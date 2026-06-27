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Khloé Kardashian cumple años: los 10 outfits que mejor resumen su evolución fashionista

A sus 42 años, la empresaria reafirma su estatus como ícono de estilo, apostando por looks sofisticados y piezas de alta costura que definen su imagen en cada aparición pública

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La imagen de Khloe Kardashian refleja la evolución de una figura que supo cómo adaptarse a los nuevos códigos de la industria sin perder su sello personal. /REUTERS/Yara Nardi)
La imagen de Khloe Kardashian refleja la evolución de una figura que supo cómo adaptarse a los nuevos códigos de la industria sin perder su sello personal. /REUTERS/Yara Nardi)

Khloé Kardashian celebra este sábado 27 de junio su cumpleaños número 42, consolidando su presencia como un referente en el universo del lujo y la moda.

Reconocida por sus elecciones de vestuario y su capacidad para reinventar tendencias, la empresaria y personalidad televisiva ha convertido su estilo en una de las señas de identidad más sólidas del clan Kardashian.

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Su imagen, marcada por prendas exclusivas, accesorios llamativos y una cuidada estética, refleja la evolución de una figura que supo cómo adaptarse a los nuevos códigos de la industria sin perder su sello personal.

A continuación, un repaso por 10 de sus inolvidables looks.

Vestido rosa pastel de plumas en la boda de Kourtney

Casamiento Jeff Bezos en Venecia
El impactante vestido largo rosa pastel con capa de plumas que usó en la boda de Kourtney Kardashian en Portofino, Italia (Marco BERTORELLO / AFP)

Khloé Kardashian apostó por un vestido largo de color rosa pastel, adornado con una capa de plumas y escote palabra de honor, para la boda de Kourtney Kardashian en Portofino, Italia.

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Además, destacó el acabado brillante de la prenda junto a un collar de diamantes y anteojos de sol oscuros, mientras llevaba el cabello recogido y prolijo.

Conjunto negro satinado y pantalón efecto cuero

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En Los Ángeles se la vio con una camisa negra satinada de corte fluido (Backgrid/The Grosby Group)

En una comida al aire libre en Los Ángeles, optó por una camisa satinada negra de corte fluido y pantalones negros de efecto cuero de talle alto. Complementó el estilismo con un top beige, gafas de sol rectangulares y un colgante de cruz dorada.

Vestido satinado marfil en el Gran Premio de Mónaco

En Mónaco, usó un vestido ajustado de satén marfil con tirantes finos y encaje (REUTERS/Yves Herman)
En Mónaco, usó un vestido ajustado de satén marfil con tirantes finos y encaje (REUTERS/Yves Herman)

Durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, Khloé Kardashian acompañó a su hermana Kim Kardashian y lució un vestido ajustado de satén color marfil, con tirantes finos y encaje en el bajo.

Anteojos de sol grandes, sandalias transparentes y un abrigo claro en la mano completaron su look en el ambiente soleado y elegante del evento.

Total denim azul con roturas

celebrities lunes 26
Khloé Kardashian luciendo un total denim azul claro con chaqueta oversize (Backgrid/The Grosby Group)

Al asistir a la inauguración de una tienda de jean en Los Ángeles, eligió un conjunto de jean azul claro con chaqueta oversize, top bandeau y pantalones de tiro alto plagados de roturas y costuras expuestas. Unos anteojos de sol azules y un collar grueso de cadena reforzaron el aire desenfadado de la propuesta.

Mono negro con corsé estructurado

Kim Kardashian confesó que Khloé Kardashian es su hermana favorita y es a la que siente que más tiene que proteger por la críticas que recibe.
Sobre la alfombra azul de NBC Universal Upfront, eligió un mono negro ajustado con tirantes y corsé estructurado

Sobre la alfombra azul de NBC Universal Upfront, llevó un mono negro ajustado con tirantes y corsé estructurado. El cabello rubio liso, las uñas oscuras y el maquillaje neutral acompañaron el estilismo.

Falda translúcida y top negro en salida del Ritz de Nueva York

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La empresaria con una falda larga negra de tejido translúcido con top negro sin mangas (Splash News/The Grosby Group)

La empresaria impresionó al salir del hotel Ritz en Nueva York con una falda larga negra de tejido translúcido y un top sin mangas de cuello alto a juego. Un cinturón de placas metálicas, sandalias transparentes y anteojos de sol grandes completaron su atuendo.

Minivestido gráfico y botas altas claras en Los Ángeles

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Khloe impresionó con un minivestido blanco de manga larga con gráficos abstractos y letras verticales (Backgrid/The Grosby Group)

Para un paseo de día por Los Ángeles, lució un minivestido blanco de manga larga con gráficos abstractos y letras verticales, acompañado de botas altas de gamuza clara. Gafas de sol doradas y un bolso pequeño beige aportaron el toque final, con rasgos urbanos y contemporáneos.

Traje negro con lazo central

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Durante una cita nocturna en Malibú, optó pot un traje negro con pantalón, top palabra de honor y lazo satinado (Backgrid/The Grosby Group)

Durante una cita nocturna en Malibú, optó por un traje negro con pantalón, top palabra de honor y un lazo satinado central. El look monocromático se completó con guantes largos y gafas oscuras, enmarcado por la iluminación tenue del restaurante.

Sudadera blanca y jeans rotos para día casual en Los Ángeles

celebrities lunes 17
En un look relajado y street, Khloe lució una sudadera blanca holgada con jeans (Backgrid)

En un look relajado y street, escogió una sudadera blanca holgada y jeans de jean azul claro con roturas para una jornada casual en Los Ángeles. Llevó un bolso estructurado celeste, gafas de sol negras y zapatillas blancas.

Vestido metálico bronce asimétrico

El impactante vestido largo asimétrico de tejido metálico que usó en 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)
El impactante vestido largo asimétrico de tejido metálico que usó en 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)

En la alfombra roja de los CFDA Fashion Awards 2022 en Nueva York, Khloé Kardashian deslumbró con un vestido largo asimétrico de tejido metálico bronce, de manga larga y gran abertura lateral en el torso. Accesorios discretos y maquillaje luminoso completaron el estilismo elegante.

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