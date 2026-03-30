Receta de croquetas de merluza, rápida y fácil

El aroma de las croquetas de merluza caliente anticipa un gran momento en familia, donde hasta el que no es fanático del pescado se tienta con una crocante porción.
En Argentina, las croquetas de merluza se convirtieron en una de las recetas preferidas de acercar el pescado a grandes y chicos. Son parte de esas preparaciones que se realizan cuando hay filetes de merluza a buen precio o cuando se busca variar el menú de la semana, siempre buscando algo práctico y sabroso.
Asimismo, en muchas familias católicas argentinas, el Viernes Santo es una fecha donde se guarda la tradición de no comer carne vacuna ni de cerdo. Por eso, este menú aparece como una alternativa deliciosa y práctica para respetar esta costumbre religiosa, sin resignar sabor ni variedad en la mesa. Este plato permite disfrutar del pescado de una forma diferente, ideal para quienes buscan opciones accesibles y que gusten a todos, incluso a los más chicos.
Receta de croquetas de merluza
Las croquetas de merluza son bocaditos dorados, hechos a base de pescado cocido, puré de papa y condimentos, rebozados con pan rallado y fritos hasta que quedan bien crocantes. Son ideales para aprovechar sobras de pescado o para preparar de cero con filetes frescos, y funcionan tanto como entrada, plato principal o incluso vianda escolar.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 g de filetes de merluza (fresca o descongelada)
- 3 papas medianas (aprox. 400 g)
- 2 huevos
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- 120 g de pan rallado
- 50 g de queso rallado (opcional, tipo reggianito)
- 1 cucharada de harina común (opcional, para dar cuerpo)
- Aceite para freír (cantidad necesaria)
- Jugo de ½ limón
Cómo hacer croquetas de merluza, paso a paso
- Hervir las papas con cáscara en agua con sal hasta que estén bien tiernas. Pelar y hacer un puré liso. Dejar enfriar.
- Cocinar los filetes de merluza al vapor, al microondas o hervidos con un chorrito de limón. Desmenuzar con tenedor y quitar cualquier espina.
- En un bol, mezclar el puré con la merluza, el ajo picado, el perejil, el queso rallado y el huevo. Salpimentar.
- Si la mezcla está muy blanda, agregar una cucharada de harina para dar más cuerpo.
- Tomar porciones y formar bolitas o cilindros. Pasar cada croqueta primero por huevo batido y luego por pan rallado, presionando bien para que el rebozado quede parejo.
- Llevar a la heladera 20 minutos para que tomen consistencia y no se desarmen al freír.
- Calentar abundante aceite y, cuando esté bien caliente (aproximadamente 170-180°C), freír las croquetas en tandas chicas, hasta que estén doradas por fuera. No moverlas mucho en la fritura para evitar que se abran.
- Escurrir sobre papel absorbente.
- Servir calientes, con gajos de limón o acompañadas de una ensalada fresca.
Consejos técnicos importantes:
- El aceite debe estar bien caliente para que el rebozado quede crocante y no absorba aceite de más.
- No sobrecargar la sartén para evitar que baje la temperatura del aceite.
- Si se desea, se pueden cocinar al horno con un poco de rocío vegetal.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, el paso a paso rinde entre 12 y 15 croquetas medianas, en donde comen cuatro personas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 8 g
- Carbohidratos: 22 g
- Proteínas: 13 g
Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional en específico dependerá de cómo son y la calidad de los ingredientes, como así también las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las croquetas cocidas se pueden guardar en la heladera hasta tres días, bien tapadas. También se pueden congelar (crudas o cocidas) hasta un mes. Para recalentar, llevar directo al horno o sartén, sin descongelar.