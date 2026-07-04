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Las 7 camisetas más llamativas del Mundial 2026: historias, símbolos y creatividad en la piel de las selecciones

Los uniformes oficiales suman un costado estético cada vez más relevante. Esta edición exhibe diseños que fusionan identidad, referencias culturales y apuestas contemporáneas, convirtiendo la indumentaria en un símbolo visual dentro y fuera de la cancha

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Tres futbolistas: uno con camiseta negra de Canadá, otro con camiseta a rayas rojas y blancas de Estados Unidos, y otro con camiseta azul y rosa de Bélgica
Jugadores de las selecciones de Canadá, Estados Unidos y Bélgica muestran los diseños de sus camisetas para partidos internacionales.

“Qué linda, camiseta”. “No es de Argentina, pero la quiero”. “¿Tendrá algún significado ese color y esos dibujos?”. En cada Copa del Mundo, el fútbol se convierte en un escenario donde el juego y la cultura se entrelazan. Los mundiales despiertan comentarios que exceden lo deportivo y abren paso a conversaciones sobre símbolos, colores e historias tejidas en cada camiseta.

No importa si la Selección Argentina está en la cancha o no: el ritual de mirar fútbol en familia, con amigos o en la oficina suele encender la curiosidad por los uniformes de equipos de todo el planeta. Es una de las postales habituales de esta edición 2026, que une a Estados Unidos, México y Canadá como sede.

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Desde el pitido inicial, las selecciones han desfilado por el torneo con atuendos titulares y alternativas que destacan por su audacia cromática, sus guiños históricos o sus apuestas de diseño. Algunas ya abandonaron la competencia, otras siguen en la ruta hacia el título, pero todas dejaron una huella visual.

A continuación, una selección de los siete uniformes que lograron fusionar arte, identidad nacional y vanguardia estética, convirtiendo la indumentaria en un relato visual que trasciende el deporte y conecta con relatos culturales de cada país.

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1- Bélgica

Bélgica vs Senegal.
Bélgica presentó una camiseta suplente con homenaje directo al surrealismo de René Magritte (Reuters)

La camiseta suplente de Bélgica para el Mundial 2026 se transformó en un tributo a René Magritte, el célebre pintor surrealista.

Sobre una base celeste pálido, manchas rosas y celestes irrumpieron con formas irregulares, mientras detalles en negro resaltaron en las tres franjas de los hombros, el cuello y los bordes de las mangas.

El escudo de la federación y el logotipo de la marca ocuparon el pecho, integrando la inspiración de “La Voix des Airs”, de Magritte. La fusión de la B del escudo con esferas plateadas evocó de inmediato el universo visual del artista.

La camiseta suplente de Bélgica combinó celeste pálido con manchas irregulares y detalles negros en hombros, cuello y mangas (AP Foto/Manu Fernandez)
La camiseta suplente de Bélgica combinó celeste pálido con manchas irregulares y detalles negros en hombros, cuello y mangas (AP Foto/Manu Fernandez)

En la versión comercial, la inscripción “Ceci n’est pas un maillot” apareció bordada, como referencia directa a la célebre pipa surrealista.

Por primera vez, la selección europea eligió rendir homenaje explícito a un artista en una camiseta mundialista, luego de antecedentes que apuntaron a Tintín y guiños internos a la historia futbolística del país.

2- Senegal

Senegal inspiró su camiseta en los “Car Rapide”, los autobuses coloridos característicos de Dakar (REUTERS)
Senegal inspiró su camiseta en los “Car Rapide”, los autobuses coloridos característicos de Dakar (REUTERS)

Las camisetas de los equipos africanos suelen captar miradas y comentarios en cada Mundial. En esta edición, Senegal llevó a la cancha una prenda inspirada en los emblemáticos “Car Rapide”, los autobuses coloridos que recorren las calles de Dakar.

El diseño partió de una base blanca, atravesada por líneas y manchas en tonos pastel —verde, amarillo y rosa—, mientras detalles verdes acompañaron los costados y el cuello.

El escudo de la federación y el logotipo de la marca se instalaron en el pecho, completando una propuesta visual que buscó capturar la estética inconfundible de los “Car Rapide”.

