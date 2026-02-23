Los protagonistas de Bridgerton deslumbran en alfombras rojas y conquistan el mundo de la moda

Las elecciones de vestuario del elenco durante los estrenos y celebraciones destacan por su mezcla de glamour, guiños históricos y creatividad (Europa Press)

El estreno de la cuarta temporada de Bridgerton volvió a poner en el centro de la escena los estilos de sus protagonistas fuera de la pantalla.

En cada evento, los actores de la serie despliegan una variedad de propuestas de moda que deslumbran a los fans, lo que convierte a la alfombra roja en una pasarela de tendencias y guiños al universo de la serie.

Yerin Ha y la elegancia contemporánea en la alfombra roja

Yerin Ha combina sobriedad y audacia en un vestido negro con aplicaciones florales en relieve y hombros estructurados /Instagram: yerinha_

La presencia de Yerin Ha en los eventos de Bridgerton se distingue por su capacidad para integrar elementos clásicos y audaces en fórmulas inesperadas.

En una de sus apariciones, eligió un vestido midi negro con escote amplio y hombros descubiertos, resaltado por aplicaciones florales en relieve que suman profundidad y textura. Los grandes botones frontales y los hombros estructurados definen el conjunto, mientras el acabado mate del tejido aporta actualidad. Las sandalias negras de tiras finas alargan la silueta, complementadas con un recogido pulido y maquillaje sutil.

Un conjunto rojo con top asimétrico y pollera de satén que resalta la sofisticación moderna de Yerin Ha (AFP)

Diferente pero memorable fue su elección para la Celebración de Oro del Año Nuevo Lunar 2026. El conjunto rojo combinaba un top asimétrico de solapa diagonal con aberturas laterales y una pollera de satén de pliegues verticales y gran volumen superior, enfatizando la cintura. Los accesorios dorados, moño bajo y maquillaje de acabado natural marcaron su preferencia por la sofisticación sutil.

El estilo de Luke Thompson en las premieres de Bridgerton

Luke Thompson fusiona cortes clásicos y detalles gráficos con una chaqueta estructurada de franjas rojas y botones dorados (Europa Press)

Luke Thompson ha construido una imagen personal alternando entre cortes clásicos y guiños contemporáneos.

En una de sus últimas alfombras rojas, eligió un blazer negro de líneas estructuradas con solapas anchas y un patrón de franjas rojas horizontales que cruzan la prenda, aportando atractivo gráfico. Para suavizar este diseño, combinó camisa blanca y corbata negra, lo que permite que la chaqueta resalte.

Diálogo de estilos: Hannah Dodd y Yerin Ha

Hannah Dodd elige la sofisticación oscura con un vestido negro de tirantes finos, corsé floral y falda de tul bordada (Europa press)

Cuando Hannah Dodd y Yerin Ha confluyen en la alfombra roja, sus estilos dialogan de forma evidente. Dodd optó por la sofisticación oscura: vestido largo negro de tirantes finos y escote recto, con corsé decorado en motivos florales y pedrería que contrasta con falda de tul transparente y bordados discretos.

La superposición de capas y texturas, junto a un collar de piedras claras y tacones negros, aporta dimensión. Junto a ella, Yerin Ha lució un vestido largo rojo de silueta ajustada, cubierto de aplicaciones brillantes que reflejan la luz en cada movimiento. El escote recto y tirantes finos definen el vestido, mientras su peinado ondulado lateral y accesorios discretos como pendientes pequeños y un anillo plateado equilibran la intensidad general.

Ruth Gemmell con su elección en azul intenso

Ruth Gemmell reinterpreta lo clásico con un vestido azul de silueta recta, mangas largas y accesorios plateados llamativos (REUTERS/Isabel Infantes)

Fiel al clasicismo reinterpretado, Ruth Gemmell eligió un vestido largo azul intenso de tela lisa y caída recta, con escote en “V” y mangas largas, que propone una silueta holgada hasta el suelo. Complementó con pendientes plateados de gran tamaño y anillos en ambas manos, aportando brillo. Su cabello en ondas suaves laterales y maquillaje de tonos oscuros completaron el look.

Simone Ashley apuesta por la arquitectura textil

Simone Ashley desafía lo convencional con un vestido blanco midi de falda voluminosa y corsé estructurado (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La marca característica de Simone Ashley es la experimentación con estructuras y siluetas. Su elección más reciente fue un vestido blanco midi de acabado mate, con falda voluminosa y líneas arquitectónicas inspiradas en vestidos de época, adaptadas al presente. El corsé ajustado con escote corazón y bordes ondulados marca la cintura y suma textura. Los zapatos de taco fino blancos, pendientes largos plateados y un anillo grande con forma de estrella o flor agregan brillo sin saturar el conjunto.

Los estilos de Luke Newton y Nicola Coughlan

Luke Newton moderniza el traje clásico con una chaqueta amplia bordada y pantalones anchos en tono gris oscuro (REUTERS)

La dupla de Luke Newton y Nicola Coughlan suele preferir la complementariedad visual. Luke Newton desafió lo tradicional con un conjunto de dos piezas en gris oscuro: blazer amplio de solapas, bordados asimétricos en hombros y mangas, pantalones anchos y mocasines negros. No llevó camisa, dejando el pecho al descubierto para un toque disruptivo y actualizar el traje clásico.

Por su parte, Nicola Coughlan optó por el romanticismo, con un vestido largo en rosa pálido cubierto de aplicaciones brillantes y bordados, escote palabra de honor y mangas largas en terciopelo burdeos. Un velo largo de tul y una diadema de flores coronaron su diseño, acompañado de cabello suelto en ondas y maquillaje suave.

La feminidad contemporánea de Nicola Coughlan se expresa en un vestido celeste estructurado y guantes largos de cuero (REUTERS/Daniel Cole)

En formato individual, Nicola Coughlan apostó por nuevas expresiones de feminidad contemporánea. Eligió un vestido midi celeste claro de tela rígida y escote asimétrico con solapas anchas, que desbordaba estructura y volumen desde la cintura, marcada por cinturón a juego. Los guantes largos de cuero negro crearon un contraste, sumando dramatismo.

Los pendientes de aro pequeños y brazalete plateado aportaron destellos sutiles. El peinado recogido en moño bajo con raya lateral y el maquillaje enfatizaron ojos delineados en negro y labios naturales.

Jonathan Bailey la formalidad clásica

Jonathan Bailey renueva la formalidad clásica al sumar una camisa rosa claro y prescindir de la corbata (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jonathan Bailey eligió la elegancia atemporal en los Premios Oscar 2026. Su traje negro de dos piezas con chaqueta clásica y pantalón recto se revitalizó con una camisa rosa claro y cuello amplio sin corbata, suavizando la formalidad.

La sencillez elegante de Claudia Jessie

Claudia Jessie apuesta por la sobriedad en un vestido negro de escote en V y volantes amplios (REUTERS/Isabel Infantes)

La propuesta de Claudia Jessie priorizó sobriedad, apostando por un vestido largo negro de tela mate con escote en “V”, volantes amplios y mangas cortas abullonadas que realzaban la parte superior sin recargarla. La falda caía recta hasta el suelo, sin aberturas.