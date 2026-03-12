Hay recetas que nacen de la practicidad y se convierten en parte de la memoria colectiva. La torta de aceite, rápida y fácil, es uno de esos “salvavidas” dulces que atraviesan generaciones: aparece e
n las casas cuando hay poco en la alacena, cuando los chicos piden algo casero para la merienda, o cuando el mate llama y no hay nada para acompañar. Su aroma, ese mix de vainilla, azúcar y panadería, suele invadir la cocina y reunir a todos alrededor de la mesa, sin necesidad de grandes preparativos.
En Argentina, la torta de aceite es sinónimo de cocina simple y de recursos. Es la torta que preparaban las madres y abuelas en época de apuro, usando lo que había a mano: huevos, azúcar, harina y ese aceite neutro que nunca falta. Se suele disfrutar en rodajas gruesas, tibia y recién salida del horno, como desayuno de domingo, merienda de tarde lluviosa o hasta como postre improvisado con una cucharada de dulce de leche o mermelada casera. Las versiones varían según la región y la mano de quien la hace, pero la esencia es siempre la misma: economía, facilidad y sabor auténtico.
Receta de torta de aceite, rápida y fácil
La torta de aceite es un bizcochuelo esponjoso y húmedo, de miga suave y corteza dorada, preparado con muy pocos ingredientes y sin pasos complicados. Lleva harina, azúcar, huevos, aceite vegetal (girasol o maíz), un toque de esencia de vainilla o ralladura de limón y, como líquido, leche o agua. Todo se integra en un solo bol y va directo al horno, sin batidoras ni utensilios especiales.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar (200 gr)
- 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz, 200 cc)
- 2 tazas de harina 0000 (260 gr)
- 1 cucharada de polvo para hornear (15 gr)
- 1 taza de leche (200 cc) o agua
- 1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional)
- Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Cómo hacer torta de aceite, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Enmantecar y enharinar una tortera de 22 a 24 cm.
- En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
- Agregar el aceite y mezclar bien.
- Incorporar la harina y el polvo para hornear tamizados, alternando con la leche o agua. Integrar todo apenas, sin batir de más para que la torta salga aireada.
- Perfumar con vainilla o ralladura de limón si se desea.
- Volcar la mezcla en el molde. Llevar al horno y cocinar durante 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga seco. No abrir el horno antes de los 25 minutos para que no se baje.
- Dejar entibiar, desmoldar y, si gusta, espolvorear con azúcar impalpable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 37 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días bien tapada. Puede freezarse cortada en porciones por hasta 2 meses, envuelta en film.