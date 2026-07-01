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Semana de la Dulzura: por qué se celebra en julio y 10 frases para enviar por Whatsapp

La tradición convoca a personas de todas las edades a intercambiar alfajores, chocolates o caramelos como señal de cercanía

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Mapa de Argentina hecho con alfajores, caramelos, chocolates y gomitas. Una mano sostiene una barra de chocolate. Fondo rojo pastel con textura de papel.
La celebración argentina se realiza del 1 al 7 de julio y convierte a kioscos y comercios en puntos centrales para la venta de golosinas y chocolates (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros días de julio, Argentina vive una de sus tradiciones más dulces y esperadas del calendario: la Semana de la Dulzura. Esta celebración, que se extiende desde el 1 hasta el 7 de julio, transforma kioscos y comercios en espacios donde las golosinas, chocolates y cualquier producto dulce adquieren un protagonismo especial.

La Semana de la Dulzura es una festividad exclusiva de la cultura argentina, reconocida por reunir a personas de todas las edades en torno al intercambio de regalos azucarados como muestra de cariño. Aunque existen otras efemérides en distintos países, esta costumbre solo se festeja en territorio argentino, convirtiéndose en un momento del año en que el gesto de regalar un dulce se asocia con la expresión de afectos y vínculos personales.

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Cuál es el origen de la Semana de la Dulzura

La Semana de la Dulzura nació en 1989 como resultado de una acción publicitaria conjunta entre la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGyA) y la empresa Arcor, bajo el liderazgo de Fulvio Pagani. La campaña surgió en un contexto económico desafiante, cuando la inflación impactaba fuertemente en el consumo minorista y mayorista. Ante esta situación, el sector buscó revitalizar las ventas de dulces y chocolates a través de una propuesta innovadora.

Con el lema “una golosina por un beso”, la iniciativa se presentó como un incentivo para que las personas regalaran golosinas a cambio de muestras de afecto. La primera edición generó un crecimiento inmediato en las ventas, con un aumento del 20% según los datos aportados por la organización. Esta fórmula de intercambio no solo cumplió con el objetivo comercial, sino que obtuvo una respuesta positiva de la sociedad, consolidándose año tras año como una tradición recurrente.

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La elección de la primera semana de julio no fue casual: coincide con una de las épocas más frías del año en Argentina, cuando el consumo de alimentos de alto contenido calórico es más habitual. El éxito inicial de la campaña impulsó a fabricantes y comerciantes a repetir la estrategia, involucrando a marcas icónicas que rápidamente se posicionaron entre los productos más buscados en esa fecha.

Mesa de madera llena de gomitas de osos, gusanos, aros azucarados, caramelos duros envueltos, piruletas, trufas, barras de chocolate y caramelos de toffee.
Los alfajores, chocolates, caramelos, confites, chicles y bombones figuran entre los productos más elegidos en estos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se celebra la Semana de la Dulzura

Durante la primer semana de julio, del 1 al 7, los argentinos participan en un intercambio de golosinas que simboliza el afecto entre amigos, familiares y parejas. La consigna principal consiste en regalar un dulce, como un alfajor, chocolate o caramelo, a cambio de un beso o una muestra de cariño. Este gesto sencillo se ha convertido en parte del ritual social de la fecha, fortaleciendo vínculos personales a través de pequeños obsequios azucarados.

En estos días, kioscos y comercios de todo el país preparan una oferta especial de golosinas y productos clásicos de la industria nacional. Los alfajores, en particular, alcanzan un protagonismo destacado, siendo uno de los productos más comprados del rubro durante la semana. Chocolates, caramelos y confites también son opciones frecuentes, como lo son chicles y bombones. Estos productos se entregan en reuniones informales, en el ámbito laboral o escolar, y también forman parte de gestos románticos entre parejas.

El intercambio no solo se limita al plano presencial. Argentinos que viven en el exterior mantienen viva la costumbre enviando productos típicos a sus seres queridos a través de servicios de paquetería, prolongando el alcance de la celebración más allá de las fronteras nacionales. La Semana de la Dulzura se vive así como un fenómeno colectivo que logra combinar lo comercial con lo afectivo, reforzando la costumbre de regalar dulces como símbolo de cercanía y aprecio.

10 frases para enviar por Whatsapp a seres queridos en la Semana de la Dulzura

  1. Te mando esta golosina para recordarte que tu amistad endulza mi vida.
  2. Un beso y una golosina para la persona más especial: ¡feliz Semana de la Dulzura!
  3. Gracias por estar siempre. Hoy te regalo un dulce y mi cariño.
  4. Que nunca falte una sonrisa ni un chocolate para compartir juntos.
  5. Sos esa persona que hace que cada día sea más dulce.
  6. Con vos todo es mejor, hasta la Semana de la Dulzura.
  7. Un pequeño gesto para una gran amistad. ¡Disfrutá esta golosina!
  8. No hacen falta excusas para decirte cuánto te quiero, pero la Semana de la Dulzura es perfecta.
  9. Te envío un abrazo, un beso y un chocolate, todo en un solo mensaje.
  10. Que esta semana traiga dulzura a tu vida como vos la traés a la mía.

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