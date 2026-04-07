Superficies del hogar que no se deberían limpiar con toallitas desinfectantes, según expertos

El uso indiscriminado de toallitas desinfectantes en el hogar puede provocar daños en muebles y aumentar el riesgo de exposición a sustancias químicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de toallitas desinfectantes en la limpieza doméstica ha crecido de forma sostenida, impulsado por la búsqueda de ambientes más seguros frente a patógenos. Sin embargo, la aplicación indiscriminada de estos productos puede generar riesgos para la salud como para la conservación de muebles y objetos, especialmente en espacios donde se manipulan alimentos o donde hay niños pequeños.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Asociación Americana de Pediatría, el uso inadecuado de toallitas desinfectantes puede dejar residuos químicos peligrosos, dañar ciertos materiales o facilitar la ingestión accidental de sustancias nocivas, especialmente en hogares con niños.

Superficies y objetos donde no se recomienda usar toallitas desinfectantes

De acuerdo con la EPA y la Asociación Americana de Pediatría, las toallitas desinfectantes no deben emplearse en:

Pisos de madera noble

Tablas de cortar y áreas de preparación de alimentos

Superficies de vinilo y caucho natural

Muebles y accesorios de cuero

Equipos de gimnasio domésticos

Superficies de granito, mármol o madera sin sellar

Sillas altas, mordedores y chupetes

La aplicación de toallitas desinfectantes en tablas de cortar y zonas de preparación de alimentos exige enjuague posterior para evitar que los residuos contaminantes lleguen a la comida

El contacto de estos productos con los materiales mencionados puede provocar deterioro, pérdida de brillo, agrietamiento o desgaste, afectando su apariencia y durabilidad.

En el caso de artículos infantiles y zonas de preparación de alimentos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Asociación Americana de Pediatría advierten que los residuos químicos pueden quedar en la superficie, lo que aumenta el riesgo de intoxicación accidental si entran en contacto con la boca de los niños o se transfieren a los alimentos. Esta exposición puede ser especialmente peligrosa en ambientes donde la higiene y la seguridad infantil son prioritarias.

Por qué evitar las toallitas desinfectantes en ciertas superficies

La eficacia de las toallitas desinfectantes está determinada por su composición química y el tiempo de exposición necesario para eliminar agentes patógenos, que debe ser de entre 15 y 30 segundos, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

En el caso de superficies donde se preparan alimentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advierte que es fundamental enjuagar con agua potable después de emplear estos productos, para evitar que residuos químicos permanezcan y sean ingeridos accidentalmente.

Materiales como el vinilo y el caucho natural pueden sufrir desgaste, pérdida de textura y daños estructurales tras la aplicación reiterada de toallitas desinfectantes, lo que reduce su vida útil.

La EPA recomienda un tiempo mínimo de exposición de 15 a 30 segundos para que las toallitas desinfectantes sean efectivas contra agentes patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madera noble y los muebles de cuero, por su parte, pueden agrietarse, perder brillo o experimentar decoloraciones. Las superficies porosas, como la madera sin sellar, el granito o el mármol, tienden a absorber los componentes químicos, dificultando su eliminación total y favoreciendo la acumulación de residuos tóxicos, según advierten tanto la EPA como la FDA.

En contextos donde hay niños pequeños o personas vulnerables, estas precauciones adquieren mayor relevancia, ya que el contacto frecuente con residuos químicos en objetos como sillas altas, mordedores o chupetes puede incrementar el riesgo de intoxicaciones accidentales, según la Asociación Americana de Pediatría.

Diferencias entre toallitas desinfectantes y limpiadoras

No todas las toallitas cumplen la misma función ni ofrecen el mismo nivel de protección. Las toallitas desinfectantes están diseñadas para eliminar virus, bacterias y otros patógenos en superficies no porosas, y contienen sustancias químicas registradas y reguladas por autoridades sanitarias. En cambio, las toallitas limpiadoras solo remueven polvo, suciedad y restos visibles, pero no garantizan la eliminación de microorganismos, advierte la EPA.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de los errores domésticos más frecuentes es asumir que cualquier toallita sirve para desinfectar. Por este motivo, la CDC recomienda utilizar productos desinfectantes únicamente en áreas críticas, como baños, superficies expuestas a fluidos corporales o espacios con mayor riesgo de contaminación cruzada.

Uno de los errores más comunes en el hogar es suponer que cualquier toallita limpiadora también desinfecta, advierte la CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el resto del hogar, una limpieza regular con productos adecuados, seguida de desinfección selectiva cuando sea necesario, ofrece un equilibrio entre higiene y preservación de los materiales.

Los especialistas subrayan que emplear desinfectantes de manera indiscriminada puede facilitar la aparición de alergias, irritaciones cutáneas y contribuir a la resistencia antimicrobiana. Por ello, la limpieza debe adaptarse a cada superficie y objeto, minimizando la exposición innecesaria a químicos y siguiendo las recomendaciones internacionales para mantener ambientes saludables y seguros.