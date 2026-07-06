El glamour de las celebridades en el Mundial 2026: camisetas, sastrería y estilo urbano en las tribunas

El Mundial 2026 se convierte en una pasarela global con tribunas y palcos como escenario

En el Mundial 2026, el despliegue de estilos en las tribunas y palcos fue -hasta el momento- tan diverso y llamativo como el propio espectáculo futbolístico. Celebridades internacionales combinaron tendencias, identidad deportiva y toques personales, generando una pasarela de moda global frente a millones de aficionados.

A continuación, un repaso de cómo se vistieron las figuras más reconocidas en distintos partidos.

David y Victoria Beckham

David y Victoria Beckham apuestan por la elegancia sobria, él con saco azul marino y camiseta blanca, ella con top negro y pantalón claro, ambos con accesorios mínimos y gafas protagonistas (REUTERS/Amanda Perobelli)

El exfutbolista inglés David Beckham y la diseñadora y exintegrante de Spice Girls, Victoria Beckham, apostaron por la elegancia sencilla con un marcado aire cosmopolita. David optó por un saco azul marino clásico sobre una camiseta blanca, sumando un toque rebelde a la estructura formal.

PUBLICIDAD

Victoria eligió un top negro de tirantes finos y pantalón claro de tiro medio, completando el conjunto con gafas de sol grandes de montura transparente. Ambos evitaron excesos en accesorios, destacando por su sobriedad y el dominio de las líneas limpias.

Diego Simeone y Carla Pereyra

Diego Simeone y Carla Pereyra fusionan sastrería y modernidad, él con traje azul marino y camiseta negra, ella con blazer negro, top satinado claro y pantalón blanco, rematados con dorados y lentes oscuros

El entrenador argentino Diego Simeone, referente del Atlético de Madrid, impuso presencia con un traje azul marino de dos piezas y camiseta negra, fusionando la sastrería clásica con la comodidad actual. Los anteojos de sol oscuros sumaron un aire enigmático.

PUBLICIDAD

Carla Pereyra, modelo y empresaria, eligió un blazer negro sobre top satinado claro, pantalón blanco de tiro alto y cinturón negro con hebilla dorada. Los accesorios, anteojos de sol redondos, collar dorado, introdujeron brillo y sofisticación, logrando una armonía entre tejidos estructurados y un enfoque contemporáneo.

Antonella Roccuzzo

Antonella Roccuzzo lleva camiseta negra con detalles azules y el número 10, elevando el look con pulseras doradas y bolso corazón

Antonella Roccuzzo optó por una camiseta de fútbol negra con detalles azules y el número 10, junto a pantalón blanco de tiro alto. Un bolso pequeño negro con forma de corazón y varias pulseras doradas aportaron toques distintivos. El cabello suelto reforzó un estilo fresco y dinámico, con guiños a la moda deportiva y accesorios de tendencia.

PUBLICIDAD

Shakira

Shakira y sus hijos combinan sencillez elegante y guiños futboleros, con top lencero blanco para ella y mezclas de rayas, polo azul y referencias deportivas para un estilo de estadio relajado

La artista colombiana Shakira lució un top lencero blanco de tirantes finos y encaje, acompañado de anteojos de sol blancos de marco grueso. Mantuvo el cabello largo, liso y suelto, apostando por la sencillez elegante.

Uno de sus hijos llevó una camiseta de rayas blancas y negras tipo fútbol, mientras el otro lució un polo azul con cuello blanco. El conjunto familiar combinó moda urbana y guiños deportivos, ideal para el entorno futbolístico.

PUBLICIDAD

Ronaldo

Ronaldo opta por saco oscuro relajado sobre camiseta negra, con una formalidad práctica sin recargo de accesorios (REUTERS/Dylan Martinez)

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário se inclinó por un saco oscuro de corte relajado sobre camiseta negra, logrando equilibrio entre lo clásico y lo moderno. El cabello corto, peinado hacia arriba, y la ausencia de accesorios recargados consolidaron una imagen formal, práctica y acorde al evento internacional.

Valu Cervantes

Valu Cervantes refuerza el espíritu de hinchada con camiseta argentina atada, shorts de mezclilla y plataformas deportivas

La influencer argentina Valu Cervantes reforzó su identidad futbolera con la camiseta de la selección argentina atada a la cintura. Shorts negros de jean desflecados y zapatillas deportivas blancas de plataforma completaron el atuendo.

PUBLICIDAD

El bolso negro cruzado, gafas de sol redondas y cabello largo suelto acentuaron el espíritu casual y veraniego, en sintonía con el clima y la pasión de la hinchada.

