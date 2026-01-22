Tendencias

Receta de mermelada de rosa mosqueta, rápida y fácil

Una formulación pensada para cocinas domésticas requiere solo tres ingredientes principales y pocos pasos, permitiendo obtener un dulce típico para acompañar panificados o postres en poco tiempo

Guardar
La mermelada de rosa mosqueta
La mermelada de rosa mosqueta representa uno de los sabores más característicos y tradicionales de la Patagonia argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos conectan con la naturaleza y la tradición, y la mermelada de rosa mosqueta es uno de ellos. Con su color intenso y aroma delicado, esta receta rápida y fácil te permite disfrutar en casa de uno de los dulces más típicos de la Patagonia argentina, ideal para untar en tostadas o acompañar postres.

En la Argentina, la mermelada de rosa mosqueta se prepara principalmente en la región andina, donde el fruto crece en estado silvestre. Suele servirse en el desayuno, en meriendas con pan casero o como relleno de tortas y facturas. Su popularidad se disparó con el turismo regional y hoy es un souvenir obligado de la Patagonia.

Receta de mermelada de rosa mosqueta

La mermelada de rosa mosqueta es un dulce elaborado a partir de la pulpa del fruto, combinada con azúcar y jugo de limón. Se cocina hasta lograr una textura espesa y brillante, ideal para untar o acompañar postres. Esta versión es rápida y práctica, pensada para hacer en casa con pocos pasos.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de pulpa de rosa mosqueta limpia (sin semillas ni cáscaras)
  • 500 gr de azúcar
  • Jugo de 1 limón
  • 200 ml de agua
  • Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética (cantidad necesaria)

Cómo hacer mermelada de rosa mosqueta, paso a paso

  • Colocar la pulpa de rosa mosqueta en una olla junto con el agua y el jugo de limón.
  • Cocinar a fuego suave durante 10-15 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la pulpa se ablande y suelte su aroma característico.
  • Incorporar el azúcar y mezclar bien hasta disolverla por completo.
  • Subir el fuego a medio y cocinar durante 25-30 minutos, siempre revolviendo con cuchara de madera para evitar que se pegue.
  • Para saber si está lista, colocar una gota en un platito frío: si al enfriar toma consistencia y no escurre rápido, la mermelada está en su punto.
  • Retirar del fuego y envasar caliente en los frascos esterilizados. Tapar y dar vuelta los frascos hasta que se enfríen (esto ayuda al vacío).
  • Una vez fríos, guardar en la heladera.

Consejos importantes:

  • Usar siempre frascos bien esterilizados.
  • Revolver constantemente al agregar el azúcar para evitar que caramelice o se queme.
  • Si la pulpa viene con semillas, pasar primero por colador fino o tamiz.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 3 frascos medianos (entre 12 y 15 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 0,1 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 0,2 gr

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 mes si los frascos están bien cerrados. En freezer, hasta 6 meses. Una vez abierto el frasco, consumir en 7 días.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesMermeladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Encuentran en Colombia un antepasado de bacterias que causan sífilis y otras enfermedades

Científicos de Suiza, Argentina y otros países contaron a Infobae cómo estudiaron el genoma de un linaje bacteriano de hace 5500 años. Qué implica el hallazgo publicado en la revista Science

Encuentran en Colombia un antepasado

Cómo la NASA utiliza IA para descubrir planetas: los últimos hallazgos

Un programa desarrollado por el Centro Ames procesa información de las misiones Kepler y TESS y ya ha señalado miles de posibles cuerpos celestes fuera del Sistema Solar

Cómo la NASA utiliza IA

Cómo el aburrimiento infantil es clave para estimular la creatividad y la autonomía, según especialistas

Expertas en crianza detallaron en una charla para el pódcast “Good Inside” que dejar espacios sin estímulos permite a los niños desarrollar recursos internos, descubrir intereses propios y fortalecer su autonomía con el juego independiente

Cómo el aburrimiento infantil es

“No podía salir de la cama y hoy puedo correr”: la historia detrás de un caso emblemático de trasplante cardíaco

El Hospital Italiano sumó un hito con 500 intervenciones cardíacas. El caso de Dorelia Ávila evidencia cómo la tecnología, la atención integral y la donación permiten recuperar el futuro de quienes enfrentan diagnósticos graves

“No podía salir de la

Una empanada argentina es la mejor del mundo: cuál es el secreto que la distingue del resto

Elegida entre recetas de América, Europa y Asia, logró el primer puesto en un ranking publicado por Taste Atlas gracias a una combinación de tradición, técnica artesanal y un detalle distintivo

Una empanada argentina es la
DEPORTES
Aldosivi empata con Defensa y

Aldosivi empata con Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Iga Swiatek habló del calendario de la WTA: “Competir durante 11 meses y descansar solo 10 días no es suficiente para recuperarse”

La “absurda” lesión de Tsitsipas por jugar otro deporte que lo eliminó del Australian Open: “Me quedé en shock”

Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

TELESHOW
La dura opinión de Ángel

La dura opinión de Ángel de Brito acerca del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Vibras de Luciano Castro”

El reencuentro de Nicole Neumann con su papá en Punta del Este

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

INFOBAE AMÉRICA

Foro de Davos: Peña propuso

Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump

María Corina Machado y el hijo del último sha de Irán se reunieron en Washington para coordinar estrategias opositoras

Trump contra JP Morgan: el presidente de EEUU demandó al mayor banco de Wall Street por “discriminación política”

El campo salvadoreño sufre por la escasez de mano de obra y apuesta por la mecanización

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur