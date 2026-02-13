La levita vuelve al centro de la moda: del fenómeno Bridgerton a las pasarelas y el pop argentino

Bridgerton impulsa la fiebre por la moda Regency y redefine códigos estéticos en series y pasarelas

Un abrigo con cola, un corbatín flojo y un aire de rebeldía. Hace apenas unos años, vestirse como un dandi del siglo XIX parecía idea de un fanático del teatro de época. Hoy, sin embargo, la levita se instala como emblema del nuevo lujo contemporáneo. Desde las calles de Londres hasta los estadios argentinos, la prenda que definía a la aristocracia regresa al centro de la escena, impulsada por la fiebre de Bridgerton y la creatividad de las casas de moda internacionales.

La estética general de Bridgerton: evolución cromática y poder de los accesorios

En la última temporada, la serie abandona los tonos pasteles para sumergirse en una paleta saturada de esmeraldas, zafiros y plateados. Este giro cromático refuerza la sensación de madurez y profundidad en el universo visual de Bridgerton.

Las levitas de corte poético y telas fluidas se destacan en el vestuario masculino, especialmente en Benedict Bridgerton, que deja el protocolo atrás para adoptar un estilo bohemio y artístico. Su imagen de artista se acentúa con corbatines flojos, camisas de cuellos altos y la preferencia por terciopelo y cuero mate en los momentos clave, como el baile de máscaras.

El vestuario masculino en Bridgerton destaca por levitas poéticas, terciopelo y cuellos altos, marcando un giro bohemio (Netflix)

El vestuario femenino también se convierte en protagonista narrativo. El vestido plateado de Sophie Baek, elaborado con capas de tul translúcido y bordados de gemas, se diferencia de los atuendos tradicionales de las debutantes.

Esta pieza, que parece capturar la luz, simboliza la aparición onírica de Sophie en la historia de Benedict. Fuera de la fantasía del baile, la realidad se impone a través de prendas de algodón rústico, delantales y fichus, subrayando el contraste social.

El vestido plateado de Sophie Baek, confeccionado en tul y gemas, introduce un nuevo estándar de elegancia onírica Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

Los accesorios adquieren un valor central: las máscaras ornamentadas con ramas y hojas dejan de ser simples complementos y pasan a ser símbolos de poder y conexión con lo natural.

Cada detalle, desde la textura mate del terciopelo hasta el brillo de las joyas, suma en la construcción de personajes y ambientes, y logra que el espectador desee formar parte de ese universo, apropiándose de la estética Bridgerton en la vida cotidiana.

El contraste social en Bridgerton se refleja en la oposición entre prendas suntuosas y atuendos de algodón rústico (Captura: Netflix)

La levita en las pasarelas internacionales

Dolce & Gabbana Spring Summer 2019: barroco y dandi femenino

En la colección Spring Summer 2019 de Dolce & Gabbana, la levita aparece en clave oversize, confeccionada en jacquard negro con motivos florales barrocos. El corte recto, la caída larga y las solapas doradas remiten al lujo aristocrático, mientras la combinación con camisas blancas y joyería religiosa introduce una versión femenina del dandismo histórico.

La levita oversize de Dolce & Gabbana fusiona el barroco con el dandismo femenino en pasarela internacional (Photo by Jonas Gustavsson/Sipa USA)

Ralph Lauren Fall 2018 y Hermès 2007/8: bohemia y funcionalidad urbana

Ralph Lauren propone una levita de caza en lana negra con botones dorados y chaleco de tweed, inspirada en la nobleza rural. El look incorpora capas y texturas, adaptando la silueta aristocrática a un contexto más bohemio y funcional. En la colección de Hermès, la prenda se presenta como abrigo de tres cuartos en tono carbón, con superposición de cuadros y punto grueso, ideal para el invierno urbano.

Ralph Lauren reinventa la levita con inspiración en la nobleza rural y la funcionalidad urbana (Photo by Jonas Gustavsson/Sipa USA)

Dior y Cinq à sept Prefall 2026: denim, poetcore y renovación

Las propuestas Prefall 2026 de Dior y Cinq à sept reflejan la vigencia de la levita como básico renovado. Dior utiliza denim bordado para reinterpretar el conjunto masculino de tres piezas, mientras Cinq à sept apuesta por una chaqueta marrón combinada con vaqueros deshilachados y blusas con chorreras, imponiendo la tendencia poetcore.

Dior rescata la levita en denim bordado, apostando por un poetcore contemporáneo - CAMERA PRESS / Mitchell Sams.

La levita en la moda argentina

Tan Biónica: el ejército del pop en clave Regencycore

En Argentina, la reconocida banda, Tan Biónica adopta la levita negra como uniforme escénico durante la etapa “La Última Noche Mágica”. Los bordados dorados en solapas y puños evocan los uniformes militares del siglo XIX, mientras el negro absoluto les otorga una presencia imponente. El contraste entre la levita estructurada y las remeras básicas aporta modernidad y evita el efecto de disfraz, consolidando una estética de “ejército del pop” con base en el Regencycore.

Tan Biónica utiliza la levita negra para construir una estética de “ejército del pop” en clave Regencycore @trigogerardi

La China Suárez: new romance y sofisticación local

La China Suárez se impone como referente del Regencycore local gracias al uso de blusas victorianas, cuellos altos, camafeos y corsets llevados como prenda exterior. Los lazos de terciopelo, las joyas de inspiración antigua y los encajes completan un estilo que fusiona el linaje aristocrático con la moda urbana.

La China Suárez fusiona blusas victorianas y corsets con la moda urbana, consolidando el new romance argentino

Su capacidad para transformar prendas históricas en tendencia cotidiana la posiciona como la principal exponente del new romance argentino.

Otro look victoriano de la China Suárez

Annie Leibovitz y la levita en la cúpula mundial

En 2024, Annie Leibovitz ingresó a la Academia de Bellas Artes de Francia luciendo el tradicional “habit vert”, diseñado por Louis Vuitton. La prenda, bordada en verde y dorado con motivos de hojas de olivo, simboliza pertenencia y legado.

El acto incluyó un giro contemporáneo: en vez de la espada académica, recibió una rama bañada en cobre, uniendo tradición y modernidad en una sola imagen.

Annie Leibovitz moderniza el “habit vert” de la Academia de Bellas Artes de Francia, combinando legado y contemporaneidad (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

A fuerza de escenas exuberantes y personajes magnéticos, Bridgerton logró lo que parecía improbable: transformar la levita y el vestuario aristocrático del siglo XIX en sueños de estilo del presente.