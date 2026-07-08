Tendencias

La mezcla casera simple que devuelve el blanco a las tazas manchadas de café

Expertas en limpieza reúnen fórmulas con productos cotidianos para aflojar los aros oscuros y recuperar el color original

Guardar
Google icon
Una taza de café casi vacía con su plato y cuchara sobre una mesa de madera; al fondo, dos sillas de madera, una ventana y plantas en macetas.
Los ingredientes domésticos resuelven manchas comunes sin necesidad de productos especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manchas de café en tazas suelen salir con productos de uso doméstico como bicarbonato de sodio o peróxido de hidrógeno, según explica The Spruce, un sitio web dedicado a temas de hogar, limpieza, decoración, jardinería, cocina y bricolaje. El problema aparece cuando los restos de café se adhieren a la superficie y, con el tiempo, dejan esos aros oscuros tan comunes.

Si las tazas ya muestran decoloración, hay una forma sencilla de limpiarlas sin frotar con fuerza. El medio citado recoge varios métodos que parten de un mismo criterio: usar elementos habituales del hogar y darles tiempo para que actúen.

PUBLICIDAD

Jade Piper, experta en limpieza del hogar de BetterMaids en Milwaukee, plantea como opción principal una pasta de bicarbonato de sodio. Este ingrediente, igual que el vinagre blanco destilado, tiene una abrasión natural apta para la superficie de las tazas.

Infografía con dos tazas, una sucia y una limpia, brocha de limpieza, burbujas. Ilustra bicarbonato, peróxido de hidrógeno, limones, sal, esponja, paño y tableta.
La abrasión suave limpia sin comprometer el acabado del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación es simple: basta con añadir una o dos cucharadas de bicarbonato en la taza y agregar suficiente agua para formar una pasta espesa. Luego se extiende sobre la mancha con una esponja suave o un paño de microfibra y se deja actuar entre 5 y 10 minutos.

PUBLICIDAD

Después solo hace falta enjuagar con agua. Si la marca persiste, se puede repetir la aplicación, dejar la pasta más tiempo o recurrir a una herramienta de limpieza con abrasión suave, como un cepillo de cerdas blandas.

El texto también menciona otra alternativa para manchas más difíciles: un borrador de limpieza. La idea, en cualquier caso, sigue siendo la misma: retirar el aro sin dañar el material de la taza.

Una mano vierte edulcorante granulado de un sobre celeste liso en una taza de café oscuro. La taza está sobre una mesa de madera en una cafetería.
La constancia en el mantenimiento evita acumulaciones difíciles de remover. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones para casos más rebeldes, el medio incluye el peróxido de hidrógeno al 3%. Este método se recomienda solo para tazas blancas o de colores claros, porque puede tener efecto blanqueador.

El procedimiento consiste en llenar la taza hasta cubrir por completo la mancha y dejar actuar el líquido al menos 15 minutos. Luego se enjuaga con agua tibia y, si hace falta, se repite el proceso.

Si durante la limpieza aparecen burbujas o efervescencia, el texto indica que es normal. Cuando funciona, la taza debería verse más clara al terminar.

Vista cercana de una taza de café humeante en una mesa de madera, sostenida por las manos de una mujer con un suéter gris, con el fondo desenfocado y luces tenues.
El remojo con agua caliente facilita que los restos se desprendan antes del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad pasa por el jabón para platos, con o sin unas gotas de vinagre blanco destilado. Piper, citada por The Spruce, aconseja usar jabón sin diluir y acompañarlo con una esponja adecuada para desprender la mancha.

La experta recomienda dejar la taza primero en remojo con agua caliente antes de limpiarla. Ese paso ayuda a aflojar los restos antes del lavado.

Otra alternativa doméstica que recomiendan expertas consultadas por Good Housekeeping y Martha Stewart consiste en emplear una mezcla de sal gruesa y jugo de limón. El procedimiento implica espolvorear sal dentro de la taza, exprimir un poco de limón sobre la mancha y frotar suavemente con una esponja o el propio limón.

Botella de vinagre blanco con etiqueta en primer plano. Al fondo, una mujer con delantal y guantes azules limpia la encimera de una cocina.
El vinagre blanco destilado ayuda a aflojar residuos adheridos gracias a su acción sobre la suciedad acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las especialistas, la combinación de la abrasión de la sal y la acidez del cítrico ayuda a desprender los residuos sin dañar la superficie.

