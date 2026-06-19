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La fórmula de Zendaya para lucir transparencias en clave total black: su outfit con brillos y texturas

La actriz apostó por una silueta negra trabajada en capas con bordados en blanco y pendientes largos de pedrería

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Zendaya en el estreno de Spiderman
Zendaya reinventa las transparencias con un conjunto negro de McQueen que combina chaqueta brillante y top translúcido bordado en blanco (AFP/NL Beeld)

En la reciente presentación de Spider-Man: Brand New Day, Zendaya sorprendió en la alfombra roja al reinterpretar el concepto de transparencias con una propuesta de McQueen que capturó la atención de todos los presentes.

Su elección marcó un giro inesperado en su historial estilístico y generó un revuelo inmediato entre los asistentes y seguidores de la moda.

El conjunto estuvo compuesto por una chaqueta negra de textura brillante con botones, que añadía un sutil contraste sobre un top transparente negro con bordados en blanco.

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Este recurso permitió a Zendaya jugar con las capas y los matices de la prenda, resaltando el efecto translúcido sin perder sofisticación.

Zendaya en el estreno de Spiderman
Zendaya y Tom Holland posan juntos en la premiere de Spider-Man: Brand New Day (Photo by Thomas COEX / AFP)

El cabello corto, peinado con raya lateral y acabado húmedo, reforzó la imagen vanguardista, mientras que el maquillaje centró la atención en los ojos, con sombras oscuras y delineado preciso.

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Los labios nude aportaron equilibrio, y los pendientes largos de pedrería enmarcaron su rostro, acentuando la elegancia de la composición.

Otros looks destacados de Zendaya en alfombras rojas

Vestido negro asimétrico y flecos

Zendaya en el estreno de Spiderman
La actriz luce un vestido negro palabra de honor con falda asimétrica y flecos largos que aportan movimiento en la premiere de Madrid (Photo by Thomas COEX / AFP)

Para la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Madrid, llevó un vestido negro de escote palabra de honor con textura aterciopelada, que se ajustó al torso y se abre en una falda asimétrica. El diseño incorporó una abertura lateral adornada con flecos largos y detalles de lazo en la cadera, aportando movimiento y un guiño a la silueta clásica con un toque contemporáneo.

Complementó el look con stilettos negros y pendientes largos, mientras el peinado húmedo y el maquillaje en tonos neutros acentuaron el aire sofisticado del conjunto.

Camisa estructurada y shorts rojos

Zendaya en el estreno de Spiderman
Zendaya apuesta por una camisa negra estructurada con detalles geométricos y shorts rojos de talle alto en una aparición en Amsterdam (Photo by Simon Lenskens / ANP / AFP) / Netherlands OUT

En este estilismo, para la premiere en Amsterdam, Zendaya combinó una camisa negra de manga larga con detalles geométricos en blanco y plateado sobre los hombros y el pecho, inspirados en el icónico traje de Spider-Man. La prenda llevó estructura y caída larga en la parte trasera, similar a una levita.

Los shorts rojos de talle alto crearon contraste cromático y aportan un aire juvenil. Remató el conjunto con zapatos de punta blanca y pendientes discretos. El cabello corto, peinado con ondas, reforzó el carácter dinámico y vanguardista del look.

Vestido rojo translúcido de cuello alto

Un vestido rojo translúcido de cuello alto y capas superpuestas marca el look monocromático de Zendaya durante su segundo día en Madrid (Law Roach/INSTAGRAM)
Un vestido rojo translúcido de cuello alto y capas superpuestas marca el look monocromático de Zendaya durante su segundo día en Madrid (Law Roach/INSTAGRAM)

Zendaya posó en un evento de “Spider-Man” en Madrid con un vestido rojo de tela translúcida y cuello alto, sin mangas y con una falda fluida de largo midi que genera movimiento. La prenda destacó por su minimalismo y por el uso de capas superpuestas en la parte inferior.

Los zapatos rojos de charol y accesorios en tono plata acompañaron la propuesta monocromática. El peinado húmedo con mechones sueltos y el maquillaje en tonos tierra complementaron el estilismo.

