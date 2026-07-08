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La actriz Margot Robbie revoluciona la elegancia contemporánea: el secreto de sus últimos outfits

La intérprete australiana destaca en cada aparición pública por su dominio del estilo y la selección precisa de piezas icónicas

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La actriz luce espectacular con una camisa blanca extragrande de Chanel (Grosby)
La actriz luce espectacular con una camisa blanca extragrande de Chanel (Grosby)

Margot Robbie ha consolidado una identidad visual en la moda que combina naturalidad y precisión, alejándose de los excesos pero sin renunciar al impacto.

Sus elecciones de moda suelen fusionar el clasicismo con la comodidad, apoyándose en prendas clave que actualiza con detalles inesperados. Esa coherencia estilística la ha convertido en referente de una elegancia contemporánea que prioriza la funcionalidad y el equilibrio.

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El conjunto elegido por Margot Robbie

El estilismo que lució en París mostró cómo una camisa blanca puede transformarse en protagonista absoluta del atuendo.

Margot Robbie consolidó su presencia en cada evento con elecciones de vestuario que fusionaron referencias clásicas con guiños contemporáneos (Grosby)
Margot Robbie consolidó su presencia en cada evento con elecciones de vestuario que fusionaron referencias clásicas con guiños contemporáneos (Grosby)

La prenda, de corte amplio y hombros caídos, se distingue por detalles que marcan la diferencia: los botones de perla y la cadena cosida en el bajo remiten a la tradición de la maison Chanel, mientras que un pequeño bordado rojo introduce un guiño sutil al minimalismo.

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La elección de vaqueros rectos de lavado claro aporta un aire relajado y moderno, alineándose con la tendencia del denim hacia cortes cómodos y limpios en 2026.

Los accesorios, discretos y funcionales, bolso negro pequeño, gafas de sol estrechas y zapatos cerrados, completan un look en el que la sencillez deliberada potencia el carácter de cada pieza.

Más looks de Margot Robbie

Margot Robbie
Para Jimmy Kimmel Live en Los Ángeles, la actriz elige un vestido negro de tul con transparencias y encaje floral (The Grosby Group)

Para el programa de Jimmy Kimmel Live! en Los Ángeles, apostó por un vestido negro de tul con transparencias y aplicaciones florales de encaje. El diseño asimétrico, con aberturas laterales y mangas largas, se acompañó de tacones negros de tiras finas. Los anteojos oscuros y pendientes pequeños sumaron un punto sofisticado.

Margot Robbie
El diseño asimétrico con aberturas laterales y mangas largas marca un contraste entre sensualidad y estructura (ABACA)

La actriz asistió a la premiere de “Hurlevent” con un vestido largo de terciopelo rojo intenso que presentó un corsé ajustado y tirantes delgados, acompañado de una falda amplia en tono marfil. Llevó el cabello suelto, dividido al centro, y lució un collar ancho adornado con una letra “A” colgante.

Los estilos la mantienen la línea estilizada de la Met Gala (REUTERS/Daniel Cole)
Los estilos la mantienen la línea estilizada de la Met Gala (REUTERS/Daniel Cole)

En la Met Gala, Margot Robbie llevó un vestido largo de tono dorado claro y acabado satinado, ceñido al cuerpo con volantes y detalles plisados en la parte trasera y en el borde de la cola. El escote fue asimétrico y ella recogió el cabello en un moño bajo con flequillo lateral. Completó el look con pendientes colgantes brillantes.

Margot Robbie
Margot Robbie llama la atención con un deslumbrante con un conjunto (Grosby)

Para un look urbano, Margot Robbie optó por un corsé de estampado floral con escote en pico y tirantes anchos, combinado con pantalones negros ajustados con múltiples hebillas y botas de punta. Llevó una chaqueta negra en el brazo y un bolso negro de gran tamaño con detalles metálicos. Usó gafas de sol pequeñas y el cabello suelto.

El vestido de Margot Robbie soprendió en Londres (REUTERS/Jack Taylor)
El vestido de Margot Robbie soprendió en Londres (REUTERS/Jack Taylor)

Para la premiere de Cumbres Borrascosas en Londres eligió un vestido largo de tul nude con transparencias, decorado con detalles dorados en forma de cuerdas trenzadas y aplicaciones a lo largo del cuerpo y los hombros.

El vestido dejó los hombros descubiertos y presentó una estructura simétrica y geométrica. Llevó el cabello recogido hacia atrás y un collar ancho decorado.

Margot Robbie sorprendió con su vestido de varios colores (REUTERS/Mario Anzuoni)
Margot Robbie sorprendió con su vestido de varios colores (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el evento “Wuthering Heights”, Margot Robbie lució un vestido de corte sirena con escote palabra de honor. La parte superior fue de encaje negro sobre fondo nude, mientras que la falda de terciopelo negro se degradó a rojo en la parte inferior, con un gran volante estructurado y amplia cola. Llevó el cabello recogido y un collar dorado con colgante en forma de corazón.

Cada aparición de la actriz se caracterizó por un dominio preciso de la silueta, el color y los detalles, desde el terciopelo profundo hasta las transparencias estructuradas y los encajes en degradé.

Su porte y estilismo glamuroso contribuyeron a construir imágenes que trascendieron la moda para inscribirse en el registro visual de la temporada, reafirmando su posición como una de las figuras más observadas en las grandes citas internacionales.

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