Sara Aparacio, limpiadora profesional de Homeaglow, suma una opción menos habitual: las tabletas limpiadoras para dentaduras postizas. Explicó a The Spruce que pueden funcionar muy bien para limpiar tazas, cafeteras y otros recipientes similares, y que basta con colocar una dentro, llenarla de agua para activar la tableta y dejarla reposar.

Primer plano de una mano colocando un tenedor plateado en un escurridor de platos lleno de vajilla limpia y húmeda sobre una encimera de cocina.
Enjuagar la taza justo después de usarla retrasa la acumulación de manchas y reduce la necesidad de limpiezas profundas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese caso, la tableta debe actuar al menos dos horas. Después conviene lavar la taza otra vez con un paño suave o una esponja para retirar cualquier resto del producto.

La prevención, según las dos especialistas citadas, empieza con un gesto simple: enjuagar la taza justo después de usarla. Ese hábito no evita por completo la decoloración con el paso del tiempo, pero sí retrasa la acumulación de residuos y reduce la necesidad de una limpieza más profunda.

Temas Relacionados

Limpieza DomésticaProductos CaserosPrevención HogareñaCaféTazaProductos de LimpiezaNewsroom BUEManchas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los alumnos con las mejores notas pueden ser los que menos aprenden, según una experta

Danielle Molnar, investigadora de la Universidad de Brock, describe un patrón que puede deteriorar la autoestima y bloquear la comprensión real, incluso en estudiantes con buenas calificaciones. Cómo revertirlo

Por qué los alumnos con las mejores notas pueden ser los que menos aprenden, según una experta

Caída de la natalidad: solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos

El derrumbe de los nacimientos responde a una transformación cultural profunda. En una década, la proporción de quienes consideran la maternidad y paternidad como parte central de su vida se redujo a menos de la mitad, según el Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral

Caída de la natalidad: solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos

Las 103 mejores fotos del Premio Beca Pulitzer en el gran Chaco Americano: “Hay un grito de futuro frente al impacto del clima”

De las mujeres wichí en el monte arisco de Tartagal, pasando por la yunga fértil de la comunidad guaraní de Yariguarenda, en Salta, hasta los criollos del entrañable Vinalito, en Jujuy —una localidad parcialmente talada y en proceso de reforestación—, y la puna salteña, donde las mujeres kolla enfrentan la altura y la variabilidad climática. A estos territorios únicos llegó el equipo de Infobae. Cómo estas mujeres indígenas están cambiando el mundo y sembrando futuro. En 103 fotos

Las 103 mejores fotos del Premio Beca Pulitzer en el gran Chaco Americano: “Hay un grito de futuro frente al impacto del clima”

Qué hace un psicólogo deportivo: Juan Manuel Brindisi revela el trabajo detrás de los deportistas de élite

En La Fórmula Podcast, el psicólogo de las Selecciones Nacionales de la AFA explicó cómo la salud mental influye en el rendimiento deportivo y compartió las claves para competir bajo presión sin perder el foco. Además, reflexionó sobre la importancia de sostener los procesos, aprender a gestionar el éxito y volver al momento presente

Qué hace un psicólogo deportivo: Juan Manuel Brindisi revela el trabajo detrás de los deportistas de élite

Infobae y la periodista Daniela Blanco fueron distinguidos con una beca internacional del Pulitzer Center

El centro referente en apoyo al periodismo de investigación permitió documentar en el Gran Chaco Americano cómo mujeres de comunidades indígenas diseñan su futuro bajo modelos de resiliencia productiva. Cuatro historias y un clima que cambia

Infobae y la periodista Daniela Blanco fueron distinguidos con una beca internacional del Pulitzer Center

DEPORTES

Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto: la reacción del jugador de la Selección

Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto: la reacción del jugador de la Selección

La remontada faraónica de la selección argentina

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

TELESHOW

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

¿Nápoles o Nueva York?: la increíble historia de la pizza, según Luca Cesari

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

El humo ruso sobre América Latina: desde misiones diplomáticas de cocaína hasta el armamento de los carteles de la droga

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global