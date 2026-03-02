De Kate Hudson a Timothée Chalamet: los looks que deslumbraron en una alfombra roja emblemática de Los Ángeles

Las estrellas apostaron por vestidos exuberantes, accesorios llamativos y peinados originales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La alfombra roja de la 32.ª edición anual de los Actor Awards 2026 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles reunió a numerosas celebridades, cada una con propuestas de moda que capturaron la atención.

El evento permitió apreciar una diversidad de estilos, desde la sofisticación clásica hasta apuestas innovadoras y detalles llamativos en accesorios y peinados.

Kate Hudson

Kate Hudson lució vestido marfil con capa de Valentino y collar plateado XL

El punto de partida en el estilismo de Kate Hudson fueron los accesorios: un collar rígido plateado de gran tamaño y un anillo voluminoso en la mano derecha. Sobre este marco, su vestido marfil de escote recto y drapeado en la cintura de Valentino sumó una capa fluida que caía desde los hombros, generando movimiento.

Jenna Ortega

Jenna Ortega llevó satén blanco con encaje y choker negro de Christian Cowan

En el caso de Jenna Ortega, el vestido de Christian Cowan fue protagonista. El diseño fue de satén blanco y tirantes finos, encaje en la parte superior, aberturas laterales y bordes deshilachados. La abertura alta en la pierna dejó ver medias translúcidas y zapatos negros de plataforma. El toque distintivo lo dieron los accesorios, con un collar largo de cuentas y un choker negro.

Demi Moore

Demi Moore eligió vestido negro de Schiaparelli con tul voluminoso y diamantes

Demi Moore apostó por la espectacularidad en la parte trasera del vestido. El diseño de Schiaparelli, negro de corte recto y cuello halter, se transformó gracias a la estructura posterior de tul blanco con apliques negros, que creó gran volumen sobre la espalda. Los accesorios, un collar y pendientes largos de diamantes, reforzaron el aire elegante.

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan vistió traje gris doble botonadura de Tom Ford y zapatos charol

Michael B. Jordan eligió comenzar su look por los zapatos negros de charol, que sumaron brillo a su traje gris medio de corte clásico y doble botonadura de Tom Ford por Haider Ackermann. Completó con camisa blanca y corbata azul. El pantalón, de caída amplia, aportó una nota contemporánea.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow llevó vestido negro de tul Givenchy y pendientes azulados

La propuesta de Gwyneth Paltrow se construyó desde los pendientes colgantes largos con piedras azuladas y sandalias negras abiertas con cristales. El vestido de tul negro de Givenchy por Sarah Burton incluyó escote profundo en “V”, transparencias y falda amplia bordada con encaje y lentejuelas.

Chase Infiniti

Chase Infiniti optó por vestido nude brillante y cofia de Louis Vuitton

Chase Infiniti apostó por la uniformidad total de Louis Vuitton: vestido largo nude cubierto de aplicaciones brillantes, cofia ajustada del mismo material y pendientes largos. El cuello alto y las mangas largas sumaron elegancia. El peinado recogido bajo la cofia acentuó la cohesión del look.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet usó blazer blanco cruzado de Prada y pantalón negro

Timothée Chalamet priorizó primero el atuendo superior, un blazer blanco cruzado de doble botonadura, camisa blanca sin corbata, y pantalón negro recto de Prada. El calzado fue oscuro y de punta redonda. El actor no lució accesorios, para un estilo pulcro y sobrio.

Haley Baylee

Haley Baylee eligió vestido lavanda de corsé y ondas sueltas en el cabello

Haley Baylee comenzó con el peinado: cabello suelto con ondas y flequillo abierto, que enmarcó el rostro. El vestido de corsé lavanda, con falda voluminosa formada por capas y pliegues irregulares, fue la pieza central. Collar plateado y pendientes a juego sumaron brillo al conjunto.

Kristen Bell

Kristen Bell desfiló vestido plateado brillante con escote en V y cinta satinada

El look de Kristen Bell se definió por el vestido largo plateado, con escote en “V”, transparencias cubiertas de aplicaciones brillantes y falda con pliegues estructurados. Una cinta satinada marcó la cintura. El collar rígido geométrico y pendientes pequeños complementaron, mientras que el cabello suelto y ondulado aportó frescura.

Dove Cameron

Dove Cameron llevó corpiño negro y falda blanca satinada con labios oscuros

Dove Cameron apostó primero por el maquillaje, eligiendo labios oscuros para destacar. Su vestido de dos piezas combinó corpiño negro palabra de honor y falda amplia blanca satinada. El collar de diamantes y anillos finos completaron la propuesta. El cabello largo y suelto con ondas dio un aspecto sofisticado.

