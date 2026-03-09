Bella Hadid conquista la alta costura: sus looks más recordados en las pasarelas

Model Bella Hadid presents a creation from the Versace Spring/Summer 2023 collection during Milan Fashion Week in Milan, Italy, September 23, 2022. REUTERS/Alessandro Garofalo

La figura de Bella Hadid domina la escena en los desfiles de alta costura, donde cada aparición reafirma su estatus como una de las modelos más influyentes del momento. Sus estilismos, cuidadosamente seleccionados, exploran la diversidad de la moda contemporánea y el poder de la imagen en la pasarela.

Cada look revela una faceta distinta de su personalidad y su capacidad de adaptación a los códigos visuales de las grandes marcas.

Los looks más icónicos en la pasarela

Vestido de encaje borgoña y negro con pendientes metálicos

Vestido de encaje borgoña y negro Saint Laurent 2026, vestido de encaje transparente y pendientes metálicos de gran tamaño (REUTERS/Stephane Mahe)

Uno de sus estilismos más recientes, durante el desfile Otoño/Invierno 2026/2027 de Saint Laurent en la Semana de la Moda de París 2026 se definió por un vestido de encaje en tonos borgoña y negro, de tirantes finos y escote pronunciado, que deja ver la piel bajo el tejido transparente hasta media pierna. Los pendientes metálicos de gran tamaño y el peinado recogido tirante enfocaron las miradas en sus rasgos.

Conjunto de lencería rojo intenso y bata de tul translúcido

Lencería roja y bata de tul Victoria’s Secret 2025, conjunto de encaje rojo con bata translúcida hasta el suelo (REUTERS/Brendan McDermid)

Durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, desfiló con un conjunto de lencería en rojo intenso, formado por sujetador, braguita, liguero y medias de encaje. Una bata de tul translúcido se extendía sobre los hombros y hasta el suelo. Las sandalias de taco alto a juego y el cabello suelto con ondas voluminosas reforzaron la fuerza escénica del conjunto.

Vestido azul marino de encaje con hombreras estructuradas

Vestido azul marino con hombreras Saint Laurent 2025, vestido largo de encaje azul marino y collar metálico ancho (REUTERS/Benoit Tessier)

El vestido largo en encaje azul marino que usó para el desfile de Saint Laurent en la Semana de la Moda de París 2025 presentaba transparencias, manga larga y hombreras estructuradas. Un collar ancho metálico adornaba el cuello, mientras el cabello recogido y el maquillaje sobrio centraban la atención en la mirada.

Bata de plumas rojas y lencería a tono

Bata de plumas degradadas y lencería roja a tono (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

El estilismo elegido para el Victoria’s Secret Fashion Show 2024 giraba en torno a una bata de plumas voluminosas en tonos rojos degradados hasta el negro, cubriendo casi por completo el cuerpo. Bajo ella, un conjunto de lencería rojo y sandalias de tiras del mismo color.

Traje sastre negro de corte masculino con anteojos de sol

Traje sastre negro masculino Saint Laurent 2024 (REUTERS/Johanna Geron)

Un traje sastre negro de corte masculino con blazer amplio de doble botonadura y pantalones holgados marcaba el look para un desfile de la Semana de la Moda de París 2024. La camisa blanca y la corbata negra reforzaron el aire andrógino. Los anteojos de sol de gran tamaño y el peinado recogido con raya al medio, transmitían una actitud relajada.

Mono de malla translúcida con aplicaciones de pedrería

Bella Hadid camina con el mono de malla translúcida cubierto de pedrería plateada (The Grosby Group)

Otra propuesta en la Semana de la Moda de París 2022 se centraba en un mono ajustado de malla translúcida con aplicaciones de pedrería en tonos plateados que cubren todo el cuerpo, cuello y brazos. El calzado nude se mimetizó con el conjunto, mientras el cabello suelto con raya al medio y el maquillaje natural permitieron que el brillo del material destaque.

Botas negras altas y conjunto de jean azul

Botas negras y jean azul Matthew Williams 2022, botas altas con cordones y conjunto de mezclilla azul (REUTERS/Christian Hartmann)

El calzado marcó la diferencia en este look, protagonizado por unas botas negras altas con cordones cruzados. El conjunto, utilizado en la Semana de la Moda de París 2022, estaba formado por un top tipo sujetador y pantalones holgados de mezclilla azul desgastada, incorpora un tirante ancho de mezclilla cruzando el torso. El cabello liso y suelto y el maquillaje discreto completaron el aire desenfadado.