Sastre beige de textura orgánica

La intérprete elige un sastre beige de textura orgánica con blazer de hombros marcados y pantalón recto para un evento en Las Vegas (REUTERS/Caroline Brehman)
La intérprete elige un sastre beige de textura orgánica con blazer de hombros marcados y pantalón recto para un evento en Las Vegas (REUTERS/Caroline Brehman)

Para un evento en Las Vegas optó por un conjunto de sastre en color beige, compuesto por un blazer de hombros marcados, solapas anchas y mangas largas, junto a pantalones de corte recto.

El tejido tenía una textura orgánica que añadió interés visual y volumen. La ausencia de accesorios llamativos y el peinado recogido centran la atención en las líneas arquitectónicas del atuendo.

Vestido halter negro de satén

Zendaya recurre al minimalismo con un vestido halter negro de satén y espalda descubierta en la premiere de la serie Euphoria (REUTERS/Mario Anzuoni)
Zendaya recurre al minimalismo con un vestido halter negro de satén y espalda descubierta en la premiere de la serie Euphoria (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la premiere de “Euphoria” llevó un vestido largo negro de satén con cuello halter y espalda completamente descubierta. El corte ajustado al cuerpo y la caída fluida hasta el suelo crearon una silueta estilizada.

El estilismo se completó con pendientes plateados y un peinado pulido con raya lateral, resaltando el carácter minimalista y elegante de la propuesta.

Vestido azul marino con transparencias y drapeados

Zendaya
Un vestido azul marino translúcido con drapeados y aplicaciones onduladas define el estilismo de Zendaya con espalda y laterales al descubierto (The Grosby Group)

En Nueva York, lució un vestido azul marino de escote halter, confeccionado en tejido translúcido con aplicaciones onduladas y drapeados sobre el busto y el torso. El diseño dejó la espalda y los laterales al descubierto, acentuando la silueta. Los accesorios en azul y plata, junto al maquillaje de ojos en azul intenso, aportaron cohesión cromática y sofisticación.

Vestido negro con escote profundo y apliques

La actriz viste un diseño negro corte sirena con escote en V y apliques geométricos en la premiere de la película The Drama en Roma (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
La actriz viste un diseño negro corte sirena con escote en V y apliques geométricos en la premiere de la película The Drama en Roma (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Para este look en la premiere de la película “The Drama” en Roma, eligió un vestido largo negro de corte sirena, con un escote en V profundo decorado con apliques geométricos al tono. La prenda se ajustó al cuerpo y se expandió suavemente hacia el bajo. El peinado corto y el maquillaje con sombras rojizas reforzaron el aire contemporáneo y audaz del estilismo.

Vestido blanco de satén con hombros descubiertos

Zendaya aparece con un vestido blanco de satén de hombros caídos, drapeados y una cola ligera durante la premiere de The Drama en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)
Zendaya aparece con un vestido blanco de satén de hombros caídos, drapeados y una cola ligera durante la premiere de The Drama en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para otra premiere de “The Drama” en Los Ángeles llevó un vestido largo de satén blanco, de hombros caídos y detalles drapeados en el busto y la cintura. El diseño incorporó una cola ligera y una lazada en la espalda que añade movimiento. Los zapatos de punta blanca y los pendientes largos completaron el conjunto, mientras el peinado suave y el maquillaje natural aportaron frescura.

Vestido largo de gasa floral

Zendaya
Un vestido de gasa floral translúcida en tonos pastel, con escote halter y falda vaporosa, acompaña la visita de Zendaya al programa de Jimmy Kimmel (Backgrid/The Grosby Group)

En este estilismo, para su aparición en el programa de Jimmy Kimmel en Hollywood optó por un vestido largo de gasa translúcida con estampado floral en tonos pastel. El diseño presentó escote halter, espalda descubierta y una falda amplia con caída vaporosa. El lazo atado al cuello y la ausencia de accesorios llamativos reforzaron la ligereza y el carácter etéreo del look, que se complementó con un peinado corto y natural.

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