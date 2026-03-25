Receta de pionono relleno de palmitos, rápida y fácil

El pionono relleno de palmitos es un clásico de la cocina argentina presente en celebraciones familiares y encuentros con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bocado clásico argentino, ideal para cualquier mesa de festejo. El pionono relleno de palmitos es sinónimo de verano, reuniones familiares y picadas con amigos en todo el país.

Esta preparación, reconocida por su suave textura y por evocar recuerdos de cumpleaños, fiestas de fin de año y meriendas compartidas, se instaló como infaltable en las celebraciones de la cocina argentina moderna.

Se prefiere por ser rápido de preparar, rendidor y siempre presentado de forma atractiva. Los palmitos, que fueron un producto valorado especialmente entre los consumidores argentinos durante la década de los 80 y 90 por su relevancia cultural y social, aportan un matiz característico que distingue a esta receta en las mesas festivas.

Receta de pionono relleno de palmitos de cocina argentina

El relleno combina palmitos, jamón, queso, vegetales frescos y mayonesa, otorgando un sabor suave y textura cremosa al plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pionono relleno de palmitos consiste en un arrollado elaborado a base de un bizcocho esponjoso y fino, típico de la pastelería argentina salada, untado con una mezcla cremosa cuyo centro es el sabor de los palmitos combinados con mayonesa, vegetales frescos, jamón y queso. Esta preparación se monta en pocos minutos y suele servirse bien fría, cortada en rodajas que conservan su forma y sabor durante todo el evento.

Esta receta permite mucha versatilidad: puede acompañarse con ensaladas, formar parte de una mesa de fiambres o funcionar como entrada principal refrigerada en una comida compartida. Por eso, su vigencia en las reuniones familiares o de amigos no disminuye con los años.

Tiempo de preparación, conservación y porciones

La preparación total lleva aproximadamente 20 minutos: 15 minutos de elaboración y un mínimo de 5 minutos de reposo en heladera antes de cortar y servir. Una vez listo, este arrollado se puede conservar en la heladera, bien envuelto en film, hasta dos días. No se recomienda congelarlo, ya que la textura del pionono y los palmitos se modifica de manera irreversible debido a la humedad y el frío.

La receta de pionono de palmitos se destaca por su rapidez de preparación y su presentación vistosa en mesas festivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al rendimiento, esta receta rinde entre ocho y diez porciones (rodajas gruesas), ideal para compartir en una comida distendida o como parte de una mesa refrescante más abundante.

Ingredientes

1 pionono salado (puede ser comprado o preparado en casa)

1 lata de palmitos (400 g)

200 g de jamón cocido

150 g de queso cremoso tipo barra

200 g de mayonesa

2 cucharadas de crema de leche

1 tomate grande

1 morrón rojo chico

Sal y pimienta a gusto

1 puñado de hojas de lechuga (opcional)

Jugo de ½ limón

Cómo hacer pionono relleno de palmitos, paso a paso

El pionono de palmitos aporta versatilidad, ya que puede servirse como entrada fría, en picadas o acompañado de ensaladas variadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escurrir los palmitos y cortarlos en rodajas finas. Es esencial secarlos bien para que no humedezcan la mezcla final. Picar el jamón cocido, el queso y el morrón rojo en cubos pequeños para lograr una textura homogénea. Cortar el tomate en cubos chicos, retirando el exceso de líquido y las semillas para evitar que la mezcla quede aguada. En un bol grande, mezclar los palmitos, jamón, queso, morrón y tomate con la mayonesa y la crema de leche. Añadir jugo de ½ limón, sal y pimienta a gusto, y unir hasta obtener una mezcla pareja. Desenrollar cuidadosamente el pionono sobre un repasador limpio y húmedo para evitar que la masa se quiebre durante el proceso. Distribuir la mezcla a lo largo de toda la superficie del pionono, dejando unos dos centímetros libres en uno de los bordes para facilitar luego el cierre. Para quienes desean sumar variedad, se pueden agregar hojas de lechuga cortadas en tiras finas. Enrollar con cuidado desde el borde opuesto al reservado, apretando suavemente para asegurar que quede uniforme. No presionar demasiado para evitar que se rompa la masa. Envolver el rollo armado en film plástico y llevar a la heladera por al menos cinco minutos, lo cual ayuda a que el relleno tome cuerpo y sea más fácil de cortar. Cortar en rodajas gruesas utilizando un cuchillo filoso y servir frío.

Información nutricional por porción

En los años 80 y 90, los palmitos se convirtieron en un ingrediente valorado en la gastronomía argentina y mantienen su vigencia en esta receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada porción (considerando entre ocho y diez cortes) aporta un valor energético aproximado de 220 kcal, con 15 g de grasas, 14 g de carbohidratos y 7 g de proteínas. Estos valores son orientativos y pueden variar según los ingredientes seleccionados, las marcas y el tamaño final de cada rodaja.

El pionono relleno de palmitos, en definitiva, se mantiene como uno de los platos más representativos de la cocina de celebraciones argentinas, conquistando a familias y amigos, y siendo elegido por su practicidad, sabor y la facilidad con que reúne a quienes comparten una mesa exquisita.