Receta de torta de aceite, rápida y fácil

Con solo un bol y pocos ingredientes es posible disfrutar un bizcochuelo esponjoso ideal para acompañar el mate o un rico café

La torta de aceite rápida
La torta de aceite rápida y fácil es una receta tradicional argentina perfecta para resolver meriendas y desayunos caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay recetas que nacen de la practicidad y se convierten en parte de la memoria colectiva. La torta de aceite, rápida y fácil, es uno de esos “salvavidas” dulces que atraviesan generaciones: aparece e

n las casas cuando hay poco en la alacena, cuando los chicos piden algo casero para la merienda, o cuando el mate llama y no hay nada para acompañar. Su aroma, ese mix de vainilla, azúcar y panadería, suele invadir la cocina y reunir a todos alrededor de la mesa, sin necesidad de grandes preparativos.

En Argentina, la torta de aceite es sinónimo de cocina simple y de recursos. Es la torta que preparaban las madres y abuelas en época de apuro, usando lo que había a mano: huevos, azúcar, harina y ese aceite neutro que nunca falta. Se suele disfrutar en rodajas gruesas, tibia y recién salida del horno, como desayuno de domingo, merienda de tarde lluviosa o hasta como postre improvisado con una cucharada de dulce de leche o mermelada casera. Las versiones varían según la región y la mano de quien la hace, pero la esencia es siempre la misma: economía, facilidad y sabor auténtico.

Receta de torta de aceite, rápida y fácil

La torta de aceite es un bizcochuelo esponjoso y húmedo, de miga suave y corteza dorada, preparado con muy pocos ingredientes y sin pasos complicados. Lleva harina, azúcar, huevos, aceite vegetal (girasol o maíz), un toque de esencia de vainilla o ralladura de limón y, como líquido, leche o agua. Todo se integra en un solo bol y va directo al horno, sin batidoras ni utensilios especiales.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar (200 gr)
  • 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz, 200 cc)
  • 2 tazas de harina 0000 (260 gr)
  • 1 cucharada de polvo para hornear (15 gr)
  • 1 taza de leche (200 cc) o agua
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional)
  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Cómo hacer torta de aceite, paso a paso

La preparación de la torta
La preparación de la torta de aceite lleva solo 10 minutos y se cocina en 30 minutos, logrando una miga suave y esponjosa (Crédito: Captura Youtube)
  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Enmantecar y enharinar una tortera de 22 a 24 cm.
  2. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
  3. Agregar el aceite y mezclar bien.
  4. Incorporar la harina y el polvo para hornear tamizados, alternando con la leche o agua. Integrar todo apenas, sin batir de más para que la torta salga aireada.
  5. Perfumar con vainilla o ralladura de limón si se desea.
  6. Volcar la mezcla en el molde. Llevar al horno y cocinar durante 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga seco. No abrir el horno antes de los 25 minutos para que no se baje.
  7. Dejar entibiar, desmoldar y, si gusta, espolvorear con azúcar impalpable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Esta receta de torta de
Esta receta de torta de aceite puede conservarse hasta cuatro días en heladera o dos meses en el freezer, bien envuelta y porcionada (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 37 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días bien tapada. Puede freezarse cortada en porciones por hasta 2 meses, envuelta en film.