Mia Goth

Mia Goth lució vestido rojo pálido de Dior con aplicaciones negras y accesorios plateados

Mia Goth inició su estilismo por los accesorios, con pendientes colgantes plateados y un anillo grande. Llevó un vestido de Dior rojo pálido cubierto de aplicaciones negras con forma de ramas o flores, de tirantes finos y escote en “V”, rematado con falda recta. El cabello, liso y suelto, se partió al medio.

Jessie Buckley

Jessie Buckley apostó por vestido negro Balenciaga con estola blanca y labios rojos

Jessie Buckley destacó con un maquillaje de labios rojos intensos y el cabello recogido con raya lateral. El vestido de Balenciaga largo negro, de corte recto y palabra de honor, se complementó con una estola voluminosa de satén blanco. El collar de diamantes finos y los anillos plateados aportaron brillo.

Teyana Taylor

Teyana Taylor vistió vestido sirena de Thom Browne con lentejuelas y collar floral

Teyana Taylor eligió como base el vestido largo de corte sirena de Thom Browne, con cuerpo estructurado y falda cubierta de lentejuelas plateadas y doradas. El escote palabra de honor y la cola prolongada aportaron dramatismo. Los accesorios, como el collar floral y los pendientes grandes, reforzaron el carácter del look.

Paul Mescal

Paul Mescal eligió sastrería azul marino de Saint Laurent y corbata suelta

Paul Mescal inició por el cabello, corto y ligeramente despeinado. El conjunto de sastrería azul marino de Saint Laurent, con chaqueta cruzada y pantalón recto, se acompañó de camisa blanca y corbata larga y estrecha anudada de forma suelta. Zapatos negros y brillantes cerraron la elección.

Ethan Hawke

Ethan Hawke combinó anteojos oscuros con conjunto negro bordado y barba corta

Ethan Hawke optó por anteojos de sol de cristal oscuro que sumaron personalidad. El pantalón y chaleco negro con bordados metálicos y camisa blanca de cuello alto reflejaron una inspiración militar.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst llevó vestido negro de tirantes y moño bajo sin accesorios llamativos

Kirsten Dunst eligió vestido negro de tirantes, cuerpo ajustado con textura y falda amplia con bolsillos laterales. Además, evitó accesorios llamativos y recogió el cabello en moño bajo.

Aimee Lou Wood

Aimee Lou Wood usó vestido azul claro de Versace con joyería plateada

Aimee Lou Wood priorizó la joyería con una pulsera y anillos plateados. Sobre esa base, llevó vestido largo de gasa azul claro, drapeado en el corpiño y hombros caídos, con falda amplia y abertura central de Versace. El cabello liso y suelto, con raya al medio, acompañó el look etéreo.

Benicio del Toro

Benicio del Toro apostó por esmoquin negro con anillo voluminoso y peinado hacia atrás

Benicio del Toro comenzó el estilismo por un anillo voluminoso como protagonista. Eligió esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca clásica, moño negro y pantalón recto.

Eiza González

Eiza González lució vestido negro palabra de honor de Armani con labios rojos

Eiza González apostó primero por un peinado con cabello suelto con ondas y raya al costado. El vestido, diseño de Giorgio Armani, largo negro, ajustado con escote palabra de honor y lazo en el pecho, sumó textura acanalada. Pendientes largos brillantes y anillo plateado realzaron la propuesta, que se acompañó de maquillaje con labios rojos.

Calista Flockhart y Harrison Ford

Calista Flockhart llevó vestido negro asimétrico y pendientes de hojas; Harrison Ford, esmoquin clásico

Calista Flockhart eligió pendientes largos plateados con forma de hojas para iniciar su look. Como vestido, optó por uno largo negro asimétrico, con un solo hombro, drapeados en diagonal y abertura frontal. Harrison Ford apostó por un esmoquin negro clásico con solapas satinadas, camisa blanca y moño.

Sofía Carson

Sofía Carson optó por vestido negro strapless bordado y recogido pulido

Sofía Carson eligió un recogido pulido con raya lateral, que aportó sofisticación y enmarcó su rostro. En cuanto a vestuario, optó por un vestido de gala negro con cuerpo strapless ajustado, realizado en tejido transparente con bordados geométricos que crearon un efecto visual impactante.

Fotos: Reuters