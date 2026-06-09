Johnny Depp cumple años: así construyó su estilo bohemio y marcó una estética propia en la moda

Con chaquetas envejecidas, bufandas livianas y sombreros de ala ancha, el intérprete convirtió el vestuario en un sello propio

Johnny Depp se transformó en mucho más que el protagonista de películas icónicas: se convirtió, dentro del mundo de la moda, en sinónimo de estilo bohemio reinterpretado para el siglo XXI.

A lo largo de las décadas, el actor hizo de su vestuario una declaración de independencia creativa, fusionando prendas vintage, detalles excéntricos y una actitud relajada que desafía las convenciones de la moda tradicional.

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Su preferencia por la superposición de texturas y colores, así como el uso constante de accesorios singulares, convirtió cada aparición pública en una muestra de autoexpresión.

El estilo bohemio de Depp se caracterizó por la mezcla de chaquetas envejecidas, bufandas ligeras, sombreros de ala ancha y una predilección por prendas de acabado desgastado. Lejos de limitarse a un solo registro, el actor alterna entre el confort, la teatralidad y otros detalles personales. En el día de su cumpleaños de 63, un repaso por su impacto fashionista.

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Look con sombrero marrón y bufanda de lunares

En la CinemaCon de Las Vegas llevó campera negra mate, bufanda azul de lunares y sombrero marrón, y remató con anillos, cadena metálica y zapatos gastados (REUTERS/Caroline Brehman)

En este atuendo, elegido para el CinemaCon en Las Vegas, lució una campera negra de textura mate sobre una camisa del mismo tono. Destacó una bufanda azul con grandes lunares blancos, dispuesta de manera asimétrica alrededor del cuello. El sombrero marrón de ala ancha reforzó el aire bohemio. Llevó varios anillos, mientras que los pantalones oscuros, los zapatos de aspecto desgastado y una cadena metálica completaron el conjunto.

Blazer gris y jeans rotos

En Tokio combinó blazer gris clásico con jeans rotos, sumó bufanda negra punteada y lentes rosados, y reforzó el estilo con collares, cadenas y pulseras (Crédito: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Depp combinó en Tokio una campera gris de corte clásico con jeans azules de lavado claro, que presentaron roturas y manchas. Bajo la campera se asomó una camisa oscura y una bufanda negra con pequeños puntos blancos. El sombrero oscuro de ala media y los anteojos con lentes rosados aportaron un toque distintivo, mientras que el uso de varias cadenas y collares sobre el escote abierto reforzó el eclecticismo. Anillos y pulseras en la mano izquierda completaron el look.

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Boina de jean y abrigo verde

En otra aparición eligió boina de jean con parche, bufanda celeste y abrigo verde musgo envejecido, y completó el conjunto con lentes redondos oscuros

El actor optó en otro momento por una boina azul de jean con un pequeño parche de colores, lentes oscuros redondos y una bufanda celeste anudada al cuello. Un abrigo verde musgo de textura áspera y aspecto envejecido cubrió una camisa de tonos claros.

Campera desgastada y bufanda lila

Durante su visita a Argentina usó campera de cuero marrón desgastada y bufanda lila, y armó capas con camisa a cuadros y camiseta con letras, además de sombrero y gafas azuladas (Crédito: Municipalidad de La Plata)

Durante su visita a Argentina combinó una campera de cuero marrón con acabado desgastado y una bufanda lila de textura ligera. Bajo la chaqueta, una camisa de cuadros verdes y una camiseta oscura con letras coloridas aportaron capas y contrastes. El look se completó con un sombrero marrón de ala ancha y anteojos de sol azulados.

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Outfit informal con campera a rayas y jeans

En el San Sebastian Film Festival apareció con sombrero gris, campera negra a rayas finas y jeans anchos, y agregó un pañuelo en el bolsillo y zapatos con salpicaduras de pintura (REUTERS/Vincent West)

En este look casual para el San Sebastian Film Festival, el actor llevó un sombrero gris de ala media, campera negra de rayas finas y una camisa clara de botones parcialmente abierta. Los jeans azules de corte ancho mostraron leves desgastes y los zapatos oscuros presentaron salpicaduras de pintura. Un pañuelo claro colgó de uno de los bolsillos, aportando un detalle personal.

