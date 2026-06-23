Por qué el cerebro convierte el miedo en placer en una montaña rusa, según la neurociencia

La adrenalina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina explican por qué las montañas rusas generan eustrés y llevan a repetir la experiencia - REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

El diseño de las montañas rusas modernas se apoya en la neurociencia aplicada para difuminar la fina línea que separa la amenaza real de la diversión. Cuando el cuerpo se enfrenta a aceleraciones abruptas y caídas libres, se activa un fenómeno neurobiológico profundamente ligado a las llamadas Experiencias Negativas Voluntariamente Excitantes (VANE).

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Emotion de la Asociación Americana de Psicología (APA), estas experiencias extremas provocan una alteración drástica en la respuesta del cerebro ante el estrés latente, facilitando estados de euforia, alivio cognitivo y una fuerte cohesión social entre los participantes.

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Este estado de estrés positivo o “eustrés” se desencadena mediante una liberación masiva de neurotransmisores como la adrenalina y la dopamina. Sin embargo, el interruptor que permite transformar el pánico en placer depende de un mecanismo cognitivo conocido como “marco de protección” (protective frame). La amígdala —el radar de amenazas del cerebro— procesa la velocidad y las fuerzas G como un peligro inminente, pero la corteza prefrontal contrarresta esta señal al reconocer de forma consciente los arneses de seguridad y la previsibilidad del trayecto.

Al validarse este marco seguro, la descarga de adrenalina deja de procesarse como un trauma y se transforma en recompensa biológica, inundando las vías del cerebro con dopamina. No todas las personas experimentan esta transición de la misma manera. Estudios sobre la neurobiología del afecto demuestran que la variabilidad individual está determinada por el rasgo de personalidad de la “Búsqueda de Sensaciones” (Sensation Seeking).

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El cerebro interpreta la velocidad, las caídas y las fuerzas G como amenaza, pero los arneses y los sistemas de control refuerzan la percepción de seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con alta necesidad de estímulos presentan diferencias en la dinámica de sus receptores de dopamina, requiriendo experiencias de alta intensidad sensorial para alcanzar un estado de satisfacción. Por el contrario, individuos con mayor sensibilidad autonómica interpretan la experiencia como una agresión directa a su homeostasis, lo que activa el sistema nervioso simpático de forma desmedida, generando ansiedad en lugar de diversión.

El diseño de los recorridos y los efectos fisiológicos y sensoriales

Las atracciones de última generación actúan como verdaderos reactores químicos emocionales. Neurocientíficos y diseñadores configuran los trayectos para manipular los sistemas biológicos de adaptación. Al compartir una amenaza simulada, el cerebro no solo libera hormonas de estrés, sino también oxitocina, la hormona del apego y la confianza.

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Al superar juntos un peligro aparente, los pasajeros experimentan un sentido de triunfo biológico y pertenencia, lo que explica por qué los parques de atracciones funcionan como entornos sumamente efectivos para el fortalecimiento de vínculos sociales a través del eustrés compartido.

La respuesta a las montañas rusas varía según la química cerebral, la búsqueda de sensaciones intensas y las experiencias previas de cada persona - (Lake Compounce)

El impacto físico de este viaje comienza mucho antes de que los carros se pongan en movimiento. A través del monitoreo biotelemetrado de voluntarios en parques de atracciones, se ha demostrado de forma categórica que los usuarios experimentan un pico drástico en la frecuencia cardíaca y la respuesta neuroendocrina, llegando a superar los 150 latidos por minuto debido únicamente al miedo anticipatorio durante la fase de ascenso inicial.

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Esta reacción es disparada por una descarga masiva de cortisol y adrenalina que prepara al organismo para la respuesta de “lucha o huida”.

Este fenómeno cardiovascular extremo se encuentra ampliamente documentado en los registros de investigación y telemetría de medicina deportiva del NCBI, donde se analiza cómo las fuerzas G y el estrés psicológico imponen una demanda aguda sobre el sistema circulatorio, similar a la de un entrenamiento de alta intensidad.

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A fin de cuentas, la experiencia explota una vulnerabilidad de nuestra arquitectura sensorial: la interacción entre la corteza visual y el sistema vestibular del oído interno (encargado del equilibrio). Durante los giros y las inversiones, los canales semicirculares del oído interno detectan aceleraciones rotacionales que contradicen la trayectoria fija que los ojos registran.