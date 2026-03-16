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Receta de salsa caruso, rápida y fácil

Con una base cremosa y el inconfundible sabor del jamón cocido junto a los champiñones, esta preparación se convirtió en un clásico de la cocina rioplatense. Su textura suave y su aroma delicado acompañan de manera ideal pastas rellenas o frescas

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El jamón cocido y los
El jamón cocido y los champiñones, protagonistas de una preparación que conquistó bodegones y mesas familiares en Buenos Aires - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirada en la cocina italiana y nacida en Montevideo en la década del 50, la salsa Caruso se transformó en símbolo de la gastronomía rioplatense. Su combinación de crema, jamón cocido, champiñones y queso rallado resultó irresistible para los amantes de las pastas, primero en Uruguay y luego en la Argentina, donde es infaltable en las cartas de bodegones y restaurantes familiares.

Su aroma y sabor evocan recetas caseras y reuniones en torno a la mesa, y su preparación accesible la mantiene vigente entre quienes buscan una opción clásica y sabrosa para acompañar sorrentinos, ravioles o tallarines.

Receta de salsa Caruso

La salsa Caruso es una salsa cremosa basada en crema de leche, jamón cocido, champiñones y un toque de extracto de carne, que se prepara en pocos minutos y resulta perfecta para acompañar pastas frescas o secas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 200 cc de crema de leche
  • 100 g de jamón cocido (en tiras finas)
  • 100 g de champiñones frescos o de lata (en láminas)
  • 30 g de manteca
  • 1 cebolla chica (opcional, picada bien fina)
  • 1 cucharadita de extracto de carne (opcional)
  • Sal y pimienta negra recién molida, a gusto
  • 2 cucharadas de queso rallado (reggianito o sardo)
  • Nuez moscada, a gusto
Ingredientes clásicos de la receta
Ingredientes clásicos de la receta creada en Montevideo, donde nació este emblema de la cocina rioplatense - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa Caruso, paso a paso

  1. En una sartén, derretir la manteca a fuego medio. Si se va a utilizar cebolla, agregarla y rehogar hasta que esté transparente.
  2. Sumar el jamón cocido cortado en tiritas y los champiñones en láminas. Saltear 2 a 3 minutos para que suelten sabor.
  3. Incorporar la crema de leche y el extracto de carne. Remover para integrar y bajar el fuego a mínimo.
  4. Cocinar 5 minutos, revolviendo de vez en cuando. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  5. Justo antes de servir, añadir el queso rallado y mezclar. La salsa debe quedar cremosa y no demasiado espesa. Si fuera necesario, agregar un chorrito de leche.
  6. Servir de inmediato sobre la pasta caliente, con un poco más de queso rallado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 19 g
  • Carbohidratos: 6 g
  • Proteínas: 13 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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