Tendencias

Día del Pollo Frito: recetas y salsas para celebrar un plato icónico

Desde la tradicional hasta variantes crujientes y opciones con especias, la jornada invita a descubrir texturas y acompañamientos para todos los gustos

Guardar
Google icon
Pollo frito al estilo japonés (Freepik)
El Día Internacional del Pollo Frito suma salsas y rebozados para festejar (Freepik)

El 6 de julio se celebra el Día del Pollo Frito, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares y consumidos en el mundo.

Esta celebración tiene su origen en Estados Unidos, país donde el pollo frito se convirtió en símbolo de la gastronomía sureña a partir del siglo XIX.

PUBLICIDAD

La receta, influenciada por tradiciones africanas y europeas, se expandió rápidamente gracias a su sabor y practicidad, conquistando luego paladares en todos los continentes.

Con el tiempo, cadenas internacionales y cocineros locales adaptaron la preparación con variantes propias, lo que dio lugar a una jornada mundial dedicada a disfrutar este clásico. A continuación, cuatro versiones diferentes y salsas ideales para acompañar.

PUBLICIDAD

1. Pollo frito clásico

Pollo frito, crujiente, empanizado, platillo tradicional, preparación caliente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Piezas de pollo frito con empanizado dorado y crujiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta reproduce el tradicional pollo frito, con rebozado dorado y especiado, crocante por fuera y jugoso por dentro. Es ideal para quienes buscan el sabor auténtico de este plato popular.

Ingredientes:

  • 8 piezas de pollo (muslos, alas, patas)
  • 2 tazas de harina de trigo
  • 2 cucharaditas de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • Aceite vegetal para freír

Paso a paso:

  1. Lavar y secar las piezas de pollo.
  2. Mezclar la harina con la sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo.
  3. Batir los huevos con la leche en otro recipiente.
  4. Pasar el pollo por la mezcla líquida y luego por la harina sazonada.
  5. Freír en aceite caliente hasta dorar y cocer completamente.
  6. Escurrir el exceso de aceite antes de servir.

2. Pollo frito crujiente con corn flakes

Varias piezas de pollo frito cubiertas con cereal de maíz triturado sobre un plato blanco, junto a un recipiente con salsa y hojas verdes.
Pollo frito con una cobertura crujiente de cereal de maíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de corn flakes o cereales de maíz triturados da como resultado una cobertura especialmente crocante y sabrosa. Esta receta resulta atractiva para quienes quieren un rebozado diferente y extra crujiente.

Ingredientes:

  • 8 piezas de pollo
  • 2 tazas de corn flakes triturados
  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • Sal y pimienta
  • Aceite vegetal

Paso a paso:

  1. Salpimentar las piezas de pollo.
  2. Batir los huevos con la leche.
  3. Pasar el pollo por la harina, luego por el huevo batido y finalmente por los corn flakes triturados.
  4. Freír en aceite caliente hasta dorar y cocinar por completo.
  5. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

3. Pollo frito al estilo asiático

Un plato contiene trozos de pollo frito con semillas de sésamo blancas y negras, y cebolleta picada. Al lado hay un cuenco con salsa oscura.
Pollo frito con un rebozado crocante, espolvoreadas con semillas de sésamo y cebolleta picada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión incorpora sabores orientales gracias a una marinada de salsa de soja, jengibre y ajo. El rebozado con fécula de maíz aporta una textura ligera y crocante.

Ingredientes:

  • 8 piezas de pollo
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharadita de jengibre rallado
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 taza de fécula de maíz
  • 2 huevos
  • Aceite para freír

Paso a paso:

  1. Marinar el pollo con soja, jengibre y ajo durante 30 minutos.
  2. Mezclar la harina y la fécula de maíz.
  3. Batir los huevos y pasa el pollo por el huevo y luego por la mezcla seca.
  4. Freír en aceite caliente hasta dorar y cocinar.
  5. Escurrir antes de servir.

4. Tiras de pollo frito al estilo cajún

Varias tiras de pollo frito sobre una tabla de madera, decoradas con perejil, acompañadas de medio limón y un cuenco con salsa.
Tiras de pollo frito estilo cajún, sazonadas con especias y acompañadas de limón y salsa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiras de pollo sazonadas con especias cajún ofrecen un sabor intenso y un toque picante característico del sur de Estados Unidos. Son ideales para compartir como aperitivo.

Ingredientes:

  • 500 g de pechuga de pollo en tiras
  • 1 cucharadita de condimento cajún
  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • Sal y pimienta
  • Aceite vegetal

Paso a paso:

  1. Sazonar las tiras de pollo con condimento cajún, sal y pimienta.
  2. Pasar por la harina, luego por el huevo batido con leche y nuevamente por la harina.
  3. Freír en aceite caliente hasta dorar.
  4. Escurrir sobre papel absorbente y servir.

Salsas para acompañar

Salsa Barbacoa Casera

Dos piezas de pollo frito empanizado con salsa barbacoa por encima y un cuenco pequeño de la misma salsa con una rama de romero. Todo sobre una tabla de madera.
La salsa barbacoa casera concentra notas ahumadas y un dulzor equilibrado para acompañar el pollo frito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salsa espesa, con notas ahumadas y un dulzor equilibrado, ideal para acompañar cualquier versión de pollo frito.

Ingredientes:

  • 1 taza de kétchup
  • 2 cucharadas de vinagre de manzana
  • 2 cucharadas de azúcar moreno
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharadita de salsa Worcestershire
  • Sal y pimienta

Preparación: Mezclar todos los ingredientes y cocinar a fuego bajo durante 10 minutos. Enfriar antes de servir.

Salsa picante de yogur

Receta de salsa tártara, rápida y fácil Créditos; Freepik
La salsa picante de yogur aporta frescura, acidez y un picor moderado para equilibrar la fritura (Freepik)

Refrescante, con un toque ácido y picante, perfecta para equilibrar frituras.

Ingredientes:

  • 1 taza de yogur natural
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharadita de ají molido o salsa picante
  • Sal y pimienta

Preparación: Mezclar todos los ingredientes hasta integrar.

Salsa de miel y mostaza

Un tazón pequeño de cerámica blanca con salsa de miel y mostaza amarilla tiene una cuchara plateada sumergida. Al fondo se ve pollo frito empanizado.
La salsa de miel y mostaza combina contraste dulce y ácido con una textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dulce y ácida, aporta contraste a la textura crocante del pollo.

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de mostaza
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharada de mayonesa

Preparación: Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea.

Temas Relacionados

Día Internacional del Pollo FritoRecetas fácilesPolloúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más allá de las pirámides: cinco maravillas ocultas de Egipto, el rival de Argentina en el Mundial

El próximo partido pone en foco a una nación que combina maravillas geológicas, oasis legendarios y templos monumentales, cautivando tanto a viajeros como a fanáticos del deporte

Más allá de las pirámides: cinco maravillas ocultas de Egipto, el rival de Argentina en el Mundial

¿Cómo saber qué necesita tu cabello? Guía para identificar si requiere hidratación, nutrición o proteínas

Reconocer las señales que envía el pelo permite ajustar rutinas y elegir tratamientos más efectivos. Textura, brillo, elasticidad y resistencia ofrecen pistas sobre qué tipo de cuidado aplicar en cada etapa

¿Cómo saber qué necesita tu cabello? Guía para identificar si requiere hidratación, nutrición o proteínas

Diez síntomas de deficiencia de hierro que recomiendan tener en cuenta

La carencia puede afectar la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Qué señales presenta la causa más común de anemia y cuándo consultar al médico

Diez síntomas de deficiencia de hierro que recomiendan tener en cuenta

Los secretos de la “nueva Einstein”, la científica de Harvard que busca el “código fuente” del universo

De ascendencia cubana y polaca, esta experta fue citada por Stephen Hawking antes de cumplir 30 años. En qué consiste la iniciativa que dirige desde Canadá, uno de los proyectos más audaces de la física teórica contemporánea

Los secretos de la “nueva Einstein”, la científica de Harvard que busca el “código fuente” del universo

El glamour de las celebridades en el Mundial 2026: camisetas, sastrería y estilo urbano en las tribunas

En las gradas y palcos, figuras internacionales mezclaron tendencias, identidad futbolera y detalles personales

El glamour de las celebridades en el Mundial 2026: camisetas, sastrería y estilo urbano en las tribunas

DEPORTES

La contundente afirmación de Romario sobre Brasil tras la histórica eliminación del Mundial: el dardo contra el equipo y Ancelotti

La contundente afirmación de Romario sobre Brasil tras la histórica eliminación del Mundial: el dardo contra el equipo y Ancelotti

Con un polémico arbitraje, Inglaterra venció 3-2 a México y jugará frente a Noruega los cuartos de final del Mundial: todos los goles

El desconsolado llanto de Casemiro tras la eliminación de Brasil del Mundial: se quebró y no pudo continuar con la entrevista

La lupa sobre las polémicas en México-Inglaterra: de la roja a Quansah al penal de Kane sobre Brian Gutiérrez

La llamativa omisión del director de Alpine tras la enorme actuación de Colapinto en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

TELESHOW

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Natalia Oreiro recordó el desafío de interpretar a Eva Perón en Santa Evita: “El miedo de los hombres a la mujer sin miedo”

El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

José María Listorti mostró el lado B de las playas en el Mundial: “Es un asco”

INFOBAE AMÉRICA

¿Hacer que la OTAN sea europea? Cómo Trump está remodelando la alianza

¿Hacer que la OTAN sea europea? Cómo Trump está remodelando la alianza

Regresó la brigada de Costa Rica tras completar 21 misiones de rescate en Venezuela

El Salvador: cómo los adultos mayores pueden pedir cuota alimenticia a hijos y nietos

Más de 24 mil personas afectadas por el desplazamiento forzado en Honduras y ACNUR advierte que la cifra podría ser mayor

“Hasta las paredes oyen” en Nicaragua: vigilancia a sacerdotes, homilías bajo sospecha y el riesgo de cárcel o destierro