

En Sídney, la relación con el agua y el diseño arquitectónico resaltan como los principales factores de belleza. El perfil de la ciudad se define por la silueta de la Ópera de Sídney y los rascacielos de formas angulosas que bordean la bahía.

Las playas de arena dorada, sumadas a la presencia de espacios verdes y avenidas arboladas, consolidan la imagen de una metrópoli vibrante y diversa en el continente oceánico.

4. Chicago, Estados Unidos

La abundancia de parques y la cercanía al lago Míchigan consolidan la imagen de Chicago como la ciudad estadounidense mejor posicionada (REUTERS/Jeff Haynes)
La abundancia de parques y la cercanía al lago Míchigan consolidan la imagen de Chicago como la ciudad estadounidense mejor posicionada (REUTERS/Jeff Haynes)

Chicago figura como la ciudad estadounidense mejor posicionada. Más allá de sus rascacielos emblemáticos, se caracteriza por la abundancia de parques y la cercanía al lago Míchigan.

El río Chicago recorre el centro, generando una red de canales y espacios ribereños. Las vistas abiertas y la posibilidad de acceder a áreas verdes dentro del entorno urbano refuerzan la percepción positiva de sus residentes.

5. Lisboa, Portugal

Lisboa combina tradición, modernidad y la luz especial que caracteriza a la capital portuguesa, destacando sus tranvías y calles empinadas (REUTERS/Pedro Nunes)
Lisboa combina tradición, modernidad y la luz especial que caracteriza a la capital portuguesa, destacando sus tranvías y calles empinadas (REUTERS/Pedro Nunes)

Lisboa se distingue por su luz especial y la fusión entre tradición y modernidad. Las calles empinadas y los tranvías amarillos atraviesan barrios de edificios color pastel.

Los azulejos decorativos, característicos de la arquitectura portuguesa, cubren fachadas y plazas. El entorno costero y la presencia del río Tajo ofrecen postales singulares que contribuyen al atractivo de la capital portuguesa.

6. París, Francia

París ofrece historia y modernidad, la ausencia de rascacielos y el trazado de bulevares definen su identidad ante el mundo (REUTERS/Lucien Libert)
París ofrece historia y modernidad, la ausencia de rascacielos y el trazado de bulevares definen su identidad ante el mundo (REUTERS/Lucien Libert)

París mantiene su reputación como una de las urbes más cautivadoras del mundo. La ausencia de rascacielos en el centro, el trazado de bulevares y la arquitectura de estilo haussmanniano otorgan identidad a la capital francesa.

Los balcones de hierro forjado, las plazas y los parques, junto al flujo constante del río Sena, consolidan la imagen de una ciudad que combina historia y modernidad. Cafés, museos y monumentos completan la experiencia urbana.

7. Estocolmo, Suecia

Estocolmo se extiende sobre 14 islas conectadas por más de 50 puentes, la ciudad destaca por su geografía y diversidad paisajística (REUTERS/Leonhard Foeger)
Estocolmo se extiende sobre 14 islas conectadas por más de 50 puentes, la ciudad destaca por su geografía y diversidad paisajística (REUTERS/Leonhard Foeger)

Estocolmo sobresale por su geografía particular. Construida sobre un archipiélago en la confluencia del lago Mälaren y el mar Báltico, la ciudad se extiende a lo largo de 14 islas conectadas por más de 50 puentes.

Los barrios medievales, como Gamla Stan, y las zonas bohemias aportan diversidad paisajística. La presencia constante del agua y los parques urbanos refuerzan el vínculo con la naturaleza.

8. Oporto, Portugal

Oporto presenta un paisaje urbano con techos rojos y el contraste de colores que se aprecia en sitios como la estación de São Bento (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Oporto presenta un paisaje urbano con techos rojos y el contraste de colores que se aprecia en sitios como la estación de São Bento (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Oporto presenta un paisaje urbano característico por sus edificaciones de techos rojos que descienden hacia el río Duero. El contraste de colores y materiales se aprecia en lugares como la estación de São Bento y el parque Jardim do Morro.

El centro histórico reúne construcciones medievales y ejemplos de arquitectura contemporánea, lo que genera una escena visual variada y atractiva.

9. Medellín, Colombia

Medellín está ubicada en un valle rodeado de montañas, la integración de espacios verdes y arquitectura innovadora refuerza su percepción positiva (REUTERS/Herbert Villarraga)
Medellín está ubicada en un valle rodeado de montañas, la integración de espacios verdes y arquitectura innovadora refuerza su percepción positiva (REUTERS/Herbert Villarraga)

Una latinoamericana sorprende en el top ten. Se trata de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia y conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera”.

Ubicada en el Valle de Aburrá, rodeado de montañas y a 1.495 metros sobre el nivel del mar, ofrece un clima templado durante

La integración de espacios verdes en el trazado urbano y la presencia de arquitectura innovadora, como el Orquideorama del Jardín Botánico, refuerzan la percepción positiva de la capital antioqueña. Iglesias coloniales y áreas culturales completan el paisaje.

10. Riga, Letonia

Riga destaca por su patrimonio art nouveau y centro antiguo, la atmósfera distintiva favorece el turismo cultural y la admiración local (REUTERS/Ints Kalnins)
Riga destaca por su patrimonio art nouveau y centro antiguo, la atmósfera distintiva favorece el turismo cultural y la admiración local (REUTERS/Ints Kalnins)

Riga cierra el listado como la ciudad báltica más valorada. Su patrimonio arquitectónico, dominado por el estilo art nouveau, se concentra en calles emblemáticas como Alberta iela. Durante diciembre, el mercado de Navidad en Doma Laukums atrae a visitantes y locales.

El centro antiguo, con calles adoquinadas y edificios medievales, aporta una atmósfera distintiva y favorece el turismo cultural. La combinación de historia, arte y urbanismo posiciona a Riga entre las ciudades más admiradas por sus propios habitantes.

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