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Pésaj en la mesa: cinco platos que reinventan la tradición judía

El simbolismo y la historia se transmiten a través de recetas ancestrales y creaciones actuales que reflejan la diversidad y creatividad de la cocina

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Hummus, Pesaj, recetas saladas
El recetario judío despliega una variedad de preparaciones que no solo respetan las normas religiosas, sino que también invitan a reinventar sabores y texturas en cada edición de la festividad Freepik

La mesa de Pésaj representa mucho más que una tradición culinaria, ya que simboliza la memoria colectiva del pueblo judío y su búsqueda de libertad. Este año, las familias celebran cinco platos tradicionales e innovadores que definen la identidad de la Pascua Judía, combinando historia, simbolismo y creatividad en cada preparación. Los alimentos elegidos no solo cumplen con las normas alimentarias de la festividad, conocidas como kashrut de Pésaj, sino que también transmiten relatos ancestrales y reflejan la adaptación de la cocina judía en distintas regiones.

Sopa de bolas de matzá

Primer plano de un plato hondo con sopa de pollo transparente, tres bolas de matzá, rodajas de zanahoria, trozos de apio y cebolla picada.
Clásica en el Seder de Pésaj, esta sopa une a las familias judías en torno a un plato que simboliza la salida de Egipto y la preservación de la identidad a través de generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de bolas de matzá tiene sus raíces en las comunidades judías ashkenazíes de Europa del Este. Durante siglos, este plato ha marcado el inicio del Seder, la cena ritual de Pésaj, y se ha transformado en un símbolo de unión familiar y resistencia cultural. La matzá, pan ácimo, evoca la prisa del éxodo de Egipto, cuando los hebreos debieron partir antes de que el pan pudiera fermentar.

Ingredientes

  • 1 taza de harina de matzá
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de grasa de pollo o aceite vegetal
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta
  • 1 litro y medio de caldo de pollo
  • 1 zanahoria
  • 1 rama de apio
  • 1 cebolla pequeña

Preparación: Batir los huevos junto a la grasa, la sal y la pimienta. Incorporar la harina de matzá hasta formar una masa suave. Llevar la mezcla a la heladera durante media hora. Formar pequeñas bolas. Cocerlas en el caldo hirviendo junto con la zanahoria, el apio y la cebolla. Las bolas estarán listas cuando suban a la superficie y se perciban tiernas, lo que suele ocurrir en unos 25 minutos. Algunas familias incorporan hierbas frescas, ralladura de limón o especias para versiones modernas.

Charoset

Vista cenital de un cuenco pequeño de charoset marrón claro, con nueces enteras, rodeado de galletas matzá cuadradas sobre un fondo de madera rústica.
Preparación dulce y aromática que recuerda el trabajo forzado en Egipto, elaborada con manzana, nuez y vino como tributo a la memoria y la esperanza del pueblo judío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El charoset representa el mortero utilizado por los esclavos judíos en Egipto y ocupa un espacio central en el Seder. Existen numerosas variantes regionales. En las comunidades ashkenazíes se elabora con manzana y nuez, mientras que en las sefaradíes predominan frutos secos y dátiles. Cada preparación aspira a recordar el trabajo forzado en Egipto y a mantener viva la memoria histórica de la opresión y la esperanza.

Ingredientes (versión ashkenazí)

  • 2 manzanas
  • 100 gramos de nueces
  • 2 cucharadas de vino dulce
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharada de miel

Preparación: Rallar las manzanas y picar las nueces. Unir ambos ingredientes con la canela, el vino y la miel hasta conseguir una pasta densa. La mezcla resulta aromática y se consume acompañando la matzá. En algunas versiones contemporáneas se añaden peras asiáticas, coco o frutos locales adaptados a cada región.

