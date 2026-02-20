La nueva era de la moda masculina: cómo los famosos apuestan por un estilo audaz y sin reglas

Figuras como Harry Styles, Bad Bunny y Pedro Pascal inspiran a una generación con su autenticidad y su desafío a los cánones tradicionales del vestir masculino (ZUMA Press)

En los últimos años, la moda masculina en alfombra roja y escenarios experimentó una transformación radical. Esta etapa, se caracteriza por la experimentación, el abandono de los códigos de vestimenta clásicos y la afirmación de una masculinidad libre y diversa.

Los trajes monocromáticos en colores poco convencionales, la reinterpretación de la sastrería y la aparición de prendas inesperadas como kilts o polleras marcaron un quiebre con la tradición, dando lugar a nuevas formas de expresión personal.

El cuerpo masculino, comenzó a exhibirse mediante camisas abiertas, escotes pronunciados y el uso del desnudo parcial como recurso estético. Los accesorios, como pañuelos, flores y bolsos de mano, aportaron matices y reforzaron la originalidad de cada atuendo.

A continuación 8 famosos que implementaron estos detalles en sus looks:

1- Harry Styles

El estilo audaz de Harry Styles fusiona la reinterpretación de la sastrería con accesorios metálicos y colores inesperados en cada alfombra roja (REUTERS/Daniel Cole)

Harry Styles se consolidó como uno de los principales referentes de esta etapa. En una de sus apariciones más recientes, durante los Premios Grammy 2026, eligió una chaqueta corta de tejido gris con solapas anchas en negro y acabado satinado. El torso permaneció parcialmente expuesto, acompañado de varios collares metálicos, lo que integró el desnudo como declaración estética y de autoafirmación.

Completó el conjunto con pantalones de mezclilla azul oscuro, corte recto, y zapatos de charol en verde pastel con detalles en blanco.

2- Tryiq Withers

Tryiq Withers destaca por mezclar estampados, prendas de género fluido y accesorios originales, rompiendo los códigos clásicos de la moda masculina (BFA)

El actor estadounidense Tryiq Withers ofreció un ejemplo claro de la versatilidad y diversidad que definieron esta etapa.

En una de sus presentaciones, para el front row del desfile de Cipriani 2026 en Nueva York, lució un blazer de cuadros marrón con líneas claras, combinada con camiseta blanca y un pañuelo amarillo suave al cuello.

El pantalón blanco, holgado y de pernera ancha con bordes deshilachados, se complementó con un bolso cilíndrico beige y mocasines del mismo tono.

La moda masculina en alfombra roja rompe barreras de género con polleras, kilts y superposición de prendas inesperadas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ocasión, para la premiere de la película “I Know What You Did Last Summer” posó con una camisa blanca de manga larga y un chaleco de punto grueso en bloques de gris y azul marino.

Se destacó la pollera plisada gris superpuesta sobre pantalones del mismo tono y botas negras, una elección que rompió con sus otros looks.

La mezcla de texturas y la superposición de prendas refleja la libertad creativa que domina actualmente la vestimenta masculina en galas y premiaciones (Richard Shotwell/Invision/AP)

En un tercer evento, para los NAACP Awards, eligió un traje sastre color caqui de estructura rígida y líneas limpias, sin camisa visible bajo el blazer y con un collar delgado plateado.

Todas estas elecciones reflejaron la libertad para mezclar géneros, texturas y accesorios, consolidando nuevas reglas de estilo.

3- Brad Pitt

Brad Pitt apuesta por trajes en tonos verdes y texturas sofisticadas, renovando la elegancia tradicional con detalles cromáticos y accesorios sutiles (REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo)

Brad Pitt apostó por la renovación cromática y la sofisticación textural en la alfombra roja de la película “F1: The Movie”. Lució un traje verde oscuro de doble botonadura y textura sutil, acompañado de una camisa celeste y un pañuelo verde claro en el cuello.

Los anteojos de sol de montura marrón y los zapatos marrón oscuro completaron el conjunto. Esta combinación de tonos y accesorios evidenció la voluntad de Pitt de renovar la elegancia tradicional, incorporando matices que aportaron frescura sin perder el refinamiento.

4- Alexander Skarsgard

Alexander Skarsgard sorprende al incorporar camisetas de escote pronunciado y esmoquin clásico, fusionando sensualidad y elegancia en un solo look (Capital Pictures/Alamy Live News)

Alexander Skarsgard combinó la tradición del esmoquin con elementos disruptivos. Apareció con un esmoquin negro clásico de solapas satinadas y pantalón a juego, pero introdujo una ruptura significativa al sumar una camiseta blanca de escote muy pronunciado, dejando gran parte del pecho descubierto.

Los zapatos de charol negro y el fondo azul con letras verdes de gran tamaño, subrayaron el carácter original del look.

5- Jacob Elordi

Jacob Elordi elige conjuntos monocromáticos y prendas holgadas que transmiten comodidad y frescura en eventos de cine y premiaciones (REUTERS/Remo Casilli)

Jacob Elordi también adoptó la tendencia monocromática y la comodidad en la moda masculina de alfombra roja. Durante la presentación de la película “Frankenstein”, vistió camisa y pantalón blancos de lino, ambos de corte recto y holgado.

Los trajes monocromáticos en colores poco convencionales se consolidan como una de las apuestas más innovadoras en la moda de celebridades (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otro evento, duraste las presentaciones de la película “Cumbres Borrascosas” posó en un jardín con campera corta marrón claro con botones dorados, camiseta negra y pantalón blanco amplio ajustado con cinturón negro.

Los zapatos negros y la luz natural realzaron los tonos claros frente al entorno de piedra y vegetación. Estas elecciones reflejaron la apuesta por la sencillez y la sofisticación relajada.

6- Bad Bunny

Bad Bunny impone conjuntos monocromáticos de impacto visual, destacando en el escenario con siluetas amplias y tonos blancos que marcan presencia (REUTERS)

En el ámbito de los escenarios, Bad Bunny impuso conjuntos monocromáticos de fuerte impacto visual.

Para su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, el cantante vistió un conjunto blanco de dos piezas con textura rígida, formado por una chaqueta de hombros marcados y pantalón holgado, ambos combinados con una remera corta del mismo tono.

La elección de un solo color y las formas amplias subrayaron el deseo de destacar sin perder comodidad ni presencia.

7- Paul Mescal

Paul Mescal combina prendas negras y chaquetas de cuero, logrando una mezcla de formalidad y rebeldía característica de la nueva masculinidad (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Paul Mescal eligió el predominio del negro y materiales de fuerte personalidad. Apareció, para la premiere de “Hamnet” con un conjunto completamente negro formado por pantalón y camisa de vestir, acompañado de una campera de cuero con acabado mate y solapa amplia.

Se resaltó el brillo sutil de la campera, al enfatizar la mezcla entre formalidad y rebeldía, un sello de este nuevo estilo.

8- Pedro Pascal

Los accesorios, como pañuelos, flores y bolsos de mano, se convierten en elementos clave para destacar la originalidad en los looks de los famosos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pedro Pascal se distinguió por el contraste cromático y la reinterpretación de los estilos clásicos. En una de sus presentaciones, para la premiere de la película “The Fantastic Four: First Steps” en Los Ángeles, llevó un blazer blanco de estructura sastre, con solapa en punta y una flor roja como prendedor en el lado izquierdo del pecho.

Debajo, se asomó una camiseta blanca de escote redondo y un pañuelo negro de lunares blancos anudado al cuello. El conjunto incluyó pantalón negro de caída recta, zapatos negros y gafas de montura gruesa.

Pedro Pascal reinventa los clásicos con chaquetas blancas, flores rojas y contrastes cromáticos, consolidando un estilo sofisticado y distintivo (REUTERS/Daniel Cole)

En otra ocasión, durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, posó en una alfombra roja con traje de dos piezas en tono marfil, corte clásico y doble botonadura con solapas anchas.

Llevó una camisa blanca bajo la chaqueta y completó el look con zapatillas blancas de cordones y anteojos de sol redondos.