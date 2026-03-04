Tendencias

Victoria Beckham y su huella en la moda: ocho looks que reinterpretan códigos clásicos con toques modernos

La diseñadora sorprende alternando prendas, calzado y accesorios para mostrar facetas distintas de su estilo, desde vestidos con rosas hasta chaquetas de cuero y botas de encaje

Desde el escote halter hasta los tocados con red y los bolsos plateados, Victoria Beckham reafirma su posición como referente de la moda internacional (REUTERS/Jaimi Joy)

La moda encuentra en Victoria Beckham una referente capaz de renovar la elegancia clásica con toques distintivos en cada aparición.

Sus looks muestran una visión sofisticada y versátil; prendas, calzado y accesorios asumen el protagonismo en distintas ocasiones, consolidando su influencia como referente de estilo.

A continuación, presentamos una selección de outfits que plasman ese impacto en la escena fashion.

Zapatos negros de punta cerrada y vestido azul oscuro con rosa blanca

El vestido azul oscuro con rosa blanca destaca la sofisticación minimalista de Victoria Beckham (@victoriabeckham)

En el cumpleaños de Cruz Beckham, la elección de zapatos negros de punta cerrada y tacón bajo dio al conjunto una base pulida y funcional. Victoria Beckham completó el estilismo con un vestido largo azul oscuro, ajustado, que exhibía una gran rosa blanca en la parte baja. El escote halter y la espalda descubierta aportaron sofisticación, mientras el cabello lacio y suelto en tono castaño claro acompañó el minimalismo al prescindir de accesorios visibles.

Vestido midi negro y tocado azul marino con red

El tocado azul marino y el vestido midi negro aportan un aire enigmático al estilo de Victoria Beckham (Grosby)

Cuando su esposo David recibió el título de caballero por el rey en una ceremonia realizada en el Castillo de Windsor, el estilismo de Victoria giró en torno a un vestido negro de corte midi, sin mangas, con fruncido en la cintura que acentuó la silueta. La diseñadora eligió zapatos de tacón bajo, en punta, con acabado brillante y un patrón geométrico blanco y negro. La distinción la marcó un tocado azul marino con red que parcialmente cubría el rostro, sumando un aire enigmático. El maquillaje discreto y el reloj metálico en la muñeca izquierda completaron la propuesta.

Guantes negros, sandalias de tiras y vestido largo de tul

Guantes negros y vestido largo de tul definen el dramatismo contemporáneo de Victoria Beckham (SIPA)

Durante un desfile en 2007, su estilismo se definió por los guantes negros y un brazalete ancho de pedrería que adornaron sus manos. Victoria Beckham optó por sandalias negras de tiras delgadas, que sumaron un matiz contemporáneo. Un vestido largo de tul semitransparente, con escote profundo y detalles asimétricos, aportó dramatismo. El pequeño sombrero negro con velo de malla y los labios rojos intensos, junto a los ojos destacados, cerraron el look.

Falda blanca cruzada, top ajustado y sandalias de tacón fino

La falda blanca cruzada y el blazer reflejan la sobriedad elegante en el look de Victoria Beckham (REUTERS/Jaimi Joy)

Para un evento de su documental “Victoria Beckham” eligió un conjunto que se construyó a partir de una falda blanca cruzada con abertura lateral y un top blanco ajustado, sobre los cuales llevó un blazer blanco de líneas rectas. Las sandalias negras de tacón fino rompieron la monocromía. El estilismo se mantuvo sobrio, con cabello suelto, maquillaje neutro y ausencia casi total de accesorios.

Pantalón negro recto, top sin mangas y muletas

Muletas negras y pantalón recto muestran la resiliencia y el estilo monocromático de Victoria Beckham (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La presencia de muletas negras y zapatos de plataforma oscuros marcó el inicio de este look, que Victoria Beckham usó para su desfile en la París Fashion Week, que complementó con un pantalón negro recto y un top sin mangas negro. El estilismo se mantuvo monocromático, reforzado por el uso de un cinturón negro, reloj metálico y brazaletes discretos. El cabello largo y suelto añadió naturalidad.

Conjunto negro de dos piezas y zapatos de terciopelo

El conjunto negro y los zapatos de terciopelo reafirman la elegancia atemporal de Victoria Beckham (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para la premiere de “Lola”, el estilismo se apoyó en un pantalón recto hasta el tobillo y un saco de solapa ancha, ambos en negro. El toque especial lo dieron los zapatos de terciopelo negro con lazo lateral y tacón medio. Victoria Beckham completó el look con el cabello largo y suelto y un maquillaje natural, sin sobrecargar la propuesta.

Chaqueta de cuero, pantalones acampanados y bolso negro

La chaqueta de cuero y los pantalones acampanados transmiten una presencia misteriosa en Victoria Beckham (The Grosby Group)

La propuesta durante una estadía en Nueva York en 2023 se centró en una chaqueta de cuero negra con cierre frontal y solapas amplias, acompañada de pantalones acampanados negros. El calzado de tacón permaneció oculto bajo la prenda inferior. Victoria Beckham sumó un bolso negro de piel con textura y gafas oscuras de gran tamaño.

Botas altas de encaje, saco azul y bolso plateado

Botas altas de encaje y saco azul marcan la propuesta más vanguardista de Victoria Beckham (The Grosby Group)

El estilismo para la Fashion Week de París 2023 se apoyó en unas botas de encaje negro hasta el muslo y de tacón alto, combinadas con un saco azul marino largo que funcionó como vestido corto. Victoria Beckham añadió un bolso de mano plateado y gafas de sol rectangulares. El cabello suelto y los labios en tono neutro acompañaron la composición.

Sandalias rojas, falda midi gris y blusa de cuadros

Sandalias rojas y falda midi gris resaltan la creatividad y el colorido de Victoria Beckham (Photo by Gotham/GC Images)

Para uno de sus looks urbanos en Upper East Side, Victoria eligió sandalias abiertas rojas tipo calcetín, que resaltaron junto a una falda midi gris de corte amplio. La prenda superior fue una blusa blanca con cuadros rojos y mangas remangadas, sobre la que llevó una estructura de cintura en tono gris claro. El estilismo se completó con gafas de sol grandes, un bolso de mano amarillo y el cabello recogido con mechones sueltos.

