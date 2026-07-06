Caputo presenta hoy el programa financiero hasta 2027: qué se sabe hasta ahora

El ministro de Economía Luis Caputo sonríe mientras diserta en la ExpoEFI, un evento clave para el debate económico en Argentina. (Maximiliano Luna)

Este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, va a presentar el programa financiero hasta 2027. En esencia, se trata del detalle de cómo va a cubrir los vencimientos en moneda extranjera que tiene el Tesoro hasta el final del mandato de Javier Milei. Y si bien el equipo económico guarda bajo siete llaves los detalles, en las últimas semanas comentaron algunos de los instrumentos que negociaron para cubrir los más de USD 30.000 que vencen hasta diciembre del año próximo.

El programa financiero que el equipo económico va a anunciar responde a una exigente agenda de pagos. De acuerdo con la consultora 1816, los vencimientos de deuda en moneda extranjera entre junio de 2026 y diciembre de 2027 ascienden a USD 30.700 millones. El Gobierno enfrenta obligaciones escalonadas: en los meses que quedan de 2026, debe cubrir USD 7.400 millones, mientras que en 2027 el monto sube a USD 23.300 millones.

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En el desglose de los vencimientos para 2026, USD 3.900 millones corresponden a Globales y Bonares en manos de privados, USD 2.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 200 millones al Club de París y USD 1.400 millones en Repos por el Banco Central (BCRA). Para 2027, la carga más pesada recae sobre los bonos Globales y Bonares, con USD 10.400 millones en manos de privados, y sigue con USD 5.900 millones al FMI, USD 300 millones al Club de París, USD 1.500 millones en Bopreales y USD 5.200 millones en Repos del BCRA.

Los vencimientos en moneda extranjera suman USD 30.700 millones, con pagos clave a privados y organismos multilaterales.

Frente a este panorama, el Gobierno ya aseguró una parte del financiamiento. Al 1 de julio, el Tesoro reunió USD 3.904 millones mediante licitaciones de Bonares y las compras que realizó en los últimos días, recursos depositados en el Banco Central. Además, logró la confirmación de garantías internacionales del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aguarda por la aprobación de una más por parte del directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el 22 de julio, lo que permite acceder a financiamiento privado a seis años de plazo por casi USD 4.000 millones.

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Otro movimiento relevante tuvo lugar el viernes pasado, cuando el Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) por USD 6.000 millones y acordó una nueva operación, también por USD 6.000 millones, con diez bancos internacionales y vencimiento en septiembre 2028. Según la consultora 1816, al sumar los recursos del Tesoro, las garantías internacionales y el probable rollover de los REPO, el país contaría con USD 13.100 millones para enfrentar los próximos compromisos.

De esta manera, resta financiar aún USD 17.600 millones para cumplir con la totalidad de los vencimientos previstos hasta diciembre de 2027. La atención se concentra en la estrategia que presentará este lunes el equipo económico para cerrar esa brecha y evitar tensiones en el frente externo durante el año electoral en donde el presidente Milei va a buscar la relección.

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Con apoyo de Estados Unidos

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó algunos lineamientos en el streaming Carajo. Explicó que se trata de un “programa financiero conservador” en cuanto a supuestos, colocaciones y fuentes de financiamiento, y que incluirá “opcionalidades” para adaptarse a distintos escenarios. Según Furiase, “es un programa financiero muy conservador en lo que tiene que ver con los supuestos, las colocaciones y las fuentes de financiamiento que se van a hacer 2027. Muestra el armado de colchones, de buffers con el que llegamos a 2027”.

Como una novedad, el funcionario subrayó que el esquema contará con el apoyo de Estados Unidos, como en la elección legislativa de 2025. En palabras de Furiase, el objetivo es “llegar con muchos más dólares en el Banco Central, con todos los vencimientos en dólares cubiertos anticipadamente, con muchos de los vencimientos en pesos ya pasados para octubre de 2027 y con la cantidad de dinero muy baja. En resumen, llegar con un Banco Central con muchos dólares y con pocos pesos que te puedan atacar, con los fundamentos sólidos y el respaldo de Estados Unidos, como tuvimos antes”.

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Impacto en el riesgo país

La expectativa torno al efecto inmediato del anuncio en los mercados y para eso es clave conocer la hora en que se llevará a cabo. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que no esta definido. Aunque el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, señaló en la red social X que la comunicación oficial será premarket.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por este medio insistieron en que el diseño del programa busca disipar la preocupación que existe en el mercado sobre los pagos de deuda previstos para 2027. “Nunca sabes qué va a pasar con la reacción del mercado. El programa es bien conservador, pero desmitifica el problema del 2027. Todo está financiado y 2027 es más fácil que este año. Si el mercado espera algo difícil, la reacción tiene que ser positiva”, afirmaron en off the record.

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El riesgo país cerró en 415 puntos básicos el nivel más bajo en lo que va de mandato de Javier Milei.

El viernes el riesgo país bajó cerró en 415 p.b. marcando un nuevo mínimo en lo que va de gestión de Javier Milei y desde 2018. La expectativa esta en si con el anuncio de próximo lunes, el indicador de JP Morgan no baje al terreno de los 300 p.b. y se abra el “portón” que buscaban en el Ministerio de Economía para salir a colocar al mercado internacional.

El programa financiero que presentará Economía apunta a responder a las inquietudes de analistas e inversores respecto a la magnitud de los compromisos que se concentran en el año 2027.

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Según Furiase, el mensaje principal será mostrar que los vencimiento del año próximo, sobre el que muchos economistas e inversores están poniendo el foco, serán financiados. “Lo que vamos a mostrar es que, producto de todas las estrategias financieras en las que venimos trabajando, está completamente cerrado no solo el 2026 y el 2027, y que además el 2027 va a ser menos desafiante en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar, y eso es producto de los colchones que ya estamos armando”, aseguró.