Cuáles son las 70 mejores empresas para trabajar en Argentina en 2026

Great Place To Work destacó a las 70 mejores empresas para trabajar en Argentina en 2026, la nueva edición del informe evaluó a 300 organizaciones a través de encuestas anónimas (Jaime Olivos)

¿Qué distingue a las mejores empresas para el crecimiento profesional? La respuesta, según la última edición del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en Argentina, elaborado por Great Place To Work® (GPTW), reside en la capacidad de las organizaciones para alinear el éxito del negocio con la motivación, el bienestar y el desarrollo de sus empleados.

En esta edición 2026, la consultora GPTW entrevistó a 100.000 colaboradores, quienes respondieron encuestas anónimas y confidenciales sobre su experiencia laboral. Las respuestas mostraron que integrar el ranking es el resultado un cúmulo de acciones cotidianas que, cada día, consolidan entornos positivos, cimentados en la confianza, la colaboración y la equidad.

De las 300 organizaciones evaluadas, 70 empresas conforman el listado final que reconoce a los espacios laborales más destacados del país.

La edición 2026 evaluó a 300 organizaciones y entrevistó a más de 100.000 empleados sobre clima laboral y bienestar (Jaime Olivos)

Según el relevamiento, la credibilidad, equidad e imparcialidad emergen como los estándares de confianza en el ámbito laboral argentino. Sin embargo, el informe subraya que todavía dos de cada diez empleados perciben brechas, principalmente en ascensos, reconocimientos y compensaciones, lo que plantea un desafío central para el próximo año.

Las empresas incluidas en el ranking consolidan culturas organizacionales maduras, donde la camaradería es la dimensión mejor evaluada (89%), seguida del orgullo y la credibilidad (85%).

Las 70 organizaciones que conforman el listado final se distribuyen en tres categorías: menos de 250 colaboradores, entre 251 y 1.000 y más de 1.000.

El liderazgo efectivo distinguen a los mejores espacios laborales en 2026

El informe de Great Place To Work® reveló diferencias contundentes entre las organizaciones incluidas en el ranking y el resto del mercado. El análisis de indicadores revela que la camaradería es la dimensión mejor evaluada, con un 89%, seguida del orgullo y la credibilidad, ambos en el 85%.

La equidad es entendida como la existencia de reglas explícitas y la aplicación coherente en decisiones de ascenso, reconocimiento y asignación de recursos.

Según los datos, en los Mejores Lugares para Trabajar el 74% de los colaboradores consideran que los ascensos se otorgan por mérito, frente al 49% en el resto del mercado.

Otros indicadores reforzaron esa brecha: la capacidad de los líderes para evitar favoritismos alcanza el 78% en las reconocidas contra el 51% general, y el acceso a reconocimiento especial es percibido como equitativo por el 77% en el ranking y solo el 46% en el mercado de referencia.

“El desafío para 2026 no es hacer más, sino hacerlo con mayor consistencia. Revisar prácticas, escuchar activamente y utilizar la información como brújula estratégica será la clave para seguir elevando el estándar. Porque cuando la cultura se convierte en infraestructura estratégica, los resultados dejan de ser una consecuencia del azar y pasan a ser parte de un sistema sostenible en el tiempo”, señala en el informe Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina.

El nuevo contexto laboral eleva la exigencia de los empleados

El año 2026 impuso un contexto desafiante para la evaluación de la experiencia en los lugares de trabajo. La presencialidad cada vez más instalada, la transformación dinámica de los beneficios y la entrada de la inteligencia artificial (IA) en los procesos internos alteraron las reglas del juego.

De acuerdo con el relevamiento, la percepción de equidad en quién tiene acceso a esquemas flexibles fue determinante para la satisfacción de los equipos.

La innovación en beneficios aparece como requisito: lo que antes era valorado como distintivo ahora se percibe como una base mínima.

Por otra parte, la inteligencia artificial impactó tanto las tareas como los roles, modificó las expectativas de desarrollo y, a la vez, aumentó la sensibilidad ante decisiones institucionales.

Liderazgo cercano y confianza transversal

El liderazgo cercano y la comunicación clara son factores claves, con un 90% de empleados valorando la accesibilidad de sus directivos (GPTW)

El liderazgo cercano es un rasgo distintivo de las empresas mejor posicionadas. El informe de GPTW define este tipo de liderazgo como el que ocurre “cuando la confianza no depende del carisma, sino de la coherencia. Es la capacidad de informar con claridad, explicar decisiones, sostener conversaciones difíciles y estar disponible en el día a día. No es un liderazgo que controla, es un liderazgo que orienta".

El 90% de los colaboradores de las empresas del ranking consideran que en su organización los líderes son accesibles, con una brecha de 17 puntos respecto del promedio de mercado.

