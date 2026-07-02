Kate Middleton deslumbró en Wimbledon con un traje azul, en una combinación de elegancia y frescura

Kate Middleton apostó por un traje azul de lino de Gabriela Hearst con blusa blanca y accesorios en tonos cálidos

La aparición de Kate Middleton en Wimbledon 2026 llamó la atención en el mundo de la moda gracias a un conjunto sastrero azul diseñado para los días más luminosos del verano londinense.

La princesa de Gales eligió un traje de dos piezas en color azul intenso, confeccionado en lino, que destacó por su corte clásico y la frescura de sus materiales, adaptados al clima veraniego.

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Kate Middleton estuvo en la tribuna acompañada por el extenista y entrenador escocés Andy Murray

La pieza central del atuendo fue la blazer “Stephanie”, de doble botonadura, amplias solapas y bolsillos, acompañada por los pantalones “Vesta”, de talle alto y pernera recta y ancha, ambos firmados por la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst.

Bajo la chaqueta, Middleton lució una blusa blanca de tejido acanalado y escote recto que aportó un aire relajado y sofisticado al conjunto.

La princesa estuvo acompañada por el extenista y entrenador escocés Andy Murray, que lució una chomba clara.

Kate Middleton completó el estilismo con el zafiro de su anillo de compromiso, en sintonía con la paleta azul del conjunto

La elección del traje azul no solo realzó la figura de Kate Middleton, sino que también creó un marcado contraste con la luz natural, acentuando la textura lisa del tejido y los tonos vibrantes del atuendo respecto al entorno.

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El estilismo se completó con unos pendientes colgantes de forma circular, con detalles dorados y piedras de un azul intenso, pertenecientes a la firma británica Carousel Jewels, modelo “Stella”, más asequibles que las habituales piezas del joyero real.

La princesa añadió un bolso tote de Anya Hindmarch en tonos beige y naranja, así como unos tacos de Ralph Lauren en marrón tostado, logrando una armonía cromática sofisticada y veraniega.

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Kate Middleton combinó el traje azul intenso con pendientes circulares de Carousel Jewels

El cabello de Kate Middleton fue recogido en una coleta alta con ondas suaves, dejando el rostro despejado y acentuando la elegancia sin esfuerzo.

Durante su recorrido por el recinto, portó unos anteojos de sol en la mano, elementos que completaron el look sin restar protagonismo al traje.

El conjunto se vio reforzado por el zafiro de su anillo de compromiso, herencia de la princesa Diana, que combinó a la perfección con la gama cromática elegida para la ocasión.

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Kate Middleton eligió una blazer de doble botonadura y pantalón recto de talle alto

Otras celebridades presentes en Wimbledon 2026

Más allá de la princesa de Gales, diversas figuras del espectáculo, la música y el deporte asistieron a Wimbledon 2026. Como todos los años, la presencia de celebridades en las gradas del Grand Slam aporta un atractivo adicional al torneo.

Ellie Goulding y Beau Minniear

Ellie Goulding optó por un vestido negro con lunares blancos y sumó anteojos ovalados para un aire retro

La cantante Ellie Goulding vistió una prenda negra con estampado de puntos blancos. Agregó a su look unos anteojos de sol negros ovalados llamativos. Su novio Beau Minniear llevó un traje azul claro, camisa blanca y corbata gris. Usó anteojos de sol negros de montura rectangular y un pendiente pequeño en la oreja izquierda.

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David Beckham

A David Beckham se lo vio con un traje cruzado gris claro con corbata beige, pañuelo a juego y reloj metálico

Infaltable en toda cita deportiva, David Beckham optó por un traje cruzado de color gris claro confeccionado en tela de textura fina. El ex futbolista completó el conjunto con una camisa blanca clásica, corbata beige y un pañuelo a juego en el bolsillo del saco. Además, llevó un reloj metálico en la muñeca izquierda.

Storm Keating

Storm Keating apostó por un vestido de líneas limpias y accesorios discretos para un look elegante y luminoso

La productora televisiva australiana Storm Keating optó por usar encaje en su look. Llevó un vestido en un tono crudo, de manga corta y con motivos florales. Además, tenía detalles semitransparentes que le dieron al total look un aire delicado y de verano. Para completar el look sumó unos anteojos claros.

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Robert Peston

Robert Peston combinó un traje azul marino con camisa celeste, corbata a rayas y anillos plateados como detalle distintivo

Robert Peston, periodista y presentador inglés, vistió un traje azul marino de corte clásico, camisa celeste y una corbata a rayas en tonos beige y marrón. Sumó a su look anteojos de montura marrón y varios anillos plateados en la mano derecha, logrando un look formal y con detalles distintivos.

Fiona Shaw

Fiona Shaw llevó una camisa marrón abotonada y un look sin accesorios visibles, con actitud relajada en el recinto

La actriz irlandesa Fiona Shaw eligió una camisa marrón de manga larga con botones, con el cabello corto y rojizo. No llevó accesorios visibles y su expresión fue espontánea y distendida durante el evento.

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Naomi Osaka

Naomi Osaka exhibió un estilismo deportivo de líneas minimalistas y colores suaves

Fuera del público, la tenista japonesa Naomi Osaka asistió a la cancha con un outfit de inspiración japonesa: un kimono blanco bordado con motivos florales de aves y un cinturón ancho a la cintura, combinado con una falda larga de tul en capas. Además, llevó zapatillas deportivas blancas con detalles verdes y el cabello recogido en moño alto.

(Fotos: Reuters/PA Images/PRESSE SPORTS)