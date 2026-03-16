Receta de salsa caruso, rápida y fácil

Inspirada en la cocina italiana y nacida en Montevideo en la década del 50, la salsa Caruso se transformó en símbolo de la gastronomía rioplatense. Su combinación de crema, jamón cocido, champiñones y queso rallado resultó irresistible para los amantes de las pastas, primero en Uruguay y luego en la Argentina, donde es infaltable en las cartas de bodegones y restaurantes familiares.
Su aroma y sabor evocan recetas caseras y reuniones en torno a la mesa, y su preparación accesible la mantiene vigente entre quienes buscan una opción clásica y sabrosa para acompañar sorrentinos, ravioles o tallarines.
Receta de salsa Caruso
La salsa Caruso es una salsa cremosa basada en crema de leche, jamón cocido, champiñones y un toque de extracto de carne, que se prepara en pocos minutos y resulta perfecta para acompañar pastas frescas o secas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 200 cc de crema de leche
- 100 g de jamón cocido (en tiras finas)
- 100 g de champiñones frescos o de lata (en láminas)
- 30 g de manteca
- 1 cebolla chica (opcional, picada bien fina)
- 1 cucharadita de extracto de carne (opcional)
- Sal y pimienta negra recién molida, a gusto
- 2 cucharadas de queso rallado (reggianito o sardo)
- Nuez moscada, a gusto
Cómo hacer salsa Caruso, paso a paso
- En una sartén, derretir la manteca a fuego medio. Si se va a utilizar cebolla, agregarla y rehogar hasta que esté transparente.
- Sumar el jamón cocido cortado en tiritas y los champiñones en láminas. Saltear 2 a 3 minutos para que suelten sabor.
- Incorporar la crema de leche y el extracto de carne. Remover para integrar y bajar el fuego a mínimo.
- Cocinar 5 minutos, revolviendo de vez en cuando. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Justo antes de servir, añadir el queso rallado y mezclar. La salsa debe quedar cremosa y no demasiado espesa. Si fuera necesario, agregar un chorrito de leche.
- Servir de inmediato sobre la pasta caliente, con un poco más de queso rallado por encima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 19 g
- Carbohidratos: 6 g
- Proteínas: 13 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.