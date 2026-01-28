Tendencias

Receta de higos en almíbar, rápida y fácil

Una preparación que evoca costumbres familiares y aromas de hogar. El dulzor equilibrado y la textura única permiten reinventar un clásico que viaja de abuelas a nietos sin perder vigencia

La receta de higos en almíbar destaca como una de las conservas tradicionales de la gastronomía argentina y regional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brillo dorado del almíbar y el perfume a fruta madura convierten a los higos en almíbar en una de las conservas más apreciadas en la cocina argentina. Presente en la mesa familiar, especialmente en las provincias del Norte y el Cuyo, este postre acompaña el ritmo pausado de la siesta y las sobremesas extendidas. La textura suave del higo, junto al dulzor justo del almíbar, hacen de esta preparación una auténtica postal de la gastronomía regional.

La conservación de fruta en almíbar tiene una larga tradición. Durante los meses de cosecha, cuando las higueras están a pleno, se aprovechan los frutos frescos para elaborar dulces y confituras que podrán disfrutarse durante todo el año. Los higos, conocidos desde la antigüedad y valorados en todo el Mediterráneo, encontraron en los suelos y climas del Noroeste argentino un lugar ideal para crecer. Hoy, en muchas casas, preparar higos en almíbar sigue siendo un ritual que conecta generaciones y rescata sabores ancestrales.

Receta de higos en almíbar

Los higos en almíbar consisten en higos frescos cocidos lentamente en un almíbar liviano de azúcar, agua y ralladura de limón. El resultado es una fruta tierna, translúcida y brillante, con un sabor que equilibra la dulzura y la acidez, perfecta para el postre o como acompañamiento de quesos y panificados.

Además, este postre se integra a otras preparaciones regionales: pueden utilizarse como relleno de alfajores de harina de algarroba, como se hace en el Noroeste, o formar parte de tablas de dulces junto a quesos frescos, cayote y nueces. La versatilidad de esta conserva permite presentarla sola, con crema o acompañando helados y tortas.

El almíbar dorado y el aroma a fruta madura hacen de los higos en almíbar un postre apreciado en las provincias del Norte y Cuyo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 2 horas 20 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 2 horas

Ingredientes

  • 1 kg de higos (maduros, firmes)
  • 1 kg de azúcar
  • 2 l de agua
  • Ralladura de 1/2 limón

Cómo hacer higos en almíbar, paso a paso

  1. Lavar los higos bajo agua fría, cuidando que no se rompan.
  2. Pinchar cada higo varias veces con un palillo para facilitar la absorción del almíbar.
  3. Colocar los higos en una olla grande, cubrirlos con agua y llevar a hervor suave por unos minutos, hasta que dejen de largar la leche pegajosa.
  4. Retirar los higos, escurrirlos y reservar.
  5. En otra olla, mezclar el azúcar, el agua y la ralladura de limón. Llevar a hervor hasta disolver el azúcar completamente.
  6. Incorporar los higos escurridos al almíbar y cocinar a fuego bajo durante 2 horas, hasta que estén tiernos y translúcidos. El almíbar debe quedar liviano, no espeso.
  7. Retirar del fuego y envasar en caliente en frascos esterilizados, llenando hasta casi el borde y tapando de inmediato para asegurar la conservación. Llenar los frascos en caliente es clave para evitar que se arruinen.
  8. Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de almacenar en la heladera o en lugar fresco.
La receta de higos en almíbar requiere higos maduros, azúcar, agua y ralladura de limón, con un tiempo total de 2 horas y 20 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 0,4 g
  • Carbohidratos: 57 g
  • Proteínas: 0,8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Almacenar en frascos esterilizados y cerrados permite conservar los higos en almíbar hasta 12 meses en la alacena, en lugar fresco y seco. Una vez abierto el frasco, se recomienda guardar en heladera y consumir en un plazo de 10 días.

