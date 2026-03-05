Tendencias

Por qué el orden y la decoración del hogar pueden ser aliados para una convivencia armoniosa de pareja, según una diseñadora

La distribución de espacios, la elección de materiales y la iluminación adecuada pueden transformar la dinámica cotidiana y fortalecer el vínculo afectivo en quienes comparten la vida bajo el mismo techo, destacó una interiorista

Pequeños rituales, como desayunar juntos, encuentran un aliado silencioso en la disposición y elección del mobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de un buen diseño de interiores en la convivencia en pareja puede determinar la armonía o la tensión diaria, de acuerdo con expertas consultadas por Architectural Digest.

La forma en que se distribuye, ilumina y personaliza el hogar repercute directamente en el bienestar emocional y en la dinámica de quienes lo comparten.

El diseño de interiores mejora la convivencia en pareja porque facilita la creación de espacios que respetan la individualidad, promueven el encuentro consciente y minimizan los conflictos. Medidas como establecer zonas personales, cuidar la iluminación y seleccionar materiales agradables permiten adaptar el hogar a las necesidades reales de cada pareja.

Espacio propio y autonomía en la convivencia en pareja

Un rincón de lectura personalizado puede convertirse en el refugio individual que ayuda a regular las emociones dentro de la convivencia en pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interiorista y estilista de decoración Paula González Quintas destaca la importancia de destinar microespacios individuales, sin importar el tamaño de la vivienda. Disponer de un rincón personal, ya sea un sillón especial, un escritorio o una zona de lectura, ayuda a regular las emociones y reduce tensiones cotidianas.

Definir estos espacios con alfombras o luz puntual, incorporar mobiliario que represente la personalidad y evitar que sean invadidos por el almacenamiento común son pasos clave para una convivencia saludable. Según González Quintas en declaraciones recogidas por el medio citado, esta autonomía espacial refuerza el respeto y el vínculo afectivo en la pareja.

Dormitorio, descanso y diseño consciente

Convertir el dormitorio en oficina es uno de los errores más frecuentes en viviendas compartidas, según la experta. González Quintas señala que este espacio debe reservarse para el descanso y la intimidad, evitando la presencia de dispositivos u objetos de trabajo.

Para favorecer un ambiente reparador, la interiorista recomienda optar por luz cálida, entre 2.700 y 3.000 K, sumar textiles envolventes como lino o lana, y cabeceras tapizadas, para generar una atmósfera acogedora y tranquila. Advierte que si la habitación permite reuniones laborales, no cumple su función de descanso.

La elección de una mesa con puntas mas redondas fomenta el diálogo y la cercanía, facilitando encuentros sin distracciones tecnológicas.

Iluminación y estados de ánimo en el hogar

La iluminación actúa como reguladora de las emociones y debe ajustarse a los diversos momentos de la convivencia. González Quintas aconseja emplear luz regulable y temperaturas cálidas en las zonas de encuentro nocturno, como el salón y el dormitorio.

La intensidad y el tono de la luz influyen tanto en el diálogo como en el ánimo general. Por ejemplo, una conversación bajo luz intensa puede aumentar la tensión, mientras que una luz atenuada genera ambientes propicios para el entendimiento. “Diseñar con luz es diseñar estados de ánimo”, matiza la interiorista consultada por Architectural Digest.

Ritualidad, diseño y vínculos de pareja

El diseño puede favorecer la creación de nuevos rituales que refuercen el vínculo en la pareja. Elegir una mesa redonda para cenas, un banco junto a la cocina o sofás enfrentados facilita encuentros conscientes y fomenta la conversación alejada de pantallas o distracciones.

El desarrollo de rutinas compartidas, como un café en la mañana o un té nocturno, encuentra en el diseño de interiores un apoyo silencioso. Además, habilitar pequeños espacios de meditación o silencio ayuda a cada persona a recuperar el equilibrio emocional y a consolidar una relación estable.

El dormitorio, reservado solo para el descanso y la intimidad, se convierte en un refugio indispensable para fortalecer el vínculo afectivo.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orden y soluciones de almacenamiento para la armonía

El desorden puede transformarse en un motivo constante de fricción en la pareja. Por ello, la diseñadora destacó el uso de sistemas de almacenamiento prácticos, como armarios divididos equitativamente o cestos individuales, ayudan a prevenir conflictos y evitan que el caos visual impacte la convivencia.

El orden, más allá de lo estético, simboliza acuerdos y respeto mutuo. Determinar un lugar específico para cada objeto y establecer responsabilidades en casa es fundamental para disminuir discusiones y mantener la tranquilidad cotidiana.

Materiales y proximidad: el tacto en la convivencia

El contacto en el hogar depende de las texturas y materiales elegidos. González Quintas resalta el papel de las superficies suaves—alfombras donde caminar descalzo, sofás que motivan a sentarse juntos y mesas sin ángulos duros—para propiciar la cercanía sin forzarla.

En este sentido, la especialista resaltó que el diseño de interiores contribuye a generar oportunidades de encuentro y complicidad, permitiendo que la proximidad sea natural y espontánea en la vida diaria.

Evitar el desorden mediante soluciones de almacenamiento prácticas previene discusiones y contribuye al bienestar compartido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La casa como soporte emocional de la pareja

El hogar adquiere un papel simbólico en la vida de pareja, ofreciendo refugio y apoyo en el día a día.

Según Paula González Quintas, lograr coherencia entre los espacios y las necesidades emocionales permite crear un entorno en el que ambas personas crecen, mantienen su identidad y eligen compartir un proyecto común.

Como señala el análisis publicado por el medio, diseñar para la convivencia implica más que cuestión de estilo: se trata de crear un espacio flexible donde el equilibrio, el respeto, el encuentro y la autonomía se entrelazan cada día.

