Día Internacional del Cervecero Artesanal: cuáles son los nuevos ingredientes y estilos que desafían el paladar argentino

En Argentina, la cerveza artesanal evolucionó con cambios en ingredientes, estilos y hábitos de consumo, marcados por la búsqueda de innovación y la influencia del contexto económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la cerveza artesanal en Argentina experimentó transformaciones notables tanto en la elección de ingredientes como en los estilos preferidos y en los hábitos de consumo. La búsqueda de innovación y diferenciación impulsó a los productores a explorar nuevos caminos, mientras que el contexto económico local impactó de manera directa en el sector.

En el marco del Día Internacional del Cervecero Artesanal, que se celebra cada primer sábado de mayo en homenaje a quienes intervienen en esta bebida tan tradicional como milenaria, especialistas y referentes del rubro analizaron para Infobae el panorama actual, aportando sus visiones sobre los cambios y desafíos que atraviesa la industria.

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Esta conmemoración comenzó en 1988 por iniciativa de la Asociación Americana de Cerveceros Caseros y surgió como una manera de compartir con el público la experiencia de elaborar cerveza en casa, dando vida a los Big Brew, eventos donde se cocinan cervezas en vivo para su degustación.

Ingredientes en tendencia

La innovación en cerveza artesanal se refleja en la diversidad de ingredientes empleados por los productores. Ricardo Aftyka, fundador y maestro cervecero de Juguetes Perdidos, explicó a Infobae que hay un redescubrimiento, sobre todo del tema de la fruta.

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“Estamos viendo muchas cervezas ácidas con frutas y con baja graduación alcohólica, que también es una tendencia que se nota últimamente”, detalló. En este sentido, el uso de frutas en combinación con estilos ácidos responde a una demanda creciente por bebidas refrescantes y ligeras.

La innovación se refleja en el uso de nuevos ingredientes. Ricardo Aftyka, de Juguetes Perdidos, destacó el redescubrimiento de la fruta, especialmente en cervezas ácidas y de baja graduación alcohólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el trabajo con lúpulo -ingrediente proveniente de una planta que aporta amargor, sabor y aroma- a la cerveza mantiene su relevancia dentro del universo craft. Aftyka destacó la aparición de nuevas variedades, como el lúpulo “krush” de perfil aromático. Además, mencionó su experiencia con lúpulos franceses, señalando que, aunque no son referencia global, presentaron resultados satisfactorios en recientes conferencias internacionales.

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Por su parte, la perspectiva de Matías Hallu, director del centro tecnológico de alimentos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Buenos Aires, refuerza el carácter experimental del sector. Hallu indicó a Infobae que “la cerveza artesanal hoy funciona como una plataforma de innovación donde prácticamente cualquier ingrediente puede ser explorado, siempre que tenga sentido en el producto final”.

Según el especialista, se observa un crecimiento en el uso de “frutas, especias y botánicos poco tradicionales”, al igual que una fuerte valorización de ingredientes locales, un fenómeno que definió como “terroir cervecero”.

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Hallu indicó que crece la preferencia por cervezas más equilibradas, fáciles de tomar y con menos alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de nuevas cepas de levaduras, algunas desarrolladas con biotecnología, permite crear cervezas con perfiles aromáticos determinados o sin alcohol. “Vemos que los consumidores requieren cada vez más este estilo de cervezas”, puntualizó Hallu. Además, mencionó la presencia de ingredientes vinculados a tendencias de consumo saludables, en particular productos de menor graduación alcohólica o calórica.

Estilos más elegidos por los consumidores

En cuanto a los estilos preferidos, las India Pale Ale (IPA) y sus variantes mantienen un papel destacado por su perfil aromático y su identidad marcada. No obstante, la demanda muestra señales de diversificación. “Hay una tendencia creciente hacia cervezas más equilibradas, más fáciles de tomar y con menor graduación alcohólica”, afirmó Hallu.

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Matías Hallu, de la UTN Buenos Aires, señaló que la cerveza artesanal es una plataforma de innovación donde casi cualquier ingrediente puede usarse si tiene sentido en el producto final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de esta tendencia, las lagers artesanales ganan espacio, junto a versiones accesibles de estilos clásicos. Hallu destacó el aumento en el consumo de cervezas sin alcohol o de bajo contenido alcohólico, que “ya no se perciben como un producto de segunda línea, sino como una categoría en expansión con desarrollo tecnológico propio”.

Aftyka, en tanto, mencionó la proliferación de estilos híbridos, como las “hoppy lagers” y la “West Coast Pills”, una lager que recupera características típicas de la IPA de la vieja escuela. “Hay un redescubrimiento de la lager dentro del mundo craft y eso, combinado con nuestra afición por el lúpulo, empieza a generar estilos relativamente nuevos que combinan una fermentación lager con mucho lúpulo”, aportó el maestro cervecero.

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El aumento en la calidad de las lagers artesanales se evidencia en eventos como el Lager Day, que se realiza en Argentina en noviembre y donde las cervecerías craft presentan estilos asociados históricamente a la industria, pero con procesos y sabores diferenciados.

Evolución del consumo de cerveza artesanal en Argentina

El sector de la cerveza artesanal en Argentina atravesó una expansión significativa antes de ingresar en una etapa de consolidación. Hallu explicó que el mercado “tuvo una primera etapa de fuerte crecimiento donde pasó de ser un nicho a un fenómeno masivo, con una gran expansión en la cantidad de productores y en el consumo”.

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El sector de la cerveza artesanal en Argentina atravesó una expansión significativa antes de ingresar en una etapa de consolidación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, se vivió un proceso de profesionalización y ajuste, con mejoras en calidad y competitividad, pero en el presente el sector enfrenta desafíos derivados de la coyuntura económica.

“El sector está pasando por un momento difícil, estos últimos dos años con una dependencia importante de insumos importados”, señaló Aftyka. Según el maestro cervecero, “hoy el costo en dólares de producir una cerveza en Argentina es más caro que producir la misma cerveza en Europa”. Además, la brecha de precios con la cerveza industrial se amplió, lo que dificultó la llegada a nuevos consumidores.

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Hallu describió el panorama actual como una “etapa de ajuste, marcada por la caída del consumo y el aumento de costos, que obliga a las cervecerías a ser más eficientes y estratégicas”. Pese a las dificultades, identificó un crecimiento estructural a largo plazo, con una base de consumidores más informados y exigentes.

Por último, resaltó el potencial de nichos emergentes, como el de cervezas sin alcohol, que “viene creciendo a tasas muy altas y puede ser uno de los motores del sector en los próximos años en la medida que las nuevas tecnologías comiencen a ser accesibles para los productores artesanales”.