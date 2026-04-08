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Día Mundial de la Empanada: 6 recetas clásicas para disfrutarlas

Cada 8 de abril es la ocasión ideal para probar variantes que incluyen la clásica carne argentina, opciones sin gluten y rellenos vegetarianos pensados para todos los paladares

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Empanadas
El Día Mundial de la Empanada resalta la diversidad de rellenos tradicionales en la gastronomía latinoamericana y española (Freepik)

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada, una fecha que rinde homenaje a esta receta emblemática y resalta su presencia en la cultura culinaria global.

Las empanadas figuran entre las preparaciones más tradicionales y versátiles de la gastronomía latinoamericana y española. Su popularidad radica en la facilidad con la que pueden adaptarse a múltiples rellenos y estilos de cocción.

A continuación, recetas de rellenos clásicos y originales, con instrucciones precisas para lograr resultados óptimos en cualquier cocina.

Masa básica para empanadas

Manos con harina rellenan una empanada de vigilia con atún, huevo y vegetales sobre una tabla de madera. Un bol de relleno y empanadas crudas en una bandeja son visibles.
La masa casera es clave para lograr empanadas perfectas y resaltar el sabor de cada relleno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de una empanada depende en gran medida de su masa. Una textura adecuada y un sabor neutro permiten resaltar el relleno y facilitan el sellado correcto.

Ingredientes para la masa (aproximadamente 20 empanadas):

  • 500 gramos de harina de trigo común
  • 100 gramos de manteca o 80 mililitros de aceite
  • 200 mililitros de agua
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 huevo (opcional, para pintar la masa antes de hornear)

Preparación paso a paso:

  1. Colocar la harina en un recipiente amplio y formar un hueco en el centro.
  2. Integrar la sal y la manteca derretida (o el aceite) en el hueco y comenzar a mezclar con la mano o una cuchara.
  3. Añadir el agua poco a poco mientras se incorpora la harina desde los bordes hacia el centro, hasta formar una masa homogénea.
  4. Amasar durante unos minutos hasta que la masa se vuelva suave y no se pegue a las manos.
  5. Tapar con un paño limpio y dejar reposar durante 30 minutos.
  6. Estirar la masa en una superficie enharinada hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 3 milímetros.
  7. Cortar discos de unos 12 centímetros de diámetro, listos para rellenar.

1- Empanadas de carne tradicionales

Empanadas de chorizo, comida mexicana tradicional, masa dorada, relleno de chorizo, receta casera, bocadillos mexicanos, empanadas calientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las empanadas de carne representan una parte esencial de la identidad culinaria argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este relleno es el más representativo en Argentina, donde las empanadas de carne forman parte de la identidad culinaria.

Ingredientes:

  • 500 gramos de carne vacuna picada
  • 2 cebollas medianas
  • 1 pimiento rojo pequeño
  • 2 huevos duros
  • 100 gramos de aceitunas verdes
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite

Preparación:

  1. Pelar y picar las cebollas y el pimiento en cubos pequeños.
  2. Calentar una sartén con un poco de aceite y sofreír las verduras hasta que queden tiernas.
  3. Añadir la carne picada y cocinar hasta que cambie de color, desmenuzando los trozos grandes.
  4. Incorporar el comino y el pimentón. Salpimentar al gusto.
  5. Retirar del fuego y dejar enfriar.
  6. Picar los huevos duros y las aceitunas, agregar al relleno frío.
  7. Colocar una cucharada de relleno en cada disco de masa, cerrar y sellar los bordes con un repulgue.
  8. Disponer en una placa para horno y pincelar con huevo batido.
  9. Hornear a 200 ℃ hasta obtener un dorado uniforme.

2- Empanadas de jamón y queso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las opciones de jamón y queso son favoritas entre los más pequeños por su sabor suave y cremoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empanadas de jamón y queso ofrecen una opción sencilla y siempre popular, especialmente entre los más pequeños.

