De Anya Taylor-Joy a Chris Pratt: las celebridades revolucionan la moda con looks audaces en la Fórmula 1

Desde estilismos clásicos hasta toques urbanos y referencias culturales, celebridades y pilotos mostraron una explosión de moda que convirtió el Gran Premio en una auténtica galería de tendencias (REUTERS/Jakub Porzycki)

El Gran Premio de Fórmula 1 de Japón reunió a figuras destacadas del deporte y el espectáculo, quienes aprovecharon el evento para mostrar una amplia variedad de estilos. Desde atuendos clásicos y deportivos hasta toques de moda urbana y referencias culturales locales, los looks reflejaron la personalidad de los asistentes.

Chris Pratt

Chris Pratt destaca con un conjunto en tonos neutros y un guiño a Mario Bros (REUTERS/Jakub Porzycki)

El actor Chris Pratt optó por un conjunto en tonos neutros, compuesto por una chaqueta beige de corte clásico sobre una camisa tipo polo del mismo tono, combinada con pantalones caqui. Unos anteojos de sol de montura metálica acentuaron su estilo relajado.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy deslumbra con un corsé de Jean Paul Gaultier y accesorios de lujo (REUTERS/Jakub Porzycki)

Anya Taylor-Joy destacó con un corsé de malla firmado por Jean Paul Gaultier, con paneles en amarillo, rojo y azul. La elección no fue casual. Gaultier, siempre ligado a la deconstrucción y al fetichismo elegante, encuentra en este corsé una pieza que dialoga con la estética motera y el imaginario de la velocidad.

Anya lo reinterpretó con precisión, llevándolo a un terreno contemporáneo sin perder su esencia noventera. El estilismo continuó con pantalones de cuero negro de tiro bajo y ajustados, reforzando una silueta filosa y elongada.

Como complemento, sumó sandalias de tiras rojas, stilettos con detalles de metacrilato y accesorios que elevaron el conjunto: gafas ovaladas, joyas de Tiffany & Co. y un anillo con diamante que aportó un guiño de lujo discreto.

Lewis Hamilton

El piloto británico no solo deslumbró con sus apuestas deportivas (REUTERS/Jakub Porzycki)

En una de sus apariciones, Lewis Hamilton llevó un conjunto completamente negro, formado por chaqueta y pantalón holgados, acompañado de collar de perlas y anteojos oscuros, reforzando su sello personal de sofisticación urbana.

Lewis Hamilton fusiona la moda deportiva con la tradición japonesa usando kimono y katana

En otro momento, se mostró descalzo, enfundado en un atuendo tradicional japonés compuesto por un kimono de rayas oscuras y hakama negro. Sostenía una katana en posición de guardia.

Pierre Gasly y Francisca Gomes

Pierre Gasly y Francisca Gomes apuestan por un estilo casual y contemporáneo en el paddock (REUTERS/Jakub Porzycki)

Pierre Gasly eligió una chaqueta deportiva azul con el logo de Alpine y patrocinadores en blanco, junto a unos jeans desgastados y una gorra azul claro con estampado. Su pareja, Francisca Gomes optó por un vestido tipo sudadera en tono caqui, decorado con botones y lazos, y un dobladillo con volantes. Llevó anteojos de sol negros y bolso pequeño, sumando un aire desenfadado y contemporáneo.

Alexander Albon y Lily Muni

Alexander Albon y Lily Muni combinan prendas deportivas con un abrigo floral y detalles eclécticos (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Alexander Albon lució una gorra azul y un chaleco deportivo de Williams, acompañado de camiseta azul y pantalón oscuro. Lily Muni apostó por un abrigo con estampado floral en tonos burdeos y verde, rematado por un cuello de peluche marrón oscuro. Unos anteojos de sol redondos y labios en tono nude acentuaron su estilo elegante y ecléctico.

Meissa Jiménez y Fernando Alonso

Meissa Jiménez opta por un look sobrio en beige y marrón junto a Fernando Alonso en uniforme oficial (Grosby Group / Moy / XPB Images / action press / Sipa USA

Meissa Jiménez llevó una camiseta sin mangas de punto en color beige y pantalones de corte recto en tono marrón oscuro, complementados con gafas de sol negras y un reloj blanco. Fernando Alonso vistió el uniforme oficial de Aston Martin, en verde con detalles en blanco y amarillo, gorra a juego y anteojos oscuros.

Carlos Sainz

Carlos Sainz elige un atuendo juvenil con chaqueta azul marino, jeans claros y patinete (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Carlos Sainz apostó por una campera azul marino con logos y detalles en blanco, junto a unos jeans claros y zapatillas blancas, aportando un toque práctico y juvenil a su atuendo casual.

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli apuesta por un estilo deportivo y urbano con prendas negras y estampado felino (REUTERS/Issei Kato)

El piloto Andrea Kimi Antonelli eligió una chaqueta negra de Mercedes AMG Petronas, combinada con una camiseta estampada con la imagen frontal de un felino y pantalones deportivos negros. Una gorra negra con el logo de Mercedes y un collar sencillo completaron su look, de inspiración deportiva y urbana.

Franco Colapinto

Franco Colapinto luce una chaqueta azul eléctrica y actitud relajada en el ambiente de la Fórmula 1 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Franco Colapinto vistió una campera azul eléctrica con logos en blanco, sobre camiseta a juego. El cabello despeinado acompañó el ambiente informal propio del paddock de la Fórmula 1.

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg opta por una sudadera gris con logos de Audi y Revolut, combinada con pantalones blancos y gafas de sol rectangulares (AFP)

El piloto Nico Hülkenberg apareció con un buzo gris de capucha, estampado con los logotipos en blanco, sobre una camiseta con cuello rojo que asomaba ligeramente. Combinó la prenda con pantalones blancos de textura ligera y anteojos de sol rectangulares, proyectando un estilo deportivo y relajado en el circuito.

GIMS

GIMS impone tendencia con una chaqueta varsity en tonos pastel y accesorios metálicos llamativos (AFP)

El rapero GIMS eligió una campera tipo varsity en tonos pastel, con cuerpo rosado y mangas en blanco, acentuada por ribetes rosa claro en los puños y el cuello. Debajo, vistió una camiseta blanca básica. Un collar metálico grueso con colgante plateado y anteojos de sol de forma rectangular complementaron su imagen.