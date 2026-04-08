Día Mundial de la Empanada: 6 recetas clásicas para disfrutarlas

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada, una fecha que rinde homenaje a esta receta emblemática y resalta su presencia en la cultura culinaria global.
Las empanadas figuran entre las preparaciones más tradicionales y versátiles de la gastronomía latinoamericana y española. Su popularidad radica en la facilidad con la que pueden adaptarse a múltiples rellenos y estilos de cocción.
A continuación, recetas de rellenos clásicos y originales, con instrucciones precisas para lograr resultados óptimos en cualquier cocina.
Masa básica para empanadas
La calidad de una empanada depende en gran medida de su masa. Una textura adecuada y un sabor neutro permiten resaltar el relleno y facilitan el sellado correcto.
Ingredientes para la masa (aproximadamente 20 empanadas):
- 500 gramos de harina de trigo común
- 100 gramos de manteca o 80 mililitros de aceite
- 200 mililitros de agua
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 huevo (opcional, para pintar la masa antes de hornear)
Preparación paso a paso:
- Colocar la harina en un recipiente amplio y formar un hueco en el centro.
- Integrar la sal y la manteca derretida (o el aceite) en el hueco y comenzar a mezclar con la mano o una cuchara.
- Añadir el agua poco a poco mientras se incorpora la harina desde los bordes hacia el centro, hasta formar una masa homogénea.
- Amasar durante unos minutos hasta que la masa se vuelva suave y no se pegue a las manos.
- Tapar con un paño limpio y dejar reposar durante 30 minutos.
- Estirar la masa en una superficie enharinada hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 3 milímetros.
- Cortar discos de unos 12 centímetros de diámetro, listos para rellenar.
1- Empanadas de carne tradicionales
Este relleno es el más representativo en Argentina, donde las empanadas de carne forman parte de la identidad culinaria.
Ingredientes:
- 500 gramos de carne vacuna picada
- 2 cebollas medianas
- 1 pimiento rojo pequeño
- 2 huevos duros
- 100 gramos de aceitunas verdes
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite
Preparación:
- Pelar y picar las cebollas y el pimiento en cubos pequeños.
- Calentar una sartén con un poco de aceite y sofreír las verduras hasta que queden tiernas.
- Añadir la carne picada y cocinar hasta que cambie de color, desmenuzando los trozos grandes.
- Incorporar el comino y el pimentón. Salpimentar al gusto.
- Retirar del fuego y dejar enfriar.
- Picar los huevos duros y las aceitunas, agregar al relleno frío.
- Colocar una cucharada de relleno en cada disco de masa, cerrar y sellar los bordes con un repulgue.
- Disponer en una placa para horno y pincelar con huevo batido.
- Hornear a 200 ℃ hasta obtener un dorado uniforme.
2- Empanadas de jamón y queso
Las empanadas de jamón y queso ofrecen una opción sencilla y siempre popular, especialmente entre los más pequeños.
Ingredientes:
- 200 gramos de jamón cocido
- 200 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que funda bien
- Orégano seco (opcional)
Preparación:
- Picar el jamón y el queso en cubos pequeños.
- Mezclar ambos ingredientes y agregar orégano seco si se desea.
- Rellenar los discos de masa con la mezcla, cerrar y sellar.
- Hornear o freír hasta que la masa esté cocida y el queso, fundido.
3- Empanadas de humita
Este relleno de maíz y queso es típico de regiones andinas, especialmente en el noroeste argentino y Bolivia.
Ingredientes:
- 2 tazas de granos de maíz cocidos (puede usarse maíz en lata escurrido)
- 1 cebolla
- 1 cucharada de manteca
- 100 gramos de queso fresco
- Sal, pimienta y nuez moscada
Preparación:
- Picar la cebolla y rehogarla en manteca hasta que quede transparente.
- Incorporar el maíz y cocinar unos minutos.
- Salpimentar y añadir una pizca de nuez moscada.
- Retirar del fuego, dejar entibiar y agregar el queso en cubos.
- Rellenar los discos, cerrar y cocinar en horno o aceite caliente.
4- Empanadas de espinaca y ricota
Una variedad vegetariana que resulta liviana y sabrosa. La combinación de espinaca y ricota es clásica en varias cocinas mediterráneas.
Ingredientes:
- 300 gramos de espinaca fresca o congelada
- 200 gramos de ricota
- 1 huevo
- 50 gramos de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada
Preparación:
- Cocinar y escurrir bien la espinaca. Picarla finamente.
- Mezclar con la ricota, el huevo y el queso rallado.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Distribuir el relleno en los discos de masa y cerrar.
- Cocinar en horno hasta dorar.
5- Empanadas de pollo
Las empanadas de pollo resultan una excelente alternativa para aprovechar restos de carne cocida.
Ingredientes:
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
- 1 cebolla de verdeo
- 1 cebolla común
- 1 pimiento pequeño
- 1 huevo duro
- 1 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta
Preparación:
- Picar las cebollas y el pimiento.
- Rehogar en aceite hasta que se ablanden.
- Añadir el pollo desmenuzado y el pimentón. Salpimentar.
- Incorporar el huevo duro picado.
- Dejar enfriar antes de rellenar las empanadas.
- Cocinar en horno o freír en abundante aceite caliente.
6- Empanadas sin gluten
Ingredientes para la masa:
- 300 gramos de premezcla sin gluten (harina de arroz, fécula de maíz y almidón de mandioca)
- 1 cucharadita de polvo de hornear apto para celíacos
- 80 gramos de manteca o 60 mililitros de aceite
- 150 mililitros de agua
- 1 huevo
- Sal
Preparación de la masa:
- Mezclar premezcla, polvo de hornear y sal.
- Agregar manteca (o aceite), huevo y agua.
- Formar una masa suave y dejar reposar 15 minutos.
- Estirar entre dos hojas de film y cortar discos.
Relleno sugerido: Verduras y queso
- 1 zanahoria rallada
- 1 zucchini rallado
- 1 cebolla pequeña
- 100 gramos de queso cremoso apto para celíacos
- Sal, pimienta y orégano
Preparación:
- Rehogar cebolla, zanahoria y zucchini hasta que estén tiernos.
- Dejar enfriar y mezclar con queso.
- Rellenar los discos sin gluten y sellar.
- Cocinar en horno hasta dorar.