Vestido largo de gasa púrpura con velo y encaje

Bella Hadid y un vestido largo de gasa púrpura y velo transparente sobre el rostro (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Durante el desfile de Versace para la Semana de la Moda de Milán en 2022 el protagonista fue un vestido largo de gasa púrpura, decorado con encaje y detalles florales en el corpiño y la falda, junto a un escote corazón y múltiples tirantes. Un velo del mismo tono cubría el rostro y caía sobre el cabello suelto, acompañado por guantes cortos de encaje y sandalias de tiras púrpura.

Vestido de lentejuelas cobre y pendientes circulares

Vestido de lentejuelas cobre Tom Ford Nueva York 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)

Las lentejuelas en tono cobre cubrían un vestido largo de escote halter cruzado y abertura frontal en la Fashion Week de Nueva York en 2022. Los pendientes circulares voluminosos en el mismo color aportaron cohesión, mientras el peinado voluminoso y rizado contrastaba con el brillo del tejido.

Mono de satén azul verdoso con boina y bolso a juego

Bella Hadid en el desfile de Fendi en Nueva York (REUTERS/Amr Alfiky)

El mono de satén azul verdoso con acabado brillante, manga larga y cierre central, se presentaba en el desfile de Fendi para la New York Fashion Week 2022 con escote abierto hasta la cintura. La boina y el bolso de mano en el mismo tono, junto a sandalias con detalles de peluche y collares metálicos largos, daban un aire sofisticado.

Vestido blanco asimétrico y accesorios metálicos

Vestido blanco ajustado de un solo hombro y pendientes largos de flecos metálicos (REUTERS)

Los pendientes largos de flecos metálicos fueron protagonistas en el desfile de Ralph Laurent en 2022. Una pulsera rígida plateada acompañaba el estilismo. Para el outfit, un vestido blanco, ajustado y de corte asimétrico con un solo hombro y manga corta destacaban por su sencillez.

Vestido negro bordado en dorado y bolso estructurado

Bella Hadid con un vestido negro bordado en dorado con bolso estructurado y zapatos con detalles dorados (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Para la Fashion Week de Milán, un vestido negro de manga larga se distinguía por bordados dorados que enmarcaban un corte central tipo cerradura en el pecho y los puños. Además llevaba con ella un bolso estructurado negro y zapatos de taco alto con aplicaciones doradas en relieve. Los pendientes pequeños y el recogido bajo reforzaban el estilo clásico.

Botas de charol rojo y vestido blazer a juego

Botas rojas y vestido blazer Versace Milán 2022 (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Las botas altas de charol rojo y tacón grueso marcaban el inicio del look para el desfile de Versace en la Fashion Week de Milán en 2022, seguido por un vestido corto tipo blazer en rojo vibrante, con corsé integrado y mangas estructuradas. El maquillaje enfatizó los ojos.

Abrigo blanco con cuello de pelo sintético y botas burdeos

Bella Hadid con abrigo blanco con cuello de pelo sintético, botas burdeos y guantes blancos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Un abrigo blanco de paño, con doble botonadura dorada y gran cuello de pelo sintético, se convirtió en la prenda central para un desfile de la colección Otoño/Invierno 2020/2021. Guantes blancos, bolso de cuero marrón y botas altas burdeos completan el conjunto. El peinado con ondas marcadas y los labios rojos potenciaron la sofisticación.

Capa de plumas fucsia y vestido corto a tono

Capa de plumas fucsia Oscar de la Renta 2020 (REUTERS/Caitlin Ochs)

Una capa voluminosa de plumas en color fucsia rodeaba el rostro y hombros de Bella Hadid durante el desfile de Oscar de la Renta en la New York Fashion Week 2020. Bajo la capa, un vestido corto del mismo tono dejaba las piernas al descubierto. El peinado recogido y labios rojos reforzaron el estilismo.

Vestido de organza verde claro y botas negras

Vestido de organza verde Alexandre Vauthier 2020 (REUTERS/Charles Platiau)

Durante la presentación de una colección de Primavera/Verano 2020 eligió un vestido de organza verde claro, palabra de honor y falda amplia con volantes horizontales, creaba una silueta estructurada en la modelo. Botas negras de caña media y tacón, peinado recogido bajo y maquillaje discreto acompañaron el estilo romántico de la prenda.

Gorro aviador y vestido crema de gasa translúcida

Fendi 2019: gorro de piel beige estilo aviador y vestido midi de gasa translúcida crema con detalles geométricos (AP Photo/Antonio Calanni)

Un gorro de piel sintética beige estilo aviador fue el punto focal del estilismo para el desfile de Fendi en 2019, combinado con un vestido midi de gasa translúcida en tono crema y detalles geométricos. Sumó un bolso cuadrado marrón y botas altas blancas.