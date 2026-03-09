Qué es la “desintoxicación de dopamina” y qué revela la ciencia sobre esta tendencia viral

El ayuno de dopamina no reinicia el cerebro ni desintoxica la dopamina, según expertos en neurociencia y bienestar digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado “ayuno de dopamina” se ha convertido en tendencia en redes sociales, con la promesa de “reiniciar” el cerebro alejándose por un tiempo de placeres inmediatos como el celular, la comida rápida o los videojuegos. Aunque muchos creen que estos descansos digitales ayudan a romper adicciones y recuperar el control, la ciencia advierte que la realidad es mucho más compleja.

Según especialistas entrevistados por la revista SELF, no existe evidencia científica de que dejar de lado temporalmente los estímulos placenteros permita “reiniciar” la dopamina cerebral. Sin embargo, reducir la sobreexposición digital sí puede mejorar la atención y el bienestar emocional, aunque este efecto no se relaciona con una desintoxicación química real.

La desintoxicación de dopamina se basa en evitar durante un periodo breve actividades como el uso compulsivo del teléfono, la comida ultraprocesada o las compras impulsivas. El objetivo es restaurar el equilibrio mental y cortar con hábitos automáticos. Esta práctica nació en el mundo del bienestar digital, pero interpreta de manera equivocada conceptos de la neurobiología de la adicción.

Su popularidad creció a través de redes sociales y comunidades de autoayuda. La doctora Stephanie Borgland, profesora e investigadora en la Universidad de Calgary, explica: “La dopamina es un neurotransmisor cerebral, no una toxina. Así que no es posible desintoxicarse de ella”, afirma en declaraciones recogidas por SELF.

Qué dice la ciencia sobre la desintoxicación de dopamina

Expertas como Borgland y la doctora Talia Lerner, de Northwestern University, coinciden en que la dopamina no produce placer de forma directa, sino que cumple un papel clave en el aprendizaje, la atención y la formación de hábitos motivados por la recompensa. Por ejemplo, cuando repetimos gestos como revisar el celular, el cerebro refuerza un ciclo habitual impulsado por la dopamina.

Este patrón de impulso, acción y recompensa crea rutas neuronales que forman costumbres automáticas. En casos de consumo de drogas, donde los niveles de dopamina suben de forma anormal, sí se alteran los sistemas cerebrales de recompensa, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos.

Sin embargo, Lerner aclara para SELF que no hay pruebas de que actividades como usar redes sociales o dispositivos electrónicos generen cambios químicos parecidos a los de drogas como la cocaína. Por lo general, el uso excesivo de tecnología responde a rutinas y no a adicciones graves comparables al consumo de sustancias.

Borgland agrega que existen casos extremos, como el juego en línea que interfiere gravemente en la vida personal, pero en la mayoría de las personas se trata de hábitos difíciles de cambiar, no de dependencias severas. Por eso, la llamada “desintoxicación” no es una solución definitiva, según los especialistas citados por SELF.

Estrategias para cambiar los hábitos digitales

Los expertos advierten que los efectos de eliminar estímulos placenteros suelen ser temporales y no modifican realmente la conducta digital. Si se borra una aplicación durante varias semanas, el ciclo del hábito suele mantenerse y es común volver a los viejos patrones tras reintroducir el estímulo.

“Es probable que esa cosa regrese a tu vida en algún momento”, señala Borgland sobre el carácter pasajero del “ayuno”. El cambio duradero ocurre cuando el cerebro aprende nuevas rutinas: elegir alternativas, como salir a caminar o practicar ejercicios de respiración, ayuda a formar circuitos de hábito diferentes.

En esa línea, la doctora Susan Albers, psicóloga de la Clínica Cleveland, sostiene que, más que una “purga”, el ayuno de dopamina debería verse como una forma de reducir la sobreestimulación y reflexionar sobre el uso de la atención. “De lo que realmente hablamos con la desintoxicación de dopamina es de reducir la sobreestimulación y ser más conscientes de dónde dirigimos nuestra atención”, explica Albers para SELF.

Estos descansos pueden abrir espacio para enfrentar emociones incómodas y alimentar la creatividad. Albers recomienda reducir poco a poco una sola fuente de estímulo y evitar los enfoques de “todo o nada”. Crear hábitos como limitar el uso de redes sociales a diez minutos antes de pasar a una actividad placentera fuera de línea puede dar mejores resultados a largo plazo.

¿Es recomendable suprimir todos los placeres?

Especialistas advierten que intentar eliminar completamente los estímulos placenteros puede aumentar su atractivo. El objetivo, según la postura recogida por SELF, debe ser construir una relación equilibrada con el entorno digital, no suprimir todo lo que produce satisfacción.

La restricción total de placeres cotidianos suele reforzar el deseo por lo prohibido y debilitar la autonomía y la consciencia personal sobre los propios hábitos. El desafío está en aprender a convivir de forma consciente con la tecnología y los estímulos diarios, sin caer en extremos.