Ingredientes:

  • 200 gramos de jamón cocido
  • 200 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que funda bien
  • Orégano seco (opcional)

Preparación:

  1. Picar el jamón y el queso en cubos pequeños.
  2. Mezclar ambos ingredientes y agregar orégano seco si se desea.
  3. Rellenar los discos de masa con la mezcla, cerrar y sellar.
  4. Hornear o freír hasta que la masa esté cocida y el queso, fundido.

3- Empanadas de humita

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de humita une ingredientes andinos como el maíz y el queso en una preparación clásica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este relleno de maíz y queso es típico de regiones andinas, especialmente en el noroeste argentino y Bolivia.

Ingredientes:

  • 2 tazas de granos de maíz cocidos (puede usarse maíz en lata escurrido)
  • 1 cebolla
  • 1 cucharada de manteca
  • 100 gramos de queso fresco
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

  1. Picar la cebolla y rehogarla en manteca hasta que quede transparente.
  2. Incorporar el maíz y cocinar unos minutos.
  3. Salpimentar y añadir una pizca de nuez moscada.
  4. Retirar del fuego, dejar entibiar y agregar el queso en cubos.
  5. Rellenar los discos, cerrar y cocinar en horno o aceite caliente.

4- Empanadas de espinaca y ricota

Una vista aérea de empanadas doradas dispuestas en un plato. Una de ellas está cortada por la mitad, mostrando un relleno de espinaca y huevo duro.
Las empanadas de espinaca y ricota ofrecen una alternativa vegetariana, ligera y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una variedad vegetariana que resulta liviana y sabrosa. La combinación de espinaca y ricota es clásica en varias cocinas mediterráneas.

Ingredientes:

  • 300 gramos de espinaca fresca o congelada
  • 200 gramos de ricota
  • 1 huevo
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

  1. Cocinar y escurrir bien la espinaca. Picarla finamente.
  2. Mezclar con la ricota, el huevo y el queso rallado.
  3. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  4. Distribuir el relleno en los discos de masa y cerrar.
  5. Cocinar en horno hasta dorar.

5- Empanadas de pollo

Imagen ilustrativa de una variedad de empanadas argentinas, un símbolo de la tradición culinaria, que se disfrutan en restaurantes de la ciudad. Una muestra de la oferta gastronómica gourmet. (Imagen ilustrativa Infobae)
Aprovechar restos de pollo cocido permite preparar empanadas sabrosas y prácticas en pocos pasos (Imagen ilustrativa Infobae)

Las empanadas de pollo resultan una excelente alternativa para aprovechar restos de carne cocida.

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 cebolla común
  • 1 pimiento pequeño
  • 1 huevo duro
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Picar las cebollas y el pimiento.
  2. Rehogar en aceite hasta que se ablanden.
  3. Añadir el pollo desmenuzado y el pimentón. Salpimentar.
  4. Incorporar el huevo duro picado.
  5. Dejar enfriar antes de rellenar las empanadas.
  6. Cocinar en horno o freír en abundante aceite caliente.

6- Empanadas sin gluten

Empanadas
Las versiones sin gluten garantizan que las personas celíacas también disfruten de esta tradición (Freepik)

Ingredientes para la masa:

  • 300 gramos de premezcla sin gluten (harina de arroz, fécula de maíz y almidón de mandioca)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear apto para celíacos
  • 80 gramos de manteca o 60 mililitros de aceite
  • 150 mililitros de agua
  • 1 huevo
  • Sal

Preparación de la masa:

  1. Mezclar premezcla, polvo de hornear y sal.
  2. Agregar manteca (o aceite), huevo y agua.
  3. Formar una masa suave y dejar reposar 15 minutos.
  4. Estirar entre dos hojas de film y cortar discos.

Relleno sugerido: Verduras y queso

  • 1 zanahoria rallada
  • 1 zucchini rallado
  • 1 cebolla pequeña
  • 100 gramos de queso cremoso apto para celíacos
  • Sal, pimienta y orégano

Preparación:

  1. Rehogar cebolla, zanahoria y zucchini hasta que estén tiernos.
  2. Dejar enfriar y mezclar con queso.
  3. Rellenar los discos sin gluten y sellar.
  4. Cocinar en horno hasta dorar.

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