Look de traje oscuro clásico

En el Festival de Cine de Cannes vistió traje oscuro con chaleco y pantalón, sumó camisa y pañuelo blancos sin corbata, y mantuvo su sello con el cabello suelto y varios anillos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Para el Festival de Cine de Cannes vistió un traje oscuro de corte tradicional, compuesto por saco, chaleco y pantalón, acompañado de una camisa y pañuelo blancos en el bolsillo. Prescindió de corbata, luciendo el cabello suelto y varios anillos en ambas manos.

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Look urbano con boina azul y campera azul marino

En Boston llevó boina azul rayada y campera azul marino, sumó bufanda estampada y gafas de montura metálica, y cerró con pantalón oscuro y cinturón púrpura (Backgrid/The Grosby Group)

En este conjunto que usó en Boston llevó una boina azul con rayas y una campera azul marino con bolsillos, sobre una camisa de rayas claras. Una bufanda estampada en tonos marrones y blancos rodeó su cuello, y agregó anteojos de sol con montura azul metálico. El pantalón oscuro y un cinturón púrpura completaron este look de inspiración urbana y relajada.

Saco de cuadros y bufandas

En Birmingham apostó por una chaqueta larga a cuadros con chaleco oscuro, y multiplicó capas con varias bufandas delgadas, además de pulseras y anillos como constante (Photo by Neil Mockford/GC Images)

En esta ocasión, durante su visita a Birmingham, Depp apostó por una chaqueta larga de cuadros blancos y negros, camisa blanca y chaleco oscuro. Llevó varias bufandas delgadas de diferentes estampados alrededor del cuello, sumando capas y texturas a la composición.

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Alfombra roja con traje azul y chaleco estampado

En el Festival de Cine de Roma eligió traje azul oscuro con chaleco floral y corbata, suavizó con el cuello abierto, y acentuó su impronta con anillos y lentes azulados (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Para el Festival de Cine de Roma, optó por un traje azul oscuro de corte clásico, acompañado de un chaleco y corbata con estampado floral en tonos claros.

Look nocturno con chaqueta bordada y bufanda gris

En el mismo festival lució chaqueta negra bordada con bufanda gris y sombrero gris de ala ancha, y completó con anteojos de montura gruesa y anillos en ambas manos (REUTERS/Yara Nardi)

En este look, para el mismo festival, lució una chaqueta negra con bordados blancos de motivos curvos en mangas y parte frontal. Una bufanda gris ligera envuelve su cuello y llevó un sombrero gris de ala ancha.

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Campera beige y accesorios

También en Roma llevó campera beige con cremalleras y pantalones negros ajustados, y destacó por la superposición de bufandas y por cadenas y colgantes visibles en la cintura (REUTERS/Yara Nardi)

El actor se presentó en el Festival de Cine de Roma con una campera beige clara con cremalleras y pantalones negros ajustados. Llevó un sombrero gris oscuro de ala media. Varias bufandas delgadas superpuestas en tonos marrones, rojos y grisáceos destacaron en el cuello, mientras que cadenas metálicas y colgantes sobresalieron en la cintura y el bolsillo.

Look de gala en terciopelo negro con boina

En una gala del San Sebastian Film Festival vistió terciopelo negro con corbata al tono, y sumó boina con detalles metálicos, gafas redondas, zapatos envejecidos y anillos grandes (REUTERS/Vincent West)

Para una ocasión de gala, en el San Sebastian Film Festival, Depp optó por un conjunto de terciopelo negro, compuesto por chaqueta y pantalón clásicos, junto a una camisa y corbata en el mismo tono. Llevó una boina negra con detalles metálicos y gafas redondas. Los zapatos de cuero envejecido y anillos grandes completaron el look.

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Opción formal en gris con sombrero beige

En el Berlinale International Film Festival usó traje gris oscuro entallado con camisa negra y chaleco, y cerró con corbata texturada, sombrero beige deformado y accesorios metálicos (REUTERS/Annegret Hilse)

En este atuendo, para el Berlinale International Film Festival Depp llevó un traje gris oscuro de corte entallado, camisa negra y chaleco a juego. Añadió una corbata negra con textura y un sombrero beige de ala ancha, ligeramente deformado.