Brisket braseado

Primer plano de brisket de ternera en rodajas con salsa marrón, adornado con zanahorias baby, cebollas perla y ramitas de perejil en una fuente blanca.
Pecho de ternera cocido lentamente, una receta migrante que integra sabores tradicionales y modernos para compartir en comunidad durante la Pascua Judía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brisket o pecho de ternera braseado se consolidó como plato principal en las celebraciones judías por su facilidad para alimentar a grupos numerosos y su capacidad de conservarse durante varias horas. La tradición surgió en comunidades migrantes en Estados Unidos y Europa, donde aprovechar cortes económicos era una necesidad. Con el tiempo, el brisket se enriqueció con especias y técnicas provenientes de Medio Oriente y América.

Ingredientes

  • 1,5 kilos de pecho de ternera
  • 2 cebollas
  • 2 zanahorias
  • 2 ramas de apio
  • 3 dientes de ajo
  • 500 ml de caldo de carne
  • 250 ml de vino tinto
  • 3 cucharadas de salsa de tomate
  • Sal y pimienta

Preparación: Dorar el brisket en una olla amplia. Retirar la carne y saltear las verduras picadas. Añadir el ajo, el vino y raspar el fondo de la olla. Reincorporar la carne, sumar el caldo y la salsa de tomate. Cocinar tapado a fuego bajo durante tres horas, hasta que la carne quede muy tierna. Variaciones innovadoras incluyen jengibre, cúrcuma o salsas agridulces.

Kugel de papa

Primer plano de una porción cuadrada de kugel dorado sobre un plato blanco, mostrando su superficie crujiente, interior suave, trozos de patata, cebolla y perejil fresco.
Pastel dorado de papa y cebolla, ejemplo de cocina sencilla y festiva que acompaña la mesa de Pésaj y refleja la creatividad de la diáspora judía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kugel de papa nació en Europa del Este como una solución para aprovechar ingredientes simples y acompañar las comidas festivas. Este pastel, compuesto por papa, huevo y cebolla, se popularizó en el siglo XIX y se transformó en un clásico de las mesas ashkenazíes. Hoy existen propuestas que incorporan vegetales y frutas, reflejando la diversidad de la diáspora judía.

Ingredientes

  • 1 kilo de papa
  • 1 cebolla
  • 4 huevos
  • 4 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal y pimienta

Preparación: Rallar las patatas y la cebolla. Exprimir bien para quitar el exceso de líquido. Batir los huevos y unirlos con las verduras, el aceite, la sal y la pimienta. Colocar la mezcla en una fuente aceitada y hornear a 180 °C durante 45 minutos hasta que la superficie se vea dorada. Algunos hogares suman manzana, zanahoria o pasas para una textura y sabor diferentes.

Matzá brei

Tortilla de matzá brei dorada en sartén de hierro fundido, adornada con aros de cebolla caramelizada, cebollino picado y perejil, sobre una encimera de madera.
Tortilla de matzá y huevo, nacida en Estados Unidos como desayuno de Pésaj, reinventada hoy con ingredientes locales y distintas versiones dulces o saladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La matzá brei surgió en el siglo XIX en Estados Unidos como una alternativa rápida para el desayuno durante Pésaj, cuando las restricciones alimentarias exigen creatividad. Esta receta se expandió entre inmigrantes judíos y hoy se reinventa con ingredientes regionales.

Ingredientes

  • 4 hojas de matzá
  • 3 huevos
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de manteca o aceite

Preparación: Romper la matzá en trozos y sumergirla brevemente en agua. Escurrir y mezclar con los huevos batidos, sal y pimienta. Cocinar en sartén con manteca para obtener una tortilla dorada. Puede servirse con cebolla caramelizada, hierbas frescas, salmón ahumado, aguacate o en versión dulce con azúcar y canela.

La cocina de Pésaj actualiza recetas ancestrales y propone nuevas combinaciones que respetan las normas religiosas y celebran la identidad judía. Cada plato narra una historia de resiliencia y adaptación, manteniendo viva la memoria de un pueblo que celebra la libertad a través de la comida.

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