Receta de croquetas de merluza, rápida y fácil

Una opción ideal para quienes desean variar en el pescado y buscan un plato práctico y tentador en menos de una hora

Vista de cerca de croquetas de merluza doradas en un plato rústico con gajos de limón y perejil picado, algunas mostrando el interior cremoso de pescado.
Las croquetas caseras ofrecen una opción sabrosa y accesible para incorporar pescado en las comidas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de las croquetas de merluza caliente anticipa un gran momento en familia, donde hasta el que no es fanático del pescado se tienta con una crocante porción.

En Argentina, las croquetas de merluza se convirtieron en una de las recetas preferidas de acercar el pescado a grandes y chicos. Son parte de esas preparaciones que se realizan cuando hay filetes de merluza a buen precio o cuando se busca variar el menú de la semana, siempre buscando algo práctico y sabroso.

Asimismo, en muchas familias católicas argentinas, el Viernes Santo es una fecha donde se guarda la tradición de no comer carne vacuna ni de cerdo. Por eso, este menú aparece como una alternativa deliciosa y práctica para respetar esta costumbre religiosa, sin resignar sabor ni variedad en la mesa. Este plato permite disfrutar del pescado de una forma diferente, ideal para quienes buscan opciones accesibles y que gusten a todos, incluso a los más chicos.

Receta de croquetas de merluza

Las croquetas de merluza son bocaditos dorados, hechos a base de pescado cocido, puré de papa y condimentos, rebozados con pan rallado y fritos hasta que quedan bien crocantes. Son ideales para aprovechar sobras de pescado o para preparar de cero con filetes frescos, y funcionan tanto como entrada, plato principal o incluso vianda escolar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 g de filetes de merluza (fresca o descongelada)
  • 3 papas medianas (aprox. 400 g)
  • 2 huevos
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 120 g de pan rallado
  • 50 g de queso rallado (opcional, tipo reggianito)
  • 1 cucharada de harina común (opcional, para dar cuerpo)
  • Aceite para freír (cantidad necesaria)
  • Jugo de ½ limón
Un plato de croquetas de merluza recién hechas, doradas y crujientes, espolvoreadas con perejil y queso, junto a rodajas de limón y una salsa cremosa.
En Argentina, este plato se destaca como una alternativa ideal para quienes buscan variar el menú semanal sin complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer croquetas de merluza, paso a paso

  1. Hervir las papas con cáscara en agua con sal hasta que estén bien tiernas. Pelar y hacer un puré liso. Dejar enfriar.
  2. Cocinar los filetes de merluza al vapor, al microondas o hervidos con un chorrito de limón. Desmenuzar con tenedor y quitar cualquier espina.
  3. En un bol, mezclar el puré con la merluza, el ajo picado, el perejil, el queso rallado y el huevo. Salpimentar.
  4. Si la mezcla está muy blanda, agregar una cucharada de harina para dar más cuerpo.
  5. Tomar porciones y formar bolitas o cilindros. Pasar cada croqueta primero por huevo batido y luego por pan rallado, presionando bien para que el rebozado quede parejo.
  6. Llevar a la heladera 20 minutos para que tomen consistencia y no se desarmen al freír.
  7. Calentar abundante aceite y, cuando esté bien caliente (aproximadamente 170-180°C), freír las croquetas en tandas chicas, hasta que estén doradas por fuera. No moverlas mucho en la fritura para evitar que se abran.
  8. Escurrir sobre papel absorbente.
  9. Servir calientes, con gajos de limón o acompañadas de una ensalada fresca.

Consejos técnicos importantes:

  • El aceite debe estar bien caliente para que el rebozado quede crocante y no absorba aceite de más.
  • No sobrecargar la sartén para evitar que baje la temperatura del aceite.
  • Si se desea, se pueden cocinar al horno con un poco de rocío vegetal.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, el paso a paso rinde entre 12 y 15 croquetas medianas, en donde comen cuatro personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 13 g

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional en específico dependerá de cómo son y la calidad de los ingredientes, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las croquetas cocidas se pueden guardar en la heladera hasta tres días, bien tapadas. También se pueden congelar (crudas o cocidas) hasta un mes. Para recalentar, llevar directo al horno o sartén, sin descongelar.

Fue publicada por un grupo de expertos en una revista científica de Canadá. Por qué pone énfasis en incorporar la voz y preferencias de cada persona para lograr mejores resultados en la atención

Las 11 claves para proteger la salud del corazón y el cerebro, según una nueva guía médica

Un nuevo estudio publicado en el European Heart Journal analizó los datos de más de 96.000 personas. Qué hallaron

¿Intensidad o volumen? Cuál es el tipo de ejercicio que más reduce el riesgo de enfermedades crónicas

Ideal para quienes buscan una alternativa práctica y sin manteca, esta opción permite disfrutar de un clásico de la repostería en pocos pasos y con ingredientes sencillos, logrando una masa esponjosa y aromática perfecta para compartir en familia

Receta de rosca de Pascua con aceite, rápida y fácil

La neuropsicóloga Lucía Crivelli analizó en Infobae a las Nueve los mecanismos cerebrales detrás del enamoramiento repentino

Qué explica la neurociencia sobre el amor a primera vista

El ataque de un adolescente que causó la muerte de un alumno y dejó varios heridos plantea preguntas urgentes: ¿de qué manera reflexionar con los chicos sobre la violencia escolar? Qué recomiendan los especialistas en salud mental consultados por Infobae

Tragedia en una escuela de Santa Fe: cómo abordar el tema con los hijos y detectar conductas de alerta
Uniforme militar, celular y bandera italiana: el escándalo por espionaje que se desató antes del repechaje mundialista entre Bosnia e Italia

La decisión de Juli Poggio: “La gente me juzga por no querer ser madre”

Panamá entra al segundo trimestre con lluvias irregulares y calor elevado

Las 11 claves para proteger la salud del corazón y el cerebro, según una nueva guía médica