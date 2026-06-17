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Angelina Jolie dio una nueva lección de glamour: su estilo elegante y minimalista en Nueva York

Con un vestido negro sin tirantes, la actriz desplegó su lado fashionista y deslumbró a propios y extraños

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Angelina Jolie
La actriz crea efecto sorpresa al cubrir el vestido con un abrigo marfil y revelarlo recién ante las cámaras en la alfombra roja (Eric Acquaye/ZUMA Press Wire/Shu)

Angelina Jolie volvió a deslumbrar en el estreno de su nueva película, “Couture”, celebrado en la ciudad de Nueva York. La actriz apostó por un vestido negro sin tirantes de Tom Ford que evocó el glamour clásico de las grandes divas de Hollywood.

La elección de Jolie no solo confirmó su preferencia por el minimalismo refinado, sino que también reforzó su estatus como referente de la moda internacional.

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El diseño, obra de Haider Ackermann para la casa Tom Ford, destacó por su escote corazón perfectamente estructurado y un delicado drapeado vertical en el busto. Lejos de recurrir a pedrería, lentejuelas o bordados exuberantes, la prenda se deslizó con naturalidad sobre la silueta de Jolie, creando una imagen depurada y atemporal.

El vestido lencero palabra de honor fue el único protagonista de la noche, una apuesta deliberada por la discreción y la sofisticación.

Angelina Jolie
Angelina Jolie impone el negro palabra de honor de Tom Ford como eje del estreno de “Couture” en la ciudad de Nueva York (Abaca Press/Alamy Live News)

La llegada de la actriz al Hotel Whitby, donde tuvo lugar la proyección, estuvo marcada por una entrada cuidadosamente orquestada. Jolie ocultó el vestido bajo un abrigo marfil de un solo botón.

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Al despojarse del abrigo, las cámaras capturaron el destello de sus pendientes de oro amarillo, los zapatos de charol negro de punta afilada y las anteojos de sol de aviador que desaparecieron rápidamente de escena. Su reloj ultrafino añadió un guiño de distinción a un conjunto ya de por sí impecable.

Angelina Jolie
El diseño de Haider Ackermann para Tom Ford destaca por el escote corazón estructurado y un drapeado vertical sutil en el busto (Eric Acquaye/ZUMA Press Wire/Shu)

La actriz lleva décadas confiando en el poder del vestido negro como pieza central de su vestuario en eventos de alto perfil. Este tipo de atuendo la ha acompañado en galas.

La coherencia de su estilo, alejada de excentricidades y maximalismos, refuerza la imagen de una mujer que domina el arte de vestirse para la ocasión sin necesidad de artificios.

Más looks recientes de Angelina Jolie en festivales y estrenos

En el Palm Springs International Film Festival, Jolie elige un vestido negro satinado de escote halter y caída recta con maquillaje neutro (WireImage)
En el Palm Springs International Film Festival, Jolie elige un vestido negro satinado de escote halter y caída recta con maquillaje neutro (WireImage)

La coherencia estética de Angelina Jolie se ha reflejado en cada uno de sus recientes eventos internacionales. En el Palm Springs International Film Festival, la actriz lució un vestido largo negro de escote halter y caída recta, confeccionado en tejido satinado.

El cabello suelto y liso, el maquillaje neutro y los zapatos de punta oscura completaron una imagen depurada.

En esa ocasión, posó junto a su hija Zahara Jolie-Pitt, quien llevó un vestido largo blanco de encaje, con corte asimétrico en la parte superior y falda amplia, peinado recogido y pendientes discretos.

Angelina Jolie
En París, durante el estreno de “Without Blood”, Angelina Jolie apuesta por transparencias con aplicaciones plateadas de hojas y flores y detalles de flecos (Starface)

Durante el estreno de “Without Blood” en París, Angelina eligió un vestido largo transparente cubierto de aplicaciones plateadas en forma de hojas y flores, con mangas cortas y detalles de flecos en el bajo.

El look se completó con zapatos de tacón negros y el cabello suelto peinado hacia un costado, aportando un aire etéreo y contemporáneo a la alfombra roja.

En el Festival de Cine de Roma, la actriz lleva un vestido negro midi de silueta recta y mangas tipo capa que aportan un aire enigmático (REUTERS/Remo Casilli)
En el Festival de Cine de Roma, la actriz lleva un vestido negro midi de silueta recta y mangas tipo capa que aportan un aire enigmático (REUTERS/Remo Casilli)

En el Festival de Cine de Roma, Jolie optó por un vestido negro midi de silueta recta y mangas tipo capa, que cubrían los brazos y aportaban un toque de misterio.

El cabello iba peinado hacia el lado, y el conjunto se completó con zapatos de charol negro y medias oscuras.

En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, elige terciopelo negro con tirantes finos y escote en V para reforzar la sobriedad (REUTERS/Pankra Nieto)
En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, elige terciopelo negro con tirantes finos y escote en V para reforzar la sobriedad (REUTERS/Pankra Nieto)

El minimalismo también dominó su elección en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Allí, la actriz se decantó por un vestido de terciopelo negro con tirantes finos y escote en “V”, de corte largo y silueta ceñida.

El maquillaje suave y el cabello suelto reforzaron la imagen de sobriedad.

En el Festival Internacional de Cine de Toronto, un abrigo largo marrón oscuro con abertura lateral combina elegancia funcional y adaptación al clima (REUTERS/Mark Blinch)
En el Festival Internacional de Cine de Toronto, un abrigo largo marrón oscuro con abertura lateral combina elegancia funcional y adaptación al clima (REUTERS/Mark Blinch)

En el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), Jolie apostó por un abrigo largo marrón oscuro con botones al frente y abertura lateral, que dejaba ver las piernas.

El look se complementó con tacones puntiagudos negros y el cabello suelto, mostrando una variante elegante y funcional para el clima de la ciudad canadiense.

En el Festival de Cine de Cannes, Angelina Jolie sorprende con un palabra de honor beige claro de encaje y brillos, acompañado por perlas y un peinado lateral que equilibra clasicismo y modernidad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
En el Festival de Cine de Cannes, Angelina Jolie sorprende con un palabra de honor beige claro de encaje y brillos, acompañado por perlas y un peinado lateral que equilibra clasicismo y modernidad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Por último, en el Festival de Cine de Cannes, Angelina Jolie sorprendió con un vestido largo palabra de honor en tono beige claro, con textura de encaje y detalles de brillos.

Un collar de perlas, pendientes a juego y el cabello peinado hacia un lado completaron el conjunto, logrando un equilibrio entre clasicismo y modernidad.

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