Día del Pollo Frito: recetas y salsas para celebrar un plato icónico

El Día Internacional del Pollo Frito suma salsas y rebozados para festejar (Freepik)

El 6 de julio se celebra el Día del Pollo Frito, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares y consumidos en el mundo.

Esta celebración tiene su origen en Estados Unidos, país donde el pollo frito se convirtió en símbolo de la gastronomía sureña a partir del siglo XIX.

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La receta, influenciada por tradiciones africanas y europeas, se expandió rápidamente gracias a su sabor y practicidad, conquistando luego paladares en todos los continentes.

Con el tiempo, cadenas internacionales y cocineros locales adaptaron la preparación con variantes propias, lo que dio lugar a una jornada mundial dedicada a disfrutar este clásico. A continuación, cuatro versiones diferentes y salsas ideales para acompañar.

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1. Pollo frito clásico

Piezas de pollo frito con empanizado dorado y crujiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta reproduce el tradicional pollo frito, con rebozado dorado y especiado, crocante por fuera y jugoso por dentro. Es ideal para quienes buscan el sabor auténtico de este plato popular.

Ingredientes:

8 piezas de pollo (muslos, alas, patas)

2 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de ajo en polvo

2 huevos

1 taza de leche

Aceite vegetal para freír

Paso a paso:

Lavar y secar las piezas de pollo. Mezclar la harina con la sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo. Batir los huevos con la leche en otro recipiente. Pasar el pollo por la mezcla líquida y luego por la harina sazonada. Freír en aceite caliente hasta dorar y cocer completamente. Escurrir el exceso de aceite antes de servir.

2. Pollo frito crujiente con corn flakes

Pollo frito con una cobertura crujiente de cereal de maíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de corn flakes o cereales de maíz triturados da como resultado una cobertura especialmente crocante y sabrosa. Esta receta resulta atractiva para quienes quieren un rebozado diferente y extra crujiente.

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Ingredientes:

8 piezas de pollo

2 tazas de corn flakes triturados

1 taza de harina de trigo

2 huevos

1 taza de leche

Sal y pimienta

Aceite vegetal

Paso a paso:

Salpimentar las piezas de pollo. Batir los huevos con la leche. Pasar el pollo por la harina, luego por el huevo batido y finalmente por los corn flakes triturados. Freír en aceite caliente hasta dorar y cocinar por completo. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

3. Pollo frito al estilo asiático

Pollo frito con un rebozado crocante, espolvoreadas con semillas de sésamo y cebolleta picada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión incorpora sabores orientales gracias a una marinada de salsa de soja, jengibre y ajo. El rebozado con fécula de maíz aporta una textura ligera y crocante.

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Ingredientes:

8 piezas de pollo

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharadita de jengibre rallado

1 diente de ajo picado

1 taza de harina de trigo

1 taza de fécula de maíz

2 huevos

Aceite para freír

Paso a paso:

Marinar el pollo con soja, jengibre y ajo durante 30 minutos. Mezclar la harina y la fécula de maíz. Batir los huevos y pasa el pollo por el huevo y luego por la mezcla seca. Freír en aceite caliente hasta dorar y cocinar. Escurrir antes de servir.

4. Tiras de pollo frito al estilo cajún

Tiras de pollo frito estilo cajún, sazonadas con especias y acompañadas de limón y salsa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiras de pollo sazonadas con especias cajún ofrecen un sabor intenso y un toque picante característico del sur de Estados Unidos. Son ideales para compartir como aperitivo.

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Ingredientes:

500 g de pechuga de pollo en tiras

1 cucharadita de condimento cajún

1 taza de harina de trigo

2 huevos

1 taza de leche

Sal y pimienta

Aceite vegetal

Paso a paso:

Sazonar las tiras de pollo con condimento cajún, sal y pimienta. Pasar por la harina, luego por el huevo batido con leche y nuevamente por la harina. Freír en aceite caliente hasta dorar. Escurrir sobre papel absorbente y servir.

Salsas para acompañar

Salsa Barbacoa Casera

La salsa barbacoa casera concentra notas ahumadas y un dulzor equilibrado para acompañar el pollo frito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salsa espesa, con notas ahumadas y un dulzor equilibrado, ideal para acompañar cualquier versión de pollo frito.

Ingredientes:

1 taza de kétchup

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de azúcar moreno

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de salsa Worcestershire

Sal y pimienta

Preparación: Mezclar todos los ingredientes y cocinar a fuego bajo durante 10 minutos. Enfriar antes de servir.

Salsa picante de yogur

La salsa picante de yogur aporta frescura, acidez y un picor moderado para equilibrar la fritura (Freepik)

Refrescante, con un toque ácido y picante, perfecta para equilibrar frituras.

Ingredientes:

1 taza de yogur natural

1 cucharada de jugo de limón

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de ají molido o salsa picante

Sal y pimienta

Preparación: Mezclar todos los ingredientes hasta integrar.

Salsa de miel y mostaza

La salsa de miel y mostaza combina contraste dulce y ácido con una textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dulce y ácida, aporta contraste a la textura crocante del pollo.

Ingredientes:

2 cucharadas de mostaza

2 cucharadas de miel

1 cucharada de mayonesa

Preparación: Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea.