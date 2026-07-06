Día del Pollo Frito: recetas y salsas para celebrar un plato icónico

El 6 de julio se celebra el Día del Pollo Frito, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares y consumidos en el mundo.
Esta celebración tiene su origen en Estados Unidos, país donde el pollo frito se convirtió en símbolo de la gastronomía sureña a partir del siglo XIX.
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La receta, influenciada por tradiciones africanas y europeas, se expandió rápidamente gracias a su sabor y practicidad, conquistando luego paladares en todos los continentes.
Con el tiempo, cadenas internacionales y cocineros locales adaptaron la preparación con variantes propias, lo que dio lugar a una jornada mundial dedicada a disfrutar este clásico. A continuación, cuatro versiones diferentes y salsas ideales para acompañar.
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1. Pollo frito clásico
Esta receta reproduce el tradicional pollo frito, con rebozado dorado y especiado, crocante por fuera y jugoso por dentro. Es ideal para quienes buscan el sabor auténtico de este plato popular.
Ingredientes:
- 8 piezas de pollo (muslos, alas, patas)
- 2 tazas de harina de trigo
- 2 cucharaditas de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- Aceite vegetal para freír
Paso a paso:
- Lavar y secar las piezas de pollo.
- Mezclar la harina con la sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo.
- Batir los huevos con la leche en otro recipiente.
- Pasar el pollo por la mezcla líquida y luego por la harina sazonada.
- Freír en aceite caliente hasta dorar y cocer completamente.
- Escurrir el exceso de aceite antes de servir.
2. Pollo frito crujiente con corn flakes
El uso de corn flakes o cereales de maíz triturados da como resultado una cobertura especialmente crocante y sabrosa. Esta receta resulta atractiva para quienes quieren un rebozado diferente y extra crujiente.
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Ingredientes:
- 8 piezas de pollo
- 2 tazas de corn flakes triturados
- 1 taza de harina de trigo
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- Sal y pimienta
- Aceite vegetal
Paso a paso:
- Salpimentar las piezas de pollo.
- Batir los huevos con la leche.
- Pasar el pollo por la harina, luego por el huevo batido y finalmente por los corn flakes triturados.
- Freír en aceite caliente hasta dorar y cocinar por completo.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
3. Pollo frito al estilo asiático
Esta versión incorpora sabores orientales gracias a una marinada de salsa de soja, jengibre y ajo. El rebozado con fécula de maíz aporta una textura ligera y crocante.
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Ingredientes:
- 8 piezas de pollo
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 1 diente de ajo picado
- 1 taza de harina de trigo
- 1 taza de fécula de maíz
- 2 huevos
- Aceite para freír
Paso a paso:
- Marinar el pollo con soja, jengibre y ajo durante 30 minutos.
- Mezclar la harina y la fécula de maíz.
- Batir los huevos y pasa el pollo por el huevo y luego por la mezcla seca.
- Freír en aceite caliente hasta dorar y cocinar.
- Escurrir antes de servir.
4. Tiras de pollo frito al estilo cajún
Las tiras de pollo sazonadas con especias cajún ofrecen un sabor intenso y un toque picante característico del sur de Estados Unidos. Son ideales para compartir como aperitivo.
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Ingredientes:
- 500 g de pechuga de pollo en tiras
- 1 cucharadita de condimento cajún
- 1 taza de harina de trigo
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- Sal y pimienta
- Aceite vegetal
Paso a paso:
- Sazonar las tiras de pollo con condimento cajún, sal y pimienta.
- Pasar por la harina, luego por el huevo batido con leche y nuevamente por la harina.
- Freír en aceite caliente hasta dorar.
- Escurrir sobre papel absorbente y servir.
Salsas para acompañar
Salsa Barbacoa Casera
Salsa espesa, con notas ahumadas y un dulzor equilibrado, ideal para acompañar cualquier versión de pollo frito.
Ingredientes:
- 1 taza de kétchup
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharadita de salsa Worcestershire
- Sal y pimienta
Preparación: Mezclar todos los ingredientes y cocinar a fuego bajo durante 10 minutos. Enfriar antes de servir.
Salsa picante de yogur
Refrescante, con un toque ácido y picante, perfecta para equilibrar frituras.
Ingredientes:
- 1 taza de yogur natural
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharadita de ají molido o salsa picante
- Sal y pimienta
Preparación: Mezclar todos los ingredientes hasta integrar.
Salsa de miel y mostaza
Dulce y ácida, aporta contraste a la textura crocante del pollo.
Ingredientes:
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de mayonesa
Preparación: Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea.
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