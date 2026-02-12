Receta de mousse de chocolate y frutos rojos para San Valentín, rápida y fácil

La mousse de chocolate y frutos rojos es el postre rápido y elegante ideal para sorprender en San Valentín (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flechazo de San Valentín puede llegar en forma de postre: una mousse de chocolate y frutos rojos, cremosa y fresca, lista en minutos y con ese “toque gourmet” que transforma cualquier comida en una celebración. Imaginá la suavidad del chocolate mezclada con el dulzor y la acidez de los frutos rojos, servida fría en copas, ideal para sorprender sin pasar horas en la cocina.

Este postre es un clásico renovado en las mesas argentinas para el Día de los Enamorados. Se disfruta tanto en cenas románticas como en reuniones familiares donde el chocolate y los frutos rojos son protagonistas. Rápido, fácil y elegante: la combinación preferida para celebrar el amor sin complicaciones.

Receta de mousse de chocolate y frutos rojos

El postre se sirve frío y se decora al momento con frutos rojos frescos o descongelados para mayor impacto visual y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mousse de chocolate y frutos rojos es una crema aireada de chocolate, suave y firme a la vez, que se sirve bien fría y se decora con una lluvia generosa de frutos rojos frescos o congelados. Perfecta para preparar con tiempo y servir directo de la heladera.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación activa: 20 minutos

Refrigeración: 2 horas

Ingredientes

200 gr de chocolate semiamargo

3 huevos (separados en claras y yemas)

80 gr de azúcar común

200 cc de crema de leche (nata)

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 gr de frutos rojos (fresas/frutillas, arándanos, frambuesas, moras)

1 pizca de sal

Frutos rojos extra para decorar

Cómo hacer mousse de chocolate y frutos rojos, paso a paso

La mousse rinde cuatro porciones generosas, perfecta tanto para cenas románticas como para reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derretir el chocolate con la mitad de la crema a baño María o en microondas (en intervalos de 30 segundos, mezclar para evitar que se queme). Batir las yemas con la mitad del azúcar hasta que estén bien cremosas. Agregar la vainilla. Incorporar el chocolate derretido (tibio, no caliente) a la mezcla de yemas, batiendo suave. Batir la crema restante a medio punto y reservar. Batir las claras con la pizca de sal. Cuando empiecen a espumar, agregar el resto del azúcar en forma de lluvia hasta lograr picos firmes. Unir todo: primero incorporar la crema batida a la mezcla de chocolate y yemas, luego agregar las claras batidas en 2 tandas, con movimientos envolventes para que no se bajen. Distribuir la mousse en copas individuales o en un bol grande. Tapar y llevar a la heladera al menos 2 horas. Servir bien frío y decorar con los frutos rojos por encima justo antes de llevar a la mesa. Tip clave: los frutos rojos pueden estar frescos o congelados, pero se recomienda descongelarlos y escurrirlos si se usan del freezer.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340

Grasas: 21 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda conservar la mousse bien tapada en heladera hasta dos días para mantener su textura y frescura (Foto: Freepik)

En heladera, bien tapada, hasta 2 días.

No recomendable para freezer, ya que la textura se altera.