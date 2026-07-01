Receta de galletitas de garbanzo y cacao, rápida y fácil

Las galletitas de garbanzo y cacao sorprenden por su textura húmeda y su intenso sabor a chocolate, con un plus: son nutritivas y aptas para quienes buscan cuidar la alimentación. Ideales para chicos y grandes, se preparan en minutos y no requieren técnicas complicadas.
Este tipo de recetas surgió como alternativa saludable en muchas casas argentinas, especialmente cuando hay peques en edad escolar o si tenés ganas de cambiar el clásico bizcochuelo por algo más proteico. Perfectas para acompañar un mate o un té, y también como snack para la vianda.
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Receta de galletitas de garbanzo y cacao
Las galletitas de garbanzo y cacao consisten en una masa a base de puré de garbanzos cocidos, cacao amargo, huevo y azúcar, que se mezcla y se hornea en pequeñas porciones. El resultado es una galletita húmeda, chocolatosa y con una textura diferente a las tradicionales, pero muy sabrosa.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 200 gr de garbanzos cocidos (pueden ser en lata, escurridos)
- 1 huevo
- 50 gr de azúcar (puede ser rubia o común)
- 3 cucharadas soperas de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Cómo hacer galletitas de garbanzo y cacao, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y cubrir una placa con papel manteca.
- Procesar los garbanzos hasta lograr un puré bien liso (podés usar mixer o procesadora).
- Añadir el huevo, el azúcar, el cacao amargo, la vainilla, el aceite, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Con una cuchara, formar bolitas y colocarlas en la placa. Aplastarlas suavemente para dar forma de galleta.
- Hornear durante 12 a 15 minutos. Las galletitas deben quedar firmes por fuera y tiernas en el centro. No sobrecocinar.
- Dejar enfriar antes de levantar de la placa, ya que calientes son frágiles.
Consejo técnico: No proceses de más la masa; apenas se une todo, está lista. El punto de cocción es clave: si las dejás demasiado, se secan.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 a 14 galletitas chicas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 70
- Grasas: 2,5 gr
- Carbohidratos: 9 gr
- Proteínas: 2,5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan 4 días en recipiente hermético en heladera. Se pueden congelar (freezer) hasta 2 meses.
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