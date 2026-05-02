El código oculto detrás de la elegancia de Dwayne Johnson: qué revela su vestuario

Ícono del cine y la lucha libre, Dwayne Johnson convierte cada alfombra roja y ceremonia en una lección de sastrería modern (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dwayne Johnson cumple 54 años este sábado 2 de mayo y sigue consolidando su imagen como referente de elegancia y versatilidad en la moda masculina. Conocido mundialmente por su carrera en el cine y la lucha libre, “La Roca” supo cómo construir un estilo propio que combina sobriedad, audacia y detalles cuidadosamente elegidos.

Un dato curioso: en varios de sus trajes utiliza códigos ocultos. Cada una de sus apariciones públicas se convierte en una lección de sastrería contemporánea, donde los colores, las texturas y los accesorios dialogan con naturalidad, reflejando tanto su personalidad como el contexto de cada evento.

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El repaso por sus looks más recientes evidencia una búsqueda constante de equilibrio entre tendencias actuales y el sello atemporal que lo caracteriza.

1. Minimalismo monocromático en blanco

El minimalismo en blanco le otorga a Dwayne Johnson un aire de frescura y sofisticación, combinando texturas y accesorios con sutileza (REUTERS/Caroline Brehman)

Durante una charla para la presentación en CinemaCon de Disney Studios eligió un conjunto completamente blanco. Llevó un suéter de punto grueso de manga larga, con cuello tipo polo, sobre una camisa de cuadros apenas visible en la abertura del cuello. Combinó con pantalones de lino de corte clásico y zapatos marrón oscuro con textura. Llevó anteojos de montura metálica.

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2. Contraste urbano con cuero burdeos

La chaqueta de cuero burdeos aporta un contraste urbano y audaz al estilo de Dwayne Johnson, resaltando su personalidad en escenarios nocturnos (REUTERS/Caroline Brehman)

“La Roca” lució para la presentación de Sony Pictures Entertainment, en CinemaCon en Las Vegas, una campera de cuero burdeos, con cierres metálicos y acabado brillante, sobre una camiseta blanca sencilla. Optó por pantalones de vestir negros, anteojos de montura gruesa y un anillo plateado.

3. Gala contemporánea en negro satinado

En la alfombra roja, el esmoquin negro satinado y los detalles plateados demuestran el dominio de Dwayne Johnson en la gala contemporánea (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para los American Blac Film Festival (ABFF), apareció con un esmoquin negro de solapas anchas y camisa blanca parcialmente desabrochada, sin corbata. Añadió un fajín negro satinado, un broche plateado en la chaqueta y un reloj azul.

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4. Elegancia clásica en ceremonia

La elegancia clásica cobra vida en la ceremonia formal con un esmoquin tradicional y accesorios de terciopelo negro elegidos por Dwayne Johnson (REUTERS/Mike Blake)

Los esmoquin son fundamentales en sus elecciones. Durante los Golden Globes 2026 optó por uno negro tradicional con solapas de raso, camisa blanca y moño negro. Los zapatos de terciopelo negro y un prendedor plateado completaron el look.

5. Blanco y lavanda en clave moderna

El traje blanco y la camisa lavanda abierta muestran el atrevimiento cromático y el toque moderno que define a Dwayne Johnson en las alfombras rojas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la alfombra roja de los Golden Globes 2025, usó un traje blanco de dos piezas con camisa lavanda abierta y sin corbata. Eligió zapatos blancos de charol con borlas, accesorios plateados y gafas de montura clara.

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6. Sastrería relajada en verde oliva

Sastrería relajada en tonos verdes y blancos, una apuesta de Dwayne Johnson por la comodidad y el estilo en armonía con la naturaleza (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor también opta por diferentes colores, durante la celebración de ELLE’s Women en Hollywood vistió un saco cruzado verde oliva sobre un suéter de cuello alto del mismo tono. Combinó la parte superior con pantalones blancos de lino y mocasines verde oliva decorados con iniciales bordadas. Complementó el estilo con accesorios, un reloj de correa marrón y anteojos con montura metálica.

7. Azul profundo en clave monocromática

El traje azul profundo y los detalles metálicos revelan el lado más sofisticado y personal de Dwayne Johnson en ambientes cálidos y con fondo de madera (REUTERS/Mario Anzuoni)

El azul fue el protagonista para los Academy of Motion Picture Arts and Sciences 16th Governors Awards en Los Angeles. Apareció con un traje azul marino de acabado mate. Llevó la blazer y la camisa abiertas en el pecho, dejando ver un colgante metálico y parte de su tatuaje. El pantalón ancho y los zapatos negros pulidos completaron el conjunto.

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8. Formalidad atemporal en negro y blanco

La combinación de esmoquin negro clásico y camisa blanca desabotonada refuerza la atemporalidad y el carisma de Dwayne Johnson en eventos elegantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la edición 2025 de los Academy Museum Gala en Los Angeles, optó por la sobriedad de un esmoquin negro de corte clásico, con solapas satinadas y camisa blanca desabotonada en el cuello. Lució zapatos negros de charol, un reloj dorado y anteojos de montura metálica.

9. Sastre estampado con acento moderno

El traje azul oscuro con puntos dorados y corte batín destaca el carácter innovador de Dwayne Johnson en la moda masculina actual (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la premiere de la película “The Smashing Machine”, el actor optó por un traje azul oscuro con pequeños puntos dorados, tipo batín cruzado y cinturón anudado en la cintura. El pantalón azul, los zapatos de charol y los anteojos de montura clara reforzaron el look contemporáneo.

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10. Doble botonadura en tono arena

La doble botonadura en tono arena y los accesorios celestes confirman la preferencia de Dwayne Johnson por la elegancia fresca y contemporánea (REUTERS/Remo Casilli)

En la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025, vistió un traje beige claro de doble botonadura, acompañado de una camisa beige abierta en el pecho y pañuelo celeste en el bolsillo. Utilizó zapatos negros de suela gruesa y reloj metálico.

11. Inspiración náutica en azul marino

Inspiración náutica para un look casual y veraniego, donde Dwayne Johnson fusiona comodidad y distinción junto al muelle (REUTERS/Remo Casilli)

Para un look más relajado optó por un estilo casual y veraniego para el Festival de Cine de Venecia 2025. Llevó una camiseta tipo polo en azul marino con el logo de una marca bordado en el pecho, combinada con pantalones blancos de lino de corte recto. Calzó mocasines negros con borlas y utilizó anteojos de montura metálica.

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12. Homenaje isleño en tonos pastel

El homenaje isleño en tonos pastel y collares tradicionales hawaianos evidencia la conexión cultural y el espíritu festivo de Dwayne Johnson en eventos temáticos (REUTERS/Marco Garcia)

En la premiere de la famosa película “Moana 2″ en 2024, eligió un traje de color verde claro con blazer y pantalón entallados, acompañado de zapatos marrón oscuro y anteojos de sol con montura gruesa. Llevó dos collares tradicionales hawaianos: uno de hojas verdes y otro de grandes semillas marrones.