La historia de Kashe Quest, la niña prodigio con un coeficiente intelectual comparable al de Einstein

Kashe Quest logró un coeficiente intelectual de 146 puntos a los dos años, ubicándose en el 2% más inteligente del planeta (kashequest)

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A los dos años de edad, Kashe Quest alcanzó un hito poco frecuente: un coeficiente intelectual de 146 puntos, cifra que la ubicó en el selecto grupo del 2% más inteligente del planeta. Su puntuación la ubica cerca de la que se estima para figuras como Albert Einstein, quien habría tenido un coeficiente intelectual aproximado de 160 puntos. La historia de esta niña nacida en Los Ángeles, California, despertó el interés de la comunidad educativa al desafiar los parámetros tradicionales del desarrollo infantil.

La singularidad de su caso no solo reside en el resultado de su evaluación cognitiva, sino en la forma en que su entorno familiar y académico decidió acompañar su crecimiento. Con seis años, Kashe Quest combina una vida escolar adaptada a su ritmo de aprendizaje con actividades propias de su edad, como la lectura, el tenis y la cocina.

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Los primeros años y el descubrimiento de sus capacidades

La primera en darse cuenta de que algo inusual ocurría con Kashe Quest fue su madre, Sukhjit Athwal, educadora. Alrededor de los 17 meses, la niña reconocía el alfabeto completo, identificaba números, colores y figuras geométricas. Su pediatra de cabecera sugirió documentar estos avances mediante videos y fotografías, lo que permitió a la familia distinguir que no solo poseía una memoria poderosa, sino una habilidad para absorber información nueva, retenerla y aplicarla.

La confirmación llegó cuando los padres decidieron realizarle una evaluación formal. Los especialistas en Los Ángeles le asignaron a la niña un coeficiente intelectual de 146 puntos, muy por encima de la media estadounidense de 98. Este resultado derivó en su ingreso a Mensa, la organización internacional de personas con alto coeficiente intelectual, donde fue aceptada como la integrante más joven de la historia de la filial de Estados Unidos.

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Mensa fue fundada en el Reino Unido en 1946, agrupa personas con coeficientes intelectuales superiores al 98% de la población general (kashequest)

Los psicólogos que participaron en la evaluación destacaron tres áreas: memoria, pensamiento lógico y resolución de problemas. Según los reportes, Kashe Quest ya contaba hasta 100, identificaba los 50 estados de Estados Unidos por su forma en un mapa, reconocía elementos de la tabla periódica, se comunicaba en inglés, español y dominaba 50 señas del lenguaje de señas americano. Estas habilidades superaban ampliamente los estándares de su grupo etario.

Mensa: la organización y el significado del reconocimiento

Mensa se fundó en el Reino Unido en 1946 y agrupa a individuos con coeficientes intelectuales superiores al 98% de la población general. El único requisito de ingreso es demostrar un alto puntaje en un test de inteligencia reconocido. La asociación funciona como un entorno intelectual y social de apoyo para sus miembros y sus familias, que muchas veces enfrentan desafíos para identificar y estimular a menores con altas capacidades.

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El director ejecutivo de Mensa Estados Unidos, Trevor Mitchell, declaró a Fox News: “Los dones de Kashe fueron reconocidos muy pronto en su vida. Sus padres podrán ayudarla con algunos de los retos particulares que enfrentan los jóvenes con altas capacidades”. Mitchell enfatizó que la organización reconoce la importancia de desafiar a sus miembros y de brindar acompañamiento especializado.

El proceso de admisión en Mensa varía según la agrupación nacional, pero suele requerir un puntaje igual o superior a 131 en la escala de Wechsler, 133 en la de Stanford-Binet o 149 en la de Cattell. Estas escalas corresponden a diferentes pruebas de inteligencia reconocidas internacionalmente. Cada una utiliza su propio sistema de medición para evaluar el coeficiente intelectual (CI). Superar esos valores significa ubicarse dentro del 2% de la población con mejores resultados en cada test, lo que equivale a un nivel de capacidad intelectual considerado excepcional por los especialistas, como el caso de Kashe Quest.

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El presente de Kashe Quest: educación, hobbies y vida familiar

La experiencia de Kashe Quest evidencia la importancia de estimular el desarrollo intelectual y proteger el bienestar emocional de los niños con altas capacidades (kashequest)

Con seis años, Kashe Quest estudia en The Modern Schoolhouse, una institución fundada por su madre en 2020 para ofrecer una enseñanza personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante. El modelo educativo surgió como respuesta a la dificultad de encontrar un entorno adecuado para acompañar el desarrollo de la niña, según explicó Sukhjit Athwal.

La familia prioriza que su hija conserve experiencias propias de la infancia. Athwal afirmó: “En el fondo todavía tiene dos años y necesita estar con niños de su edad, sin la presión de ser mayor de lo que debe ser”. Entre las actividades preferidas de Kashe Quest figuran la lectura, el tenis y la cocina. Sus padres comparten en redes sociales imágenes de la niña junto a su biblioteca personal y participando en torneos infantiles de tenis, así como en campamentos de repostería.

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Pese a la notoriedad adquirida, la madre de Kashe Quest remarcó que la niña comparte muchos rasgos con otros niños de su edad, incluidas las negociaciones y berrinches. La diferencia, explicó, reside en la profundidad con la que comprende lo que se le dice, aspecto que la distingue pero no la separa de la experiencia cotidiana de la niñez.

Los especialistas que siguieron el caso coinciden en que el principal desafío radica en mantener un equilibrio entre estimular el desarrollo intelectual y proteger el bienestar emocional. La experiencia de Kashe Quest evidencia la importancia de detectar y acompañar a tiempo a niños con altas capacidades, pero también de asegurar que crezcan en un entorno que promueva tanto el aprendizaje como el juego y la integración social.

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