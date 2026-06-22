Cómo funciona el youniversalismo, la nueva tendencia que mide quiénes construyen su verdad desde la intuición

La Universidad de Ámsterdam desarrolló una escala de youniversalismo para medir la tendencia a confiar en la intuición y la experiencia por encima de la evidencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Psicólogos de la verdad subjetiva y experiencial de la Universidad de Ámsterdam desarrollaron una escala de youniversalismo para medir hasta qué punto algunas personas consideran verdadero lo que sienten o experimentan. El trabajo, publicado en Personality and Individual Differences, vincula esa forma de pensar con espiritualidad y con desconfianza en la ciencia, según la universidad y el artículo académico.

El youniversalismo es una escala que mide una forma de epistemología intuitiva, entendida como la creencia de que la verdad puede derivarse de los sentimientos subjetivos y de la intuición. Según la Universidad de Ámsterdam, ese patrón se organiza en dos dimensiones, verdad experiencial y verdad subjetiva, y en cuatro estudios con 1.587 participantes mostró asociaciones propias con espiritualidad y desconfianza en la ciencia.

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La investigación sitúa el hallazgo en un escenario de posverdad, en el que corregir la desinformación se vuelve más difícil cuando pesan más las emociones y las creencias personales que los hechos. Bastiaan T. Rutjens, psicólogo de la Universidad de Ámsterdam, advirtió en esa nota que “esto puede tener graves consecuencias”.

El artículo académico, firmado por Julius März, Ann-Kathrin Arui y Bastiaan T. Rutjens, sostiene que muchas ciencias naturales y del comportamiento parten de la idea de que la verdad puede evaluarse de forma objetiva con métodos empíricos. Frente a eso, define la epistemología intuitiva como la creencia de que una persona puede sentir qué es verdadero y derivar la verdad de su intuición.

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El youniversalismo define una epistemología intuitiva en la que la verdad se deriva de los sentimientos subjetivos y de la intuición - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Rutjens, citado por Universidad de Ámsterdam, el concepto ya había sido descrito en las humanidades, entre otros por Wouter Hanegraaff, pero faltaba una forma adecuada de medirlo. El término youniversalismo combina “you” y “universalism” para expresar la idea de que el individuo se sitúa en el centro de la construcción y explicación del mundo.

Cómo mide la escala la verdad experiencial y la verdad subjetiva

La nueva herramienta distingue dos componentes principales que ambas fuentes describen de forma coincidente. El primero, “la verdad es experiencial”, alude a la idea de que una persona puede percibir por intuición si una afirmación es verdadera.

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La Universidad de Ámsterdam puso como ejemplos frases como: “Confío en mi intuición para saber qué es verdad” y “Normalmente puedo sentir si una afirmación es correcta, aunque no pueda explicar por qué”. El artículo académico resume esa dimensión como la noción de que una persona puede sentir lo que es verdad.

La segunda dimensión, “la verdad es subjetiva”, se refiere a la idea de que la verdad es relativa y personal. La nota de la universidad ilustra ese aspecto con enunciados como “Lo que es verdad depende del contexto” y “La verdad viene de dentro”.

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El estudio académico añade un matiz: ambas dimensiones se parecen, pero no son idénticas. Según el artículo, alguien puede creer en una verdad objetiva y aun así pensar que puede hallarla por intuición, o aceptar que distintas personas tengan verdades válidas sin confiar por ello en su propio instinto.

La nueva escala de la Universidad de Ámsterdam distingue dos dimensiones: verdad experiencial y verdad subjetiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué concluyó la validación de la nueva escala

El artículo académico indica que los investigadores desarrollaron y validaron la escala en cuatro estudios con un total de 1.587 participantes. La nota de la Universidad de Ámsterdam resume ese proceso con una cifra redondeada y señala que la herramienta se probó con más de 1.500 personas.

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Según el resumen del artículo, los tres primeros estudios revisaron una amplia variedad de ítems mediante análisis factoriales exploratorios para fijar el número óptimo de preguntas y factores. El cuarto estudio confirmó una estructura de dos factores, evaluó su relación con escalas afines y examinó su validez predictiva.

La versión final quedó compuesta por nueve ítems, con alta consistencia interna y dos factores moderadamente correlacionados, de acuerdo con el artículo. Ese mismo resumen añade que la escala presenta asociaciones moderadas con instrumentos ya establecidos sobre intuición y explica una varianza propia en desconfianza en la ciencia y espiritualidad.

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El texto académico precisa además que el estudio 1 reclutó a 400 participantes del Reino Unido a través de Prolific. Ese primer trabajo fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Ámsterdam y examinó inicialmente 20 ítems.

El estudio sobre youniversalismo validó la herramienta en cuatro estudios con 1.587 participantes y una versión final de nueve ítems - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con la espiritualidad y la desconfianza en la ciencia

La nota de la Universidad de Ámsterdam afirma que, cuanto más se consideran las personas espirituales, mayor es su puntuación en youniversalismo y menor su puntuación en confianza en la ciencia. Rutjens sostuvo allí que eso apunta a un mayor escepticismo hacia los hallazgos científicos.

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El artículo académico formula esa relación con cautela metodológica. Según su resumen, el youniversalismo aporta capacidad explicativa propia sobre la espiritualidad y la desconfianza en la ciencia, incluso cuando se lo examina junto con constructos relacionados.

La universidad también cita ejemplos de posibles consecuencias de este patrón de pensamiento, como teorías conspirativas sobre el coronavirus o el consumo de leche cruda por razones de salud. Rutjens afirmó que quienes creen que la verdad nace de sus propios sentimientos tienden a resistirse más a datos, expertos o fuentes oficiales.

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Según la universidad, la escala podría ayudar a responsables públicos, médicos o divulgadores científicos a identificar mejor qué grupos se apoyan más en la intuición. Esa utilidad, añadió la institución, permitiría ajustar la presentación de la información científica a públicos menos permeables a los datos por sí solos.