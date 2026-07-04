El fenómeno Taylor Swift en las universidades: por qué trasciende los escenarios y sorprende a científicos

Taylor Swift recibió un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York en mayo de 2022 (REUTERS/Shannon Stapleton)

Taylor Swift volvió a ocupar los titulares este viernes por su boda con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, en un evento que acaparó la atención de medios y fanáticos. Este hito personal se suma a una serie de momentos que definen su recorrido público, marcado por cambios artísticos, narrativas personales y una relación compleja con la fama.

Antes de alcanzar este punto, la cantante de 36 años transitó un camino singular: desde su adolescencia entre aeropuertos y escenarios hasta recibir un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad de Nueva York en 2022. Aquella distinción, sellada por un discurso donde reconoció no haber tenido una experiencia universitaria tradicional, anticipó lo que vendría.

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A pesar de no haber cruzado los pasillos de una facultad como estudiante, su obra y su figura atravesaron fronteras académicas, integrándose en programas universitarios de todo el mundo y dando origen a un campo de estudios propio.

Así, la historia de Taylor Swift no solo se cuenta desde los escenarios o los titulares, sino también en las aulas donde su impacto cultural se analiza, debate y redefine.

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El fenómeno Taylor Swift en las universidades

El 18 de mayo del 2022, Taylor Swift recibió un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York (NYU). En su discurso de aceptación, dijo: “Nunca tuve la experiencia universitaria típica. Fui a la escuela secundaria pública hasta el décimo grado y terminé mi educación haciendo tareas escolares en los pasillos de las terminales de los aeropuertos. De niña, siempre pensé que iría a la universidad, imaginando los pósteres que colgaría en la pared de mi dormitorio de primer año. Incluso ambienté el final del video musical de mi canción ‘Love Story’ en mi universidad imaginaria de fantasía”.

Sin embargo, aunque la cantante no asistió a la universidad, sus letras e historia de vida desbordaron la música y logró integrarse en las aulas. Desde Harvard hasta Stanford, pasando por instituciones en Europa y América Latina, el análisis de su obra y su figura se incorporó en programas de literatura, historia, economía, ciencias sociales e incluso botánica.

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La irrupción de Taylor Swift en el ámbito universitario no responde solo a su popularidad ni a la magnitud de su base de fanáticos. Investigadores, docentes y científicos encontraron en sus canciones, su imagen pública y su estrategia profesional un punto de partida para el estudio interdisciplinario. Su caso revela cómo la cultura pop puede convertirse en un recurso educativo y en un objeto de análisis científico capaz de generar nuevas formas de enseñanza y reflexión.

Taylor Swift en el centro de los programas universitarios

El análisis de la obra y figura de Taylor Swift forma parte de programas de literatura, historia y ciencias sociales en universidades (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Universidades de todo el mundo incorporaron a Swift en sus currículos, lo que marca un cambio en la manera en que la cultura popular se integra al aprendizaje académico. Según un informe de USA Today citado por Northeastern University, instituciones como Harvard, Stanford, Queen’s y Brock utilizan la música y la carrera de la artista para enseñar disciplinas tan variadas como literatura, historia y economía.

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El curso “Taylor Swift and Her World”, lanzado en la Universidad de Harvard en 2024, fue furor y rompió récords de inscriptos. Utiliza una perspectiva literaria para explorar tanto la escritura de Taylor como su impacto cultural. La propuesta atrajo a unos 300 estudiantes, quienes asistieron a clases de 80 minutos para analizar canciones, narrativas de fans y la representación de temas como la adolescencia y la adultez.

La Northeastern University ofreció un seminario virtual de dos días que reunió a más de 500 estudiantes. El curso combinó análisis de literatura en inglés con estudios de género, enfocándose en nociones como feminidad y la fama femenina en la sociedad contemporánea. La alta concurrencia reflejó el interés por abordar fenómenos culturales desde un enfoque crítico y multidisciplinario.

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En 2023, la Queen Mary University de Londres lanzó un curso sobre Taylor Swift y la literatura, iniciativa destacada en un artículo de The Conversation escrito por la docente Clio Doyle. El curso utilizó canciones como “Cardigan” para enseñar técnicas de análisis literario en el aula. Esta propuesta evidenció cómo la obra de la artista puede funcionar como punto de partida para debates sobre el valor literario, los vínculos con otros autores y la flexibilidad de los estudios de literatura para incorporar expresiones contemporáneas.

