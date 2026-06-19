¿Un “skincare” al pelo? Cómo lograr un cuero cabelludo saludable, según tricólogos y dermatólogas

Especialistas recomiendan rutinas simples, constantes y suaves para evitar irritación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, el cuidado del cuero cabelludo gana espacio en las rutinas de belleza, impulsado por la cosmética coreana, una mayor atención a la salud capilar y la caída del cabello asociada al uso de algunos medicamentos, según informó Wall Street Journal.

Las rutinas de cuidado del cuero cabelludo están de moda porque cada vez más consumidores lo tratan como una extensión del cuidado de la piel, mientras estilistas y dermatólogas detectan más casos de sequedad, sensibilidad y pérdida de cabello.

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Según el medio citado, el interés también crece por la influencia de la cosmética coreana y por la pérdida capilar vinculada al uso de esos medicamentos.

El cuidado del cuero cabelludo gana espacio en las rutinas de belleza en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estilista Jenna Perry dijo al medio que empezó a ofrecer en 2025 un tratamiento centrado en limpieza profunda, masaje, hidratación y relajación en su salón del East Village de Manhattan. Lo incorporó después de ver que varias clientas que acudían a sesiones de coloración tenían el cuero cabelludo seco, sensible y con caída del cabello.

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Esa tendencia coincide con una expansión más amplia de la categoría en el mercado estadounidense. Un informe de Circana citado por Wall Street Journal indicó que el cuidado del cuero cabelludo impulsó el crecimiento de los productos para el cabello en tiendas de belleza durante el último año.

La cosmética coreana impulsa tónicos, ampollas y exfoliantes para la raíz del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué distingue al cuero cabelludo de la piel del rostro

Shab Caspara tricólogo capilar, explicó al medio citado que estos productos buscan en esa zona objetivos parecidos a los del cuidado de la piel. Mencionó el control de la inflamación, la regulación de la producción de sebo, el refuerzo de la barrera cutánea, la respuesta al estrés oxidativo y la renovación celular.

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Caspara añadió que un cuero cabelludo más sano se traduce en un pelo más sano. Esa idea ayuda a explicar por qué la categoría dejó de verse solo como un asunto cosmético.

Dermatólogas observan un aumento de consultas por molestias en la base capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Dendy Engelman dermatóloga cosmética de la Clínica Shafer en Nueva York, precisó que el cuero cabelludo no funciona igual que la piel de la cara. Según dijo, produce mucha más grasa y permanece cubierto por el cabello, con acumulación de productos, sudor, contaminación y fricción.

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Qué está impulsando el auge del cuidado del cuero cabelludo

Uno de los motores recientes es la caída del cabello vinculada al uso de medicamentos para bajar de peso, entre otros fármacos. Wall Street Journal señaló que la pérdida capilar causada por la supresión del apetito es un efecto secundario frecuente.

La caída del cabello asociada a medicamentos GLP-1 suma atención a esta categoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kadi Lee, estilista y cofundadora de un salón en Los Ángeles, dijo que muchas de sus clientas que toman esos medicamentos han experimentado pérdida de pelo. Esa observación se suma al aumento de consultas por problemas del cuero cabelludo.

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Otro impulso llega de la cosmética coreana, donde este tipo de tratamiento lleva tiempo consolidado. Rena Kim, directora de comunicaciones globales de Olive Young, señaló que los tónicos, ampollas y exfoliantes para el cuero cabelludo figuran entre los productos más vendidos de la compañía desde la apertura de su primera tienda en Estados Unidos, en Pasadena, California.

Expertos priorizan objetivos como controlar la inflamación y regular el sebo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Kim añadió que la nueva tienda incluye un análisis electrónico del cuero cabelludo. Según explicó al periódico, esas herramientas ayudan a los clientes a entender el estado de esa zona y a orientarse en una categoría cada vez más especializada.

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Por qué los expertos recomiendan rutinas simples

La doctora Joyce Park, dermatóloga en Washington, dijo que muchos productos para el cuero cabelludo incorporan ingredientes activos habituales en el cuidado de la piel. Citó péptidos, ácido hialurónico, ectoína, ingredientes fermentados y tecnología de retinoides.

La acumulación de productos, sudor y contaminación eleva la necesidad de limpieza profunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Park también afirmó que observó más problemas de cuero cabelludo en su consulta y que muchos de sus seguidores le preguntaban por ese tema. Aun así, los especialistas citados por el medio citado coinciden en que sumar muchos productos a la vez no siempre resulta necesario.

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Lee recomendó mantener una rutina simple, constante y suave. La idea final, según Wall Street Journal, es que el cuero cabelludo puede requerir atención específica, pero no una acumulación de tratamientos.