La comunicación clara y la posibilidad de consultar a los directivos alcanzan el 89% en el ranking, mientras que la media general es del 70%.

En la dimensión de confianza transversal, la diferencia es aún más marcada. El 87% confía en la competencia de sus líderes para dirigir el negocio, frente al 66% del resto del mercado.

La coherencia, la capacidad de asignar y coordinar personas y la disposición de los líderes a cumplir sus promesas son atributos presentes en estos entornos con diferencias que llegan a los 26 puntos porcentuales frente al resto.

El informe detalla que la seguridad psicológica y la previsibilidad surgen no solo de la proximidad, sino de la consistencia de liderazgo: “La confianza transversal se da cuando las personas pueden trabajar con la certeza de que el liderazgo actúa con competencia, coherencia y criterio humano”.

El bienestar integral y el orgullo de pertenecer

Según el ranking, el 74% de los colaboradores en empresas destacadas afirma que los ascensos se realizan por mérito y no por favoritismo (Freepik)

Las empresas del ranking muestran una integración sistemática de la salud integral, que abarca el bienestar emocional, físico y profesional.

El 95% de los colaboradores consideran que su lugar de trabajo es seguro en términos físicos, el 79% lo reconoce como emocionalmente saludable y el mismo porcentaje se siente motivado a equilibrar vida personal y laboral, muy por encima de los promedios de mercado.

El orgullo de pertenencia también marca diferencias. El 89% de los empleados dicen sentirse orgullosos de hablar de su organización, el 87% la recomendaría y el 85% considera que sus compañeros están dispuestos a realizar esfuerzos fuera de lo habitual.

Estas cifras superan en más de 15 puntos los indicadores de empresas que no integran el ranking.

La calidad de los vínculos y la colaboración resulta la variable mejor consolidada.

El 88% reporta que puede contar con la ayuda de sus compañeros y un 84% define su ambiente como un espacio divertido para trabajar. Los datos muestran que en las organizaciones reconocidas esta camaradería está estructurada y no depende del cargo ni la jerarquía: en todos los niveles la disposición a colaborar registra un 86%, que llega al 94% en posiciones directivas.

Metodología y criterios de selección del ranking 2026

Una entrevista con 100.000 empleados revela lo que impulsa el orgullo, la confianza y el bienestar en los entornos laborales más valorados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación de Great Place To Work® se basa en la Metodología For All™, que utiliza encuestas de clima para relevar percepciones de confianza, vivencia de los valores y efectividad del liderazgo.

Para integrar el ranking, las empresas deben estar certificadas por GPTW antes del 25 de noviembre de 2025, haber completado el Culture Brief y, en las de mayor tamaño, un Culture Audit. Para esta edición, fueron analizadas 300 organizaciones y más de 100.000 empleados completaron las encuestas de clima.

El Ranking Nacional 2026 evidencia que los mejores lugares para trabajar en Argentina ya han alcanzado niveles altos de confianza, colaboración y orgullo. El salto que queda pendiente es cualitativo: transformar la imparcialidad en infraestructura estratégica, garantizando reglas claras y oportunidades visibles para todos. La equidad deja de ser solo una expectativa y pasa a ser el cimiento estable sobre el que las culturas organizacionales sostienen su reputación y su sostenibilidad en el tiempo.

El ranking completo

El listado 2026 distingue a 70 empresas divididas en tres categorías según la cantidad de empleados:

Más de 1000 empleados

Arcos Dorados DHL PedidosYa Banco Patagonia EY Accenture Volkswagen SanCor Salud Verisure Aeropuertos Argentina Deloitte SAP ITTI Philip Morris International Softtek

De 251 a 1000 empleados

Hilton Salesforce SC Johnson Siglo 21 Assurant The AES Corporation Lenovo Argentina AbbVie MetLife Oldelval Dow Tigre Allianz Argentina CNH Schneider Electric ZS Cinemark Havas Terminales Rio de la Plata IT Patagonia Unipar Austin Powder Argentina Laboratorios Bagó IPLAN Biosidus

Hasta 250 colaboradores

ABN Digital AW Hotel Saint George Morel Vulliez Zurich Santander Seguros Argentina Nubiral Compra Gamer BEON.tech Clarika Unitech BASE4 Security Witbor Tecro Adila Fin and Pay Gen IT Timac AGRO Merz Argentina Qualia Seguros Ceibo Digital Spraytec Argentina Prosumia Grupo Lente AACI - Asociación Argentina de Cultura Inglesa Ignis Media Agency Espert Mercap Pago TIC WNS & Asociados Grupo Consultores de Empresas AWG

Para consultar el ranking completo de las Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2026 hacé click en el siguiente enlace