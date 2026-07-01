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Receta de galletitas de garbanzo y cacao, rápida y fácil

La preparación combina legumbres cocidas, cacao amargo, huevo, azúcar y aceite, y se cocina en tandas cortas a 180 grados para lograr un bocado húmedo, chocolatoso y rendidor, ideal para la merienda

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Plato con galletitas de garbanzo y cacao, galletitas rotas sobre mesa de madera, tazón con garbanzos cocidos y cacao en polvo con cuchara.
Las galletitas de garbanzo y cacao sorprenden por su textura húmeda y su sabor a chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletitas de garbanzo y cacao sorprenden por su textura húmeda y su intenso sabor a chocolate, con un plus: son nutritivas y aptas para quienes buscan cuidar la alimentación. Ideales para chicos y grandes, se preparan en minutos y no requieren técnicas complicadas.

Este tipo de recetas surgió como alternativa saludable en muchas casas argentinas, especialmente cuando hay peques en edad escolar o si tenés ganas de cambiar el clásico bizcochuelo por algo más proteico. Perfectas para acompañar un mate o un té, y también como snack para la vianda.

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Receta de galletitas de garbanzo y cacao

Las galletitas de garbanzo y cacao consisten en una masa a base de puré de garbanzos cocidos, cacao amargo, huevo y azúcar, que se mezcla y se hornea en pequeñas porciones. El resultado es una galletita húmeda, chocolatosa y con una textura diferente a las tradicionales, pero muy sabrosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de garbanzos cocidos (pueden ser en lata, escurridos)
  • 1 huevo
  • 50 gr de azúcar (puede ser rubia o común)
  • 3 cucharadas soperas de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
Tazón con garbanzos cocidos, montículo de cacao en polvo, frasco de azúcar con cuchara en mesa de madera. Garbanzos, cacao y azúcar esparcidos. Ventana al fondo.
La combinación de garbanzos, huevo, azúcar y cacao amargo define parte de la composición de la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletitas de garbanzo y cacao, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y cubrir una placa con papel manteca.
  2. Procesar los garbanzos hasta lograr un puré bien liso (podés usar mixer o procesadora).
  3. Añadir el huevo, el azúcar, el cacao amargo, la vainilla, el aceite, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  4. Con una cuchara, formar bolitas y colocarlas en la placa. Aplastarlas suavemente para dar forma de galleta.
  5. Hornear durante 12 a 15 minutos. Las galletitas deben quedar firmes por fuera y tiernas en el centro. No sobrecocinar.
  6. Dejar enfriar antes de levantar de la placa, ya que calientes son frágiles.

Consejo técnico: No proceses de más la masa; apenas se une todo, está lista. El punto de cocción es clave: si las dejás demasiado, se secan.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 a 14 galletitas chicas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 70
  • Grasas: 2,5 gr
  • Carbohidratos: 9 gr
  • Proteínas: 2,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan 4 días en recipiente hermético en heladera. Se pueden congelar (freezer) hasta 2 meses.

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