Receta de guiso de cordero, rápida y fácil

Una receta fácil y rendidora, perfecta para reuniones familiares o cuando el antojo de comidas de olla dice presente.

Plato de guiso de cordero
Plato de guiso de cordero recién servido, con papas y zanahorias bien tiernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡El aroma de un guiso bien hecho puede transformar cualquier día frío en una fiesta de calor familiar! Nada reconforta tanto como el clásico guiso de cordero, un plato que evoca reuniones en casa de abuelos y largas sobremesas con pan casero.

El guiso de cordero se disfruta en muchas regiones argentinas, sobre todo cuando el otoño y el invierno tiñen la mesa de comidas de olla. Suele aparecer en encuentros de campo, o cuando alguien consigue un buen corte de cordero patagónico o mesopotámico. Es una receta simple, ideal para aprovechar cortes económicos y rendir con vegetales.

Receta de guiso de cordero

El guiso de cordero consiste en trozos de cordero cocidos en una olla junto a cebolla, zanahoria, papas y tomate, todo aromatizado con hierbas y un toque de vino tinto. El resultado es una preparación jugosa y sabrosa, con carne tierna y vegetales que absorben todos los jugos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos.
  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

Ingredientes frescos, incluyendo carne de
Ingredientes frescos, incluyendo carne de cordero en cubos, vegetales picados, caldo y diversas especias, listos para la elaboración de un guiso nutritivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 1 kg de cordero (paleta o pierna), cortado en cubos chicos
  2. 3 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  3. 3 cebollas medianas, picadas
  4. 5 zanahorias, peladas y cortadas en rodajas
  5. 4 papas medianas, peladas y cortadas en cubos
  6. 6 tomates pelados y picados (puede usarse tomate en lata)
  7. 3 cucharadas de puré de tomate (passata)
  8. 1 pizca de nuez moscada
  9. 1 cucharada de pimentón dulce (páprika)
  10. Sal y pimienta a gusto
  11. 1 litro de caldo de carne o verduras
  12. 1 hoja de laurel
  13. 1 puñado de perejil fresco (opcional)

Cómo hacer guiso de cordero, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio. Dorar bien los cubos de cordero por todos lados para sellarlos.
  2. Incorporar la cebolla y cocinar hasta que quede transparente.
  3. Agregar las zanahorias y papas, mezclar y cocinar 2 minutos.
  4. Sumar los tomates y el puré de tomate. Condimentar con pimentón, nuez moscada, sal, pimienta y la hoja de laurel.
  5. Verter el caldo caliente hasta cubrir los ingredientes. Llevar a hervor, luego bajar el fuego y tapar.
  6. Cocinar durante 35 minutos, removiendo cada tanto. Controlar que no falte líquido; agregar un poco más de caldo o agua si es necesario.
  7. Cuando la carne y las verduras estén tiernas, apagar el fuego y espolvorear con perejil picado antes de servir.
El guiso de cordero, humeante
El guiso de cordero, humeante y colorido, listo para compartir en la mesa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 380 kcal
  • Grasas: 21 g
  • Carbohidratos: 23 g
  • Proteínas: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Puede congelarse por 2 meses en recipientes aptos para freezer.

