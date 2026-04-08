Día Mundial de la Empanada: 6 recetas clásicas para disfrutarlas

El Día Mundial de la Empanada resalta la diversidad de rellenos tradicionales en la gastronomía latinoamericana y española (Freepik)

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada, una fecha que rinde homenaje a esta receta emblemática y resalta su presencia en la cultura culinaria global.

Las empanadas figuran entre las preparaciones más tradicionales y versátiles de la gastronomía latinoamericana y española. Su popularidad radica en la facilidad con la que pueden adaptarse a múltiples rellenos y estilos de cocción.

A continuación, recetas de rellenos clásicos y originales, con instrucciones precisas para lograr resultados óptimos en cualquier cocina.

Masa básica para empanadas

La masa casera es clave para lograr empanadas perfectas y resaltar el sabor de cada relleno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de una empanada depende en gran medida de su masa. Una textura adecuada y un sabor neutro permiten resaltar el relleno y facilitan el sellado correcto.

Ingredientes para la masa (aproximadamente 20 empanadas):

500 gramos de harina de trigo común

100 gramos de manteca o 80 mililitros de aceite

200 mililitros de agua

1 cucharadita de sal fina

1 huevo (opcional, para pintar la masa antes de hornear)

Preparación paso a paso:

Colocar la harina en un recipiente amplio y formar un hueco en el centro. Integrar la sal y la manteca derretida (o el aceite) en el hueco y comenzar a mezclar con la mano o una cuchara. Añadir el agua poco a poco mientras se incorpora la harina desde los bordes hacia el centro, hasta formar una masa homogénea. Amasar durante unos minutos hasta que la masa se vuelva suave y no se pegue a las manos. Tapar con un paño limpio y dejar reposar durante 30 minutos. Estirar la masa en una superficie enharinada hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 3 milímetros. Cortar discos de unos 12 centímetros de diámetro, listos para rellenar.

1- Empanadas de carne tradicionales

Las empanadas de carne representan una parte esencial de la identidad culinaria argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este relleno es el más representativo en Argentina, donde las empanadas de carne forman parte de la identidad culinaria.

Ingredientes:

500 gramos de carne vacuna picada

2 cebollas medianas

1 pimiento rojo pequeño

2 huevos duros

100 gramos de aceitunas verdes

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

Aceite

Preparación:

Pelar y picar las cebollas y el pimiento en cubos pequeños. Calentar una sartén con un poco de aceite y sofreír las verduras hasta que queden tiernas. Añadir la carne picada y cocinar hasta que cambie de color, desmenuzando los trozos grandes. Incorporar el comino y el pimentón. Salpimentar al gusto. Retirar del fuego y dejar enfriar. Picar los huevos duros y las aceitunas, agregar al relleno frío. Colocar una cucharada de relleno en cada disco de masa, cerrar y sellar los bordes con un repulgue. Disponer en una placa para horno y pincelar con huevo batido. Hornear a 200 ℃ hasta obtener un dorado uniforme.

2- Empanadas de jamón y queso

Las opciones de jamón y queso son favoritas entre los más pequeños por su sabor suave y cremoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empanadas de jamón y queso ofrecen una opción sencilla y siempre popular, especialmente entre los más pequeños.

Ingredientes:

200 gramos de jamón cocido

200 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que funda bien

Orégano seco (opcional)

Preparación:

Picar el jamón y el queso en cubos pequeños. Mezclar ambos ingredientes y agregar orégano seco si se desea. Rellenar los discos de masa con la mezcla, cerrar y sellar. Hornear o freír hasta que la masa esté cocida y el queso, fundido.

3- Empanadas de humita

La receta de humita une ingredientes andinos como el maíz y el queso en una preparación clásica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este relleno de maíz y queso es típico de regiones andinas, especialmente en el noroeste argentino y Bolivia.

Ingredientes:

2 tazas de granos de maíz cocidos (puede usarse maíz en lata escurrido)

1 cebolla

1 cucharada de manteca

100 gramos de queso fresco

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

Picar la cebolla y rehogarla en manteca hasta que quede transparente. Incorporar el maíz y cocinar unos minutos. Salpimentar y añadir una pizca de nuez moscada. Retirar del fuego, dejar entibiar y agregar el queso en cubos. Rellenar los discos, cerrar y cocinar en horno o aceite caliente.

4- Empanadas de espinaca y ricota

Las empanadas de espinaca y ricota ofrecen una alternativa vegetariana, ligera y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una variedad vegetariana que resulta liviana y sabrosa. La combinación de espinaca y ricota es clásica en varias cocinas mediterráneas.

Ingredientes:

300 gramos de espinaca fresca o congelada

200 gramos de ricota

1 huevo

50 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

Cocinar y escurrir bien la espinaca. Picarla finamente. Mezclar con la ricota, el huevo y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Distribuir el relleno en los discos de masa y cerrar. Cocinar en horno hasta dorar.

5- Empanadas de pollo

Aprovechar restos de pollo cocido permite preparar empanadas sabrosas y prácticas en pocos pasos (Imagen ilustrativa Infobae)

Las empanadas de pollo resultan una excelente alternativa para aprovechar restos de carne cocida.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

1 cebolla de verdeo

1 cebolla común

1 pimiento pequeño

1 huevo duro

1 cucharadita de pimentón

Sal y pimienta

Preparación:

Picar las cebollas y el pimiento. Rehogar en aceite hasta que se ablanden. Añadir el pollo desmenuzado y el pimentón. Salpimentar. Incorporar el huevo duro picado. Dejar enfriar antes de rellenar las empanadas. Cocinar en horno o freír en abundante aceite caliente.

6- Empanadas sin gluten

Las versiones sin gluten garantizan que las personas celíacas también disfruten de esta tradición (Freepik)

Ingredientes para la masa:

300 gramos de premezcla sin gluten (harina de arroz, fécula de maíz y almidón de mandioca)

1 cucharadita de polvo de hornear apto para celíacos

80 gramos de manteca o 60 mililitros de aceite

150 mililitros de agua

1 huevo

Sal

Preparación de la masa:

Mezclar premezcla, polvo de hornear y sal. Agregar manteca (o aceite), huevo y agua. Formar una masa suave y dejar reposar 15 minutos. Estirar entre dos hojas de film y cortar discos.

Relleno sugerido: Verduras y queso

1 zanahoria rallada

1 zucchini rallado

1 cebolla pequeña

100 gramos de queso cremoso apto para celíacos

Sal, pimienta y orégano

Preparación:

Rehogar cebolla, zanahoria y zucchini hasta que estén tiernos. Dejar enfriar y mezclar con queso. Rellenar los discos sin gluten y sellar. Cocinar en horno hasta dorar.