Zendaya brilla en París con un look de encaje artesanal: 800 horas de alta costura para una exclusiva gala

La actriz y su estilista Law Roach convirtieron el estreno en un homenaje visual a la mitología clásica y al personaje de Atenea

Ochocientas horas de trabajo manual plasmadas en una sola silueta de encaje. Con esa impresionante cifra, la actriz Zendaya volvió a paralizar el mundo de la moda el 8 de julio durante la premiere de La Odisea en París. No se trató simplemente de asistir a una alfombra roja; junto a su inseparable estilista Law Roach, la intérprete transformó el estreno de la esperada película de Christopher Nolan en un lienzo vivo de la mitología clásica, consolidándose una vez más como la reina indiscutible del method dressing.

En la gran pantalla, Zendaya asume el papel de Atenea, la deidad griega de la sabiduría y la estrategia bélica. Para la presentación parisina, la narrativa visual del vestuario no fue una coincidencia, sino un homenaje directo a su personaje. El color blanco inmaculado actuó como el hilo conductor de toda la propuesta, un tono históricamente ligado a la pureza, la rectitud y la guía espiritual de los dioses del Olimpo.

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A diferencia de otras paradas de la gira de prensa, donde la actriz exploró el lado más combativo de la deidad mediante corsés rígidos de Schiaparelli o piezas vintage estructuradas, la cita en París requería una energía diferente. El estilismo buscó proyectar la faceta de ángel guardián que Atenea ejerce sobre Odiseo en el poema épico de Homero. La vestimenta dejó de ser un simple atuendo para convertirse en una armadura etérea, suavizada por texturas que simulaban la espuma del mar o las nubes del monte Olimpo.

Zendaya impactó en la premiere de La Odisea en París con un vestido de encaje blanco confeccionado durante ochocientas horas de trabajo artesanal Photo by Jerome Domine/ABACAPRESS.COM Credit: Abaca Press/Alamy Live News

Nicolas Ghesquière y la artesanía de Louis Vuitton

La ejecución de esta compleja visión corrió a cargo de Nicolas Ghesquière, director creativo de la línea femenina de Louis Vuitton. Como embajadora global de la maison francesa, Zendaya confió en la firma para esculpir un diseño hecho completamente a medida que fusiona el romanticismo histórico con el futurismo vanguardista que caracteriza al diseñador.

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El tejido principal: La base del diseño es un delicado encaje floral translúcido que se ciñe al cuerpo, cayendo en una falda fluida con una dramática abertura lateral que sube hasta la cadera.

El corte vanguardista: El vestido rompe la estructura clásica con un atrevido corte cut-out en la zona del abdomen, aportando una sensualidad moderna y estilizada que equilibra la carga dramática de la parte superior.

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La pieza central (el bolero): El verdadero protagonista visual es el torerito o bolero de volantes XXL deshilachados. Esta estructura enmarca el rostro de la actriz, creando un volumen teatral que simula un aura celestial y flotante alrededor de sus hombros.

Los accesorios de Messika y el poder de la tanzanita

A diferencia de otras presentaciones, Zendaya optó en París por una imagen que resalta la faceta protectora y etérea de Atenea Photo by Jerome Domine/ABACAPRESS.COM Credit: Abaca Press/Alamy Live News

Un conjunto de este calibre exigía una joyería a la altura de la realeza mitológica. La elección recayó en la prestigiosa firma de alta joyería Messika, que aportó el contraste cromático perfecto al lienzo monocromático del vestido.

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Zendaya lució una espectacular gargantilla de diamantes diseñada para reposar de manera impecable sobre su clavícula. La joya de la corona fue una imponente tanzanita de 14 quilates en un profundo azul violeta, ubicada en el centro de la pieza. Este destello de color no solo rompió la hegemonía del blanco, sino que evocó los tonos profundos del mar Mediterráneo, escenario principal donde transcurre el viaje de la Odisea. El look se remató de forma sutil con unos clásicos zapatos de tacón en satén blanco.

Maquillaje y peinado: la corona helénica del siglo XXI

Para cerrar la propuesta con coherencia absoluta, el equipo de estilistas prestó especial atención a los detalles de belleza, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno.

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El peinado, un elaborado recogido de trenzas cruzadas sobre la cabeza, emuló de forma directa las diademas y coronas de laurel de las esculturas de la Antigua Grecia. Por su parte, el maquillador de confianza de la actriz, Ernesto Casillas, optó por romper los esquemas tradicionales introduciendo una sombra de ojos celeste con destellos metalizados.

Este toque de color en la mirada aportó una estética mística y futurista, alejando el look de lo puramente nupcial para posicionarlo firmemente en el terreno de la alta costura y la ciencia ficción cinematográfica. Con este despliegue, Zendaya demostró que la moda en Hollywood ya no es solo vestir bien, sino saber contar historias sin pronunciar una sola palabra.

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