De cuánto será el monto de la Tarjeta Alimentar y el Plan 1.000 días en julio 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento del 2,15% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones.

Esta suba corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo y se ajusta según el mecanismo de movilidad mensual fijado por el Decreto 274/2024.

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A partir de esta actualización, también se modifican los montos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días, ambos abonados junto a la AUH.

Durante julio, además, se aplicarán nuevos topes de ingresos para definir quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos montos de la AUH en julio de 2026

Tras el incremento del 2,15%, los valores de la Asignación Universal por Hijo serán los siguientes:

Monto bruto de la AUH: $148.049

Pago mensual (80%): $118.439,20

Retención (20%): $29.609,80, que se cobra al presentar la Libreta AUH

AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062, con un pago mensual de $385.649,60

El Ministerio de Capital Humano continuará depositando la Prestación Alimentar junto con la AUH. Los montos establecidos para julio son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Este beneficio se acredita en la misma fecha que la AUH y no requiere la realización de trámites adicionales.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

El monto del Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, también se ajusta en julio. Este beneficio está dirigido a embarazadas y familias con niños de hasta tres años que reciben la AUH, con el objetivo de contribuir a la alimentación durante la primera infancia.

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El monto del Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, también se ajusta en julio (Andina)

Durante julio, el monto del Complemento Leche será de $55.841 por cada menor alcanzado.

Asignaciones familiares

En el caso de trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados que perciben asignaciones mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los montos correspondientes a julio se determinan de acuerdo con el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

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Para el primer rango, la asignación por hijo es de $74.033, mientras que por hijo con discapacidad asciende a $241.041. En el segundo rango, la asignación por hijo es de $49.940 y para hijo con discapacidad es de $170.522.

El tercer rango establece un monto de $30.206 por hijo y $107.621 por hijo con discapacidad. Finalmente, en el cuarto rango, el valor de la asignación por hijo es de $15.586 y para hijo con discapacidad se mantiene en $107.621.

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El ingreso individual máximo permitido para acceder a las asignaciones es de $3.034.844, mientras que el ingreso total del grupo familiar no debe superar los $6.069.688. Si alguno de los integrantes del grupo familiar excede el tope individual, se pierde el derecho a percibir la asignación.

El ingreso individual máximo permitido para acceder a las asignaciones es de $3.034.844, mientras que el ingreso total del grupo familiar no debe superar los $6.069.688 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones

Por otra parte, los haberes jubilatorios también tendrán un ajuste por inflación. A partir de julio, el haber mínimo se ubica en $411.989,32. Con el pago del bono de $70.000, quienes lo reciban percibirán un total de $481.989,32.

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Para las demás prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fija en $329.591,45, y con el bono asciende a $399.591,45. Los titulares de pensiones no contributivas (PNC) recibirán un total de $399.430,13, que incluye el haber y el bono de $70.000.

Para quienes cobren el haber mínimo, el cronograma de pagos quedó de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

En cambio, los beneficiarios que perciban un monto superior a la mínima cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio