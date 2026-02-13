La levita vuelve al centro de la moda: del fenómeno Bridgerton a las pasarelas y el pop argentino

Un abrigo con cola, un corbatín flojo y un aire de rebeldía. Hace apenas unos años, vestirse como un dandi del siglo XIX parecía idea de un fanático del teatro de época. Hoy, sin embargo, la levita se instala como emblema del nuevo lujo contemporáneo. Desde las calles de Londres hasta los estadios argentinos, la prenda que definía a la aristocracia regresa al centro de la escena, impulsada por la fiebre de Bridgerton y la creatividad de las casas de moda internacionales.
La estética general de Bridgerton: evolución cromática y poder de los accesorios
En la última temporada, la serie abandona los tonos pasteles para sumergirse en una paleta saturada de esmeraldas, zafiros y plateados. Este giro cromático refuerza la sensación de madurez y profundidad en el universo visual de Bridgerton.
Las levitas de corte poético y telas fluidas se destacan en el vestuario masculino, especialmente en Benedict Bridgerton, que deja el protocolo atrás para adoptar un estilo bohemio y artístico. Su imagen de artista se acentúa con corbatines flojos, camisas de cuellos altos y la preferencia por terciopelo y cuero mate en los momentos clave, como el baile de máscaras.
El vestuario femenino también se convierte en protagonista narrativo. El vestido plateado de Sophie Baek, elaborado con capas de tul translúcido y bordados de gemas, se diferencia de los atuendos tradicionales de las debutantes.
Esta pieza, que parece capturar la luz, simboliza la aparición onírica de Sophie en la historia de Benedict. Fuera de la fantasía del baile, la realidad se impone a través de prendas de algodón rústico, delantales y fichus, subrayando el contraste social.
Los accesorios adquieren un valor central: las máscaras ornamentadas con ramas y hojas dejan de ser simples complementos y pasan a ser símbolos de poder y conexión con lo natural.
Cada detalle, desde la textura mate del terciopelo hasta el brillo de las joyas, suma en la construcción de personajes y ambientes, y logra que el espectador desee formar parte de ese universo, apropiándose de la estética Bridgerton en la vida cotidiana.
La levita en las pasarelas internacionales
Dolce & Gabbana Spring Summer 2019: barroco y dandi femenino
En la colección Spring Summer 2019 de Dolce & Gabbana, la levita aparece en clave oversize, confeccionada en jacquard negro con motivos florales barrocos. El corte recto, la caída larga y las solapas doradas remiten al lujo aristocrático, mientras la combinación con camisas blancas y joyería religiosa introduce una versión femenina del dandismo histórico.
Ralph Lauren Fall 2018 y Hermès 2007/8: bohemia y funcionalidad urbana
Ralph Lauren propone una levita de caza en lana negra con botones dorados y chaleco de tweed, inspirada en la nobleza rural. El look incorpora capas y texturas, adaptando la silueta aristocrática a un contexto más bohemio y funcional. En la colección de Hermès, la prenda se presenta como abrigo de tres cuartos en tono carbón, con superposición de cuadros y punto grueso, ideal para el invierno urbano.
Dior y Cinq à sept Prefall 2026: denim, poetcore y renovación
Las propuestas Prefall 2026 de Dior y Cinq à sept reflejan la vigencia de la levita como básico renovado. Dior utiliza denim bordado para reinterpretar el conjunto masculino de tres piezas, mientras Cinq à sept apuesta por una chaqueta marrón combinada con vaqueros deshilachados y blusas con chorreras, imponiendo la tendencia poetcore.
La levita en la moda argentina
Tan Biónica: el ejército del pop en clave Regencycore
En Argentina, la reconocida banda, Tan Biónica adopta la levita negra como uniforme escénico durante la etapa “La Última Noche Mágica”. Los bordados dorados en solapas y puños evocan los uniformes militares del siglo XIX, mientras el negro absoluto les otorga una presencia imponente. El contraste entre la levita estructurada y las remeras básicas aporta modernidad y evita el efecto de disfraz, consolidando una estética de “ejército del pop” con base en el Regencycore.
La China Suárez: new romance y sofisticación local
La China Suárez se impone como referente del Regencycore local gracias al uso de blusas victorianas, cuellos altos, camafeos y corsets llevados como prenda exterior. Los lazos de terciopelo, las joyas de inspiración antigua y los encajes completan un estilo que fusiona el linaje aristocrático con la moda urbana.
Su capacidad para transformar prendas históricas en tendencia cotidiana la posiciona como la principal exponente del new romance argentino.
Annie Leibovitz y la levita en la cúpula mundial
En 2024, Annie Leibovitz ingresó a la Academia de Bellas Artes de Francia luciendo el tradicional “habit vert”, diseñado por Louis Vuitton. La prenda, bordada en verde y dorado con motivos de hojas de olivo, simboliza pertenencia y legado.
El acto incluyó un giro contemporáneo: en vez de la espada académica, recibió una rama bañada en cobre, uniendo tradición y modernidad en una sola imagen.
A fuerza de escenas exuberantes y personajes magnéticos, Bridgerton logró lo que parecía improbable: transformar la levita y el vestuario aristocrático del siglo XIX en sueños de estilo del presente.