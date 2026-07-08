La mezcla casera simple que devuelve el blanco a las tazas manchadas de café

Los ingredientes domésticos resuelven manchas comunes sin necesidad de productos especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manchas de café en tazas suelen salir con productos de uso doméstico como bicarbonato de sodio o peróxido de hidrógeno, según explica The Spruce, un sitio web dedicado a temas de hogar, limpieza, decoración, jardinería, cocina y bricolaje. El problema aparece cuando los restos de café se adhieren a la superficie y, con el tiempo, dejan esos aros oscuros tan comunes.

Si las tazas ya muestran decoloración, hay una forma sencilla de limpiarlas sin frotar con fuerza. El medio citado recoge varios métodos que parten de un mismo criterio: usar elementos habituales del hogar y darles tiempo para que actúen.

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Jade Piper, experta en limpieza del hogar de BetterMaids en Milwaukee, plantea como opción principal una pasta de bicarbonato de sodio. Este ingrediente, igual que el vinagre blanco destilado, tiene una abrasión natural apta para la superficie de las tazas.

La abrasión suave limpia sin comprometer el acabado del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación es simple: basta con añadir una o dos cucharadas de bicarbonato en la taza y agregar suficiente agua para formar una pasta espesa. Luego se extiende sobre la mancha con una esponja suave o un paño de microfibra y se deja actuar entre 5 y 10 minutos.

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Después solo hace falta enjuagar con agua. Si la marca persiste, se puede repetir la aplicación, dejar la pasta más tiempo o recurrir a una herramienta de limpieza con abrasión suave, como un cepillo de cerdas blandas.

El texto también menciona otra alternativa para manchas más difíciles: un borrador de limpieza. La idea, en cualquier caso, sigue siendo la misma: retirar el aro sin dañar el material de la taza.

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La constancia en el mantenimiento evita acumulaciones difíciles de remover. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones para casos más rebeldes, el medio incluye el peróxido de hidrógeno al 3%. Este método se recomienda solo para tazas blancas o de colores claros, porque puede tener efecto blanqueador.

El procedimiento consiste en llenar la taza hasta cubrir por completo la mancha y dejar actuar el líquido al menos 15 minutos. Luego se enjuaga con agua tibia y, si hace falta, se repite el proceso.

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Si durante la limpieza aparecen burbujas o efervescencia, el texto indica que es normal. Cuando funciona, la taza debería verse más clara al terminar.

El remojo con agua caliente facilita que los restos se desprendan antes del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad pasa por el jabón para platos, con o sin unas gotas de vinagre blanco destilado. Piper, citada por The Spruce, aconseja usar jabón sin diluir y acompañarlo con una esponja adecuada para desprender la mancha.

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La experta recomienda dejar la taza primero en remojo con agua caliente antes de limpiarla. Ese paso ayuda a aflojar los restos antes del lavado.

Otra alternativa doméstica que recomiendan expertas consultadas por Good Housekeeping y Martha Stewart consiste en emplear una mezcla de sal gruesa y jugo de limón. El procedimiento implica espolvorear sal dentro de la taza, exprimir un poco de limón sobre la mancha y frotar suavemente con una esponja o el propio limón.

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El vinagre blanco destilado ayuda a aflojar residuos adheridos gracias a su acción sobre la suciedad acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las especialistas, la combinación de la abrasión de la sal y la acidez del cítrico ayuda a desprender los residuos sin dañar la superficie.

Sara Aparacio, limpiadora profesional de Homeaglow, suma una opción menos habitual: las tabletas limpiadoras para dentaduras postizas. Explicó a The Spruce que pueden funcionar muy bien para limpiar tazas, cafeteras y otros recipientes similares, y que basta con colocar una dentro, llenarla de agua para activar la tableta y dejarla reposar.

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Enjuagar la taza justo después de usarla retrasa la acumulación de manchas y reduce la necesidad de limpiezas profundas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese caso, la tableta debe actuar al menos dos horas. Después conviene lavar la taza otra vez con un paño suave o una esponja para retirar cualquier resto del producto.

La prevención, según las dos especialistas citadas, empieza con un gesto simple: enjuagar la taza justo después de usarla. Ese hábito no evita por completo la decoloración con el paso del tiempo, pero sí retrasa la acumulación de residuos y reduce la necesidad de una limpieza más profunda.

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