Los 10 entrenadores que encendieron la moda en el Mundial 2026: sus estilos y el significado de cada look

Un ranking del New York Times pone a los técnicos en clave de estilo y convierte la zona técnica en una pasarela del Mundial 2026 (REUTERS)

La moda tomó el centro de la escena en el Mundial 2026, desplazando por un momento las tácticas, formaciones y resultados.

Un listado elaborado por el New York Times analizó no solo el desempeño futbolístico, sino también el estilo de los entrenadores.

Lejos de quedarse en la superficie, la lista examina desde cadenas doradas y trajes impecables hasta zapatillas deportivas. Cada detalle cuenta en la pasarela improvisada de la Copa del Mundo.

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Los 10 técnicos que elevaron la moda en el Mundial 2026

1- Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro encabeza el ranking con un traje, corbata y accesorios combinados al detalle (REUTERS/Carlos Barria)

El primer puesto es para Gustavo Alfaro, director técnico argentino al frente de Paraguay. Su atuendo se compone de un traje, corbata y cinturón perfectamente combinados, cuidando cada detalle. Con 63 años y en su tercer cargo internacional consecutivo, Alfaro proyecta experiencia y dominio de la escena.

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2- Carlos Queiroz

Carlos Queiroz impone un total blue oscuro con cadena dorada y aire de lujo discreto (REUTERS/Peter Cziborra)

Carlos Queiroz, de 73 años, seleccionador de Ghana está en segundo lugar. Su elección es un conjunto casi enteramente azul marino, compuesto por chaqueta con cremallera, pantalón oscuro y zapatillas negras.

El detalle de la cadena dorada le otorga un aire de lujo. Nombrado apenas 72 días antes del inicio del torneo, Queiroz enfrenta su quinto Mundial como entrenador, luciendo como si hubiera tenido años para planificar su imagen. Su presencia transmite seguridad y control, reforzada por el estilo sobrio y moderno de su vestimenta.

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3- Javier Aguirre

Javier Aguirre equilibra formalidad y comodidad con corbata verde sutil y zapatos Oxford (REUTERS/Daniel Becerril)

El podio lo completa Javier Aguirre, de México, quien debuta en un Mundial en casa durante su tercera etapa al frente del equipo nacional. Aguirre, de 67 años, se adapta a cada contexto: en los entrenamientos elige buzo y pantalón corto y en la cancha opta por un atuendo más formal. Su presentación en este Mundial combina una corbata verde sutil y zapatos Oxford marrones, logrando un equilibrio entre estilo y madurez.

4- Didier Deschamps

Didier Deschamps sostiene la tradición del traje azul marino con elegancia sobria y sin corbata (REUTERS/John Sibley)

Didier Deschamps está a cargo de Francia y es su cuarta Copa del Mundo. Deschamps, de 57 años, mantiene la tradición del entrenador bien vestido gracias a un traje azul marino Francesco Smalto, camisa y ausencia de corbata. Consigue un equilibrio entre formalidad y relajación, adaptando su imagen para una gira de despedida elegante y sobria.

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5- Luis de la Fuente

Luis de la Fuente alterna blazer y corbata al inicio, y baja el tono formal con el correr del partido (REUTERS/Bernadett Szabo)

En la quinta posición se encuentra Luis de la Fuente, seleccionador español de 65 años. Apuesta por un sistema de dos atuendos: inicia los partidos con blazer entallado, camisa impecable y corbata, y a medida que transcurre el encuentro, reduce la formalidad.

6- Thomas Christiansen

Thomas Christiansen destaca con un traje negro y el escudo de Panamá bordado como sello nacional (REUTERS/Benoit Tessier)

Thomas Christiansen, danés de 53 años al frente de Panamá se encuentra en sexto lugar. Su traje negro clásico se distingue por el escudo azul de Panamá bordado en el pecho y una corbata rojo oscuro, reflejando los colores de la bandera panameña. El bordado es un detalle determinante que lo identifica como representante nacional y lo diferencia de cualquier otro evento formal.

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7- Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro elige un look negro ajustado con zapatillas blancas, entre lo casual y lo pulcro (Reuters/Scott Kinser)

El séptimo puesto lo ocupa Fabio Cannavaro, excapitán campeón del mundo y actual técnico de Uzbekistán. Su elección es una camiseta negra ajustada, pantalones oscuros y zapatillas blancas. Este estilo casual combina comodidad y elegancia, y el italiano de 52 años sabe cómo lucirlo en la zona técnica.

8- Sébastien Desabre

En los partidos, el técnico francés elige un look más clásico, con camisa blanca, pantalón oscuro y blazer, para mantener una imagen sobria en la zona técnica (REUTERS/Annegret Hilse)

Sébastien Desabre, francés de 49 años, llamó la atención por los trajes personalizados de él y de los jugadores diseñados con detalles de leopardo y broches plateados, inspirados en la tradición congoleña de la elegancia y la autoexpresión, conocida como La Sape.

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Sébastien Desabre adopta la estética de La Sape junto a los jugadores, con guiños de leopardo y broches plateados en los trajes de llegada (REUTERS)

Aunque en los partidos prefiere camisa blanca y pantalón oscuro con blazer, el traje de la llegada simboliza mucho más que un uniforme estándar.

9- Graham Arnold

Graham Arnold apuesta por un traje gris oscuro clásico que acompaña el regreso de Irak al Mundial (REUTERS/Pilar Olivares)

El noveno puesto corresponde a Graham Arnold, australiano de 62 años, quien dirige a Irak en su regreso al Mundial tras casi cuatro décadas. Su vestimenta es un clásico traje gris oscuro y camisa blanca, una elección atemporal y pulcra que aporta solemnidad al debut del equipo.

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10- Darren Bazeley

Darren Bazeley cierra con total black y un botón abierto como gesto distintivo en plena Copa (REUTERS/Agustin Marcarian)

Darren Bazeley, seleccionador de Nueva Zelanda, cierra el ranking con un estilo que recuerda al de Diego Simeone: camisa negra, pantalón negro, cinturón de cuero con hebilla plateada y, como distintivo, solo un botón desabrochado a pesar del calor. Tras 14 años de ausencia en la Copa para Nueva Zelanda, Bazeley llegó vestido elegante.

El caso Lionel Scaloni

Lionel Scaloni queda en el puesto 26 con un look deportivo, camiseta azul, pantalón marino y zapatillas blancas, más cerca del entrenamiento que del traje formal (Reuters/Jerome Miron)

En este listado, el campeón del mundo Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, aparece en el casillero 26. Scaloni optó por una indumentaria deportiva: camiseta de entrenamiento azul, pantalones azul marino y zapatillas blancas.

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A sus 48 años, mantiene una imagen más cercana a la de un jugador, según el New York Times. Aunque el detalle dorado de su atuendo suma un toque distintivo, el conjunto sigue siendo principalmente el uniforme de entrenamiento.