Tini

Tini Stoessel se suma al sport con camiseta oversize azul y pantalón recto negro en un look funcional y juvenil

La cantante argentina Tini Stoessel se volcó a la tendencia sport con una camiseta azul oversize de hombros caídos y detalles blancos, dejando ver el abdomen. El pantalón negro de corte recto y calzado oscuro aportaron practicidad.

PUBLICIDAD

Con el cabello rubio suelto y ligeramente ondulado, sumó frescura al conjunto. Un abrigo oscuro en la mano completó el look, que se distinguió por su funcionalidad y energía juvenil.

Georgina Rodríguez e hijos

Georgina Rodríguez y sus hijos construyen un look familiar coordinado en clave deportiva, con conjunto negro y gorra burdeos para ella y camisetas rojas de Portugal con el número 7 para los niños

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, apostó por una camiseta deportiva negra y pantalón a juego con franjas blancas. La gorra burdeos, aros grandes y reloj metálico sumaron carácter.

PUBLICIDAD

Uno de sus hijos vistió la camiseta roja de Portugal con el número 7, y otro la misma versión en talla infantil, creando una estética familiar coordinada y netamente deportiva.

Paris Hilton y familia

Paris Hilton y su familia sostienen una paleta azul y blanca de efecto uniforme, ella con vestido de estrellas y botas altas, mientras su pareja e hijos refuerzan la estética mundialista con prendas a juego (REUTERS/Lisi Niesner)

La empresaria y celebridad estadounidense Paris Hilton deslumbró con un vestido corto azul estampado de estrellas blancas, botas altas beige y gafas de sol blancas oversize. El cabello rubio, suelto y ondulado, sumó glamour relajado.

PUBLICIDAD

Su pareja vistió camiseta deportiva azul estampada y pantalón oscuro, mientras sus hijos llevaron prendas coordinadas en azul y blanco, proyectando una imagen familiar homogénea y deportiva.

Brad Pitt y Edward Norton

Edward Norton y Brad Pitt apuestan por un estilo urbano y relajado

Edward Norton y Brad Pitt apostaron por un registro casual y urbano para el Mundial: Norton eligió una remera negra con letras blancas, de estética directa y sin excesos, mientras Pitt llevó la camiseta azul marino de la selección de Estados Unidos con detalles geométricos, pantalón oscuro, bucket blanco, gafas redondas y una pulsera rosa, logrando un look de tribuna relajado y reconocible

Penélope Cruz, Rosalía y Javier Bardem

Penélope Cruz, Rosalía y Javier Bardem combinan comodidad y espíritu de hinchada (Reuters/Jessie Alcheh)

La actriz española Penélope Cruz lució la camiseta roja de la selección española con el escudo al centro y jeans de tiro alto, sumando gorra gris y gafas de sol oscuras colgadas de la prenda. La cantante Rosalía prefirió una camiseta blanca básica y bufanda roja de España sobre la cabeza, con detalles amarillos y escudo, además de pantalón oscuro.

El actor Javier Bardem optó por camiseta verde oliva de manga corta, gorra azul y jeans azul oscuro. El trío unió comodidad y espíritu de hinchada, con guiños a la identidad nacional.

Jessica Alba

Jessica Alba suma una estética juvenil y relajada (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

La actriz y empresaria estadounidense Jessica Alba eligió un top negro de tirantes y escote en pico, dejando el abdomen al descubierto, junto a pantalón oscuro de tiro alto.

El cabello suelto y ondulado, los collares dorados y pulsera plateada, así como el maquillaje natural, completaron el look. Sus acompañantes lucieron camisetas y tops blancos con jeans, reforzando la estética juvenil, relajada y casual.

Owen Wilson

Owen Wilson elige un look práctico y sin excesos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor estadounidense Owen Wilson apostó por una camiseta azul básica, sobre la que llevó una camisa gris abierta de manga larga. Combinó con pantalón beige claro, calzado marrón y gorra azul marino con logo rectangular.

Camila Cabello

Camila Cabello aporta un guiño tropical y futbolero para alentar a Brasil

La cantante cubanoestadounidense Camila Cabello eligió un crop top deportivo azul con mangas largas de Brasil bordada en amarillo junto al escudo central. Combinó con pantalón blanco de tiro bajo, collares dorados y una flor amarilla en el cabello suelto y ondulado. El maquillaje discreto remarcó el aire tropical y futbolero del atuendo.

Tom Brady

Tom Brady muestra una versión refinada de la moda deportiva (REUTERS/Mike Segar)

El exmariscal de campo estadounidense Tom Brady mostró una versión refinada de la moda deportiva. Lució chaqueta bomber beige claro sobre camiseta blanca básica, jeans rectos azules y gorra blanca con logo azul oscuro.

Añadió gafas de sol negras y un reloj deportivo en la muñeca izquierda, logrando un equilibrio entre pulcritud, practicidad y tendencia contemporánea.