De la cultura pop a la innovación pedagógica

El curso Taylor Swift and Her World en Harvard en 2024 rompió récords de inscriptos y exploró el impacto cultural de la artista (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de servir para reflexionar sobre la cultura contemporánea, Taylor brinda recursos didácticos para renovar la enseñanza en áreas tradicionalmente consideradas difíciles, como la botánica. Un estudio publicado en Annals of Botany documentó cómo el uso de videoclips musicales de Swift como “organizadores previos” puede facilitar el aprendizaje significativo en el estudio de las plantas, tanto en secundaria como en universidades.

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La investigación identificó un fenómeno conocido como disparidad de percepción vegetal: la mayoría de los estudiantes experimenta distancia o desinterés por las plantas, lo que dificulta el aprendizaje y el entusiasmo por la botánica.

El empleo de materiales audiovisuales inspirados en el arte de Swift, cargados de referencias botánicas visuales y líricas, ayudó a activar conocimientos previos, aumentar la motivación y generar vínculos emocionales entre los estudiantes y los contenidos científicos. Los resultados incluyeron mayor uso espontáneo de vocabulario botánico, menos quejas sobre la materia y mejores resultados académicos.

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El método propuesto recomienda seleccionar videoclips con elementos vegetales claros, preparar preguntas abiertas para fomentar la observación y adaptar los recursos según el contexto de los estudiantes. Las canciones y videos de Swift, como “Cardigan”, “Willow”, o “Out of the Woods”, ofrecen ejemplos de ambientes, especies y procesos ecológicos, lo que permite explicar conceptos complejos de forma accesible y atractiva.

El surgimiento de los “Swift studies” y el debate académico

El surgimiento de Swift studies integra enfoques de psicología, derecho, economía, literatura y música en el ámbito universitario (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

La integración de Taylor Swift en las aulas dio lugar a una nueva área interdisciplinaria conocida como Swift studies. Según un análisis de la Universidad de Melbourne, este campo reúne enfoques desde la psicología, el derecho, los estudios urbanos, la economía, la literatura y la música. La magnitud de la artista, con una base de seguidores estimada en más de 500 millones y una influencia global, obligó a las universidades a superar prejuicios tradicionales sobre la cultura pop y la feminidad en el ámbito académico.

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Los cursos sobre Swift traducen temas universitarios a través de la figura de la cantante y permiten investigar fenómenos sociales amplios, como los lazos entre artistas y comunidades, la formación de identidades o la economía del entretenimiento. El caso de la Universidad de Harvard, donde Stephanie Burt imparte la materia “Taylor Swift and Her World”, demuestra cómo los estudiantes analizan las letras de la artista junto a obras de poetas como Wordsworth o Sylvia Plath, buscando conexiones temáticas y estilísticas.

La figura de Swift se utiliza como lente para abordar debates sobre género, clase, raza y poder. Los especialistas de la Universidad de Melbourne destacan que el fenómeno no se limita a su persona, sino que permite explorar la construcción de la fama, el rol de los fans y las transformaciones en la industria musical.

Ciencia, economía y comunidad: el impacto que trasciende la música

La presencia de Swift genera impactos económicos directos y efectos sociales de gran alcance que también tienen un lugar en el análisis académico. Según The Harvard Gazette, la gira mundial “Eras” batió récords de recaudación, con un impacto económico estimado en 5 mil millones de dólares para las ciudades anfitrionas, una cifra comparable a la de eventos deportivos como el Super Bowl.

El fenómeno swiftie fomenta comunidades y el intercambio de friendship bracelets refuerza el sentido de pertenencia entre los fans (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Además, el fenómeno swiftie fomenta la construcción de comunidades, tanto en espacios virtuales como presenciales, y se convierte en objeto de estudio para psicólogos y economistas. Un ejemplo de este vínculo colectivo es el intercambio de friendship bracelets, o “brazaletes de la amistad”, durante los conciertos, una práctica que proviene directamente de una de las letras de su canción “You’re On Your Own, Kid” y refuerza el sentido de pertenencia entre los fans.

En 2026, nació The Manuscript: Journal of Taylor Swift Studies (JOTSS ), nombrado en honor a su canción “The Manuscript”, en Binghamton University, la primera revista académica dedicada exclusivamente al estudio crítico e interdisciplinario de la obra e impacto de Swift. Su editora, Jordan Traut-Jellad, destaca que el análisis de Taylor invita a interpretar letras, eras y fandoms como marcos de sentido colectivo, siguiendo la idea de la artista de que su meta es ser un espejo donde el público pueda verse reflejado.

La presencia de Taylor Swift en las materias universitarias evidencia que la cultura popular puede abrir nuevas puertas a la ciencia, la pedagogía y la reflexión colectiva. De esta manera, la artista impulsa cambios en la forma en que la sociedad comprende, enseña y estudia el mundo contemporáneo.