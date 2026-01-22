Receta de mermelada de rosa mosqueta, rápida y fácil

La mermelada de rosa mosqueta representa uno de los sabores más característicos y tradicionales de la Patagonia argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos conectan con la naturaleza y la tradición, y la mermelada de rosa mosqueta es uno de ellos. Con su color intenso y aroma delicado, esta receta rápida y fácil te permite disfrutar en casa de uno de los dulces más típicos de la Patagonia argentina, ideal para untar en tostadas o acompañar postres.

En la Argentina, la mermelada de rosa mosqueta se prepara principalmente en la región andina, donde el fruto crece en estado silvestre. Suele servirse en el desayuno, en meriendas con pan casero o como relleno de tortas y facturas. Su popularidad se disparó con el turismo regional y hoy es un souvenir obligado de la Patagonia.

Receta de mermelada de rosa mosqueta

La mermelada de rosa mosqueta es un dulce elaborado a partir de la pulpa del fruto, combinada con azúcar y jugo de limón. Se cocina hasta lograr una textura espesa y brillante, ideal para untar o acompañar postres. Esta versión es rápida y práctica, pensada para hacer en casa con pocos pasos.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

500 gr de pulpa de rosa mosqueta limpia (sin semillas ni cáscaras)

500 gr de azúcar

Jugo de 1 limón

200 ml de agua

Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética (cantidad necesaria)

Cómo hacer mermelada de rosa mosqueta, paso a paso

Colocar la pulpa de rosa mosqueta en una olla junto con el agua y el jugo de limón.

Cocinar a fuego suave durante 10-15 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la pulpa se ablande y suelte su aroma característico.

Incorporar el azúcar y mezclar bien hasta disolverla por completo.

Subir el fuego a medio y cocinar durante 25-30 minutos, siempre revolviendo con cuchara de madera para evitar que se pegue.

Para saber si está lista, colocar una gota en un platito frío: si al enfriar toma consistencia y no escurre rápido, la mermelada está en su punto.

Retirar del fuego y envasar caliente en los frascos esterilizados. Tapar y dar vuelta los frascos hasta que se enfríen (esto ayuda al vacío).

Una vez fríos, guardar en la heladera.

Consejos importantes:

Usar siempre frascos bien esterilizados.

Revolver constantemente al agregar el azúcar para evitar que caramelice o se queme.

Si la pulpa viene con semillas, pasar primero por colador fino o tamiz.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 3 frascos medianos (entre 12 y 15 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 0,1 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 0,2 gr

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 mes si los frascos están bien cerrados. En freezer, hasta 6 meses. Una vez abierto el frasco, consumir en 7 días.