Aunque la inspiración remite a la energía y el color de estos vehículos, el resultado final optó por una versión más sutil y menos recargada que el prototipo original.

3- República del Congo

La República del Congo mezcló celeste tradicional con ondas blancas y detalles rojos en cuello, puños y numeración (REUTERS/Pedro Nunes)
La República del Congo mezcló celeste tradicional con ondas blancas y detalles rojos en cuello, puños y numeración (REUTERS/Pedro Nunes)

Otro representante africano. La camiseta titular de la República del Congo reunió el tradicional celeste con un patrón de líneas onduladas blancas en el frente. Detalles en rojo y blanco marcaron los puños y el cuello, mientras el número central se destacó en rojo.

El escudo de la federación ocupó el pecho, sobre una textura sublimada que incorporó motivos de leopardo y gráficos ondulados en la parte inferior, aportando identidad visual y guiños a la fauna característica del país.

4- Corea del Sur

Corea del Sur utilizó rojo con un patrón geométrico que remite a la figura del tigre y su pelaje (AP Foto/Matías Delacroix)
Corea del Sur utilizó rojo con un patrón geométrico que remite a la figura del tigre y su pelaje (AP Foto/Matías Delacroix)

Entre los asiáticos, la camiseta de Corea del Sur se destacó por un rojo como color dominante, con un patrón gráfico en distintos tonos rojizos que alternaron formas geométricas y abstractas.

Detalles en blanco resaltaron en números, nombres y logotipos, mientras que las franjas laterales y el cuello adoptaron un tono más oscuro.

El escudo, presidido por la cabeza de un tigre, se ubicó en el pecho. El diseño retomó la figura y el pelaje del tigre, plasmados en un estampado sutil que buscó transmitir la fuerza y el carácter dinámico del equipo.

5- Estados Unidos

Estados Unidos introduce franjas onduladas rojas y azul marino sobre fondo blanco para sugerir movimiento y energía (REUTERS/Albert Gea)
Estados Unidos introduce franjas onduladas rojas y azul marino sobre fondo blanco para sugerir movimiento y energía (REUTERS/Albert Gea)

Entre los anfitriones, la camiseta de Estados Unidos se distingue por una base blanca atravesada por franjas horizontales onduladas en rojo y azul marino.

El escudo de la federación y el logotipo de la marca, ambos en azul, ocupan el pecho, mientras que los números, también azules, aparecen en el centro.

El diseño reinterpreta la estética clásica del equipo estadounidense a través de líneas abstractas que sugieren movimiento y energía.

6- Canadá

Canadá suma una alternativa con hoja de arce dominante (Reuters/Kirby Lee)
Canadá suma una alternativa con hoja de arce dominante (Reuters/Kirby Lee)

La camiseta titular de Canadá también resalta por un diseño en negro, atravesado por manchas y líneas en tonos gris y blanco que aportan un efecto jaspeado distintivo.

Los detalles en rojo resaltan en el escudo, los números y el logotipo de la marca, mientras que el cuello y las mangas mantienen la sobriedad de los colores oscuros.

La versión alternativa invierte la propuesta: utiliza una base blanca como lienzo principal, sobre la que se destaca una gran hoja de arce en el centro y en la espalda, dividiendo la prenda en cuartos y reforzando el peso simbólico del emblema nacional canadiense.

7- Egipto

Egipto ofrece una camiseta roja con geometrías tonales y detalles dorados en la marca (Reuters/Troy Wayrynen)
Egipto ofrece una camiseta roja con geometrías tonales y detalles dorados en la marca (Reuters/Troy Wayrynen)

Por último, vale destacar la camiseta de Egipto, el próximo rival de Argentina en octavos de final, que saltará al campo con su apuesta por el rojo como color predominante.

El diseño incorpora patrones geométricos en distintos tonos del mismo color, que se despliegan sobre el pecho y los hombros.

El escudo de la federación, en blanco y negro, se ubica junto al logotipo dorado de la marca y un cuello oscuro, mientras que los números se presentan en blanco para lograr contraste y legibilidad.

En la versión alternativa, la camiseta recurre al blanco como base, intervenida con un patrón en gris claro que remite a diagramas en corte transversal de pirámides. El cuello negro, de trazo grueso, refuerza el guiño visual a elementos del patrimonio egipcio.

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