El regreso del “nudo invisible”: cómo la corbata conquista los looks masculinos en alfombras rojas

Figuras como Bad Bunny, Jacob Elordi y Paul Mescal transformaron el tradicional accesorio en esencial

La tendencia del nudo invisible
La tendencia del nudo invisible gana protagonismo en la moda masculina

En las recientes alfombras rojas y eventos de premiación, una tendencia discreta comenzó a transformar el vestuario masculino de las celebridades. El denominado “nudo invisible” marca el regreso de la corbata como pieza central, bajo una mirada renovada.

Se trata de nudos discretos, tejidos satinados o mates y una integración precisa con la camisa y el traje.

Figuras como Bad Bunny, Jacob Elordi y Paul Mescal, junto a otros referentes del cine y la música, reinventaron este accesorio tradicional, dotándolo de una elegancia contenida que evita el exceso y privilegia la sobriedad visual.

1- Bad Bunny

La corbata satinada y de
La corbata satinada y de nudo discreto se consolida como el accesorio clave entre las celebridades (REUTERS/Erika Santelices)

En una de sus más recientes apariciones, para uno de los conciertos de su tour, Bad Bunny eligió un conjunto de traje beige claro, camisa blanca y una corbata blanca satinada de nudo ancho. El accesorio, lejos de destacar por extravagancia, aportó un contraste sutil frente a la solapa estructurada del saco y se mantuvo alineado con el cuello de la camisa.

La selección de una corbata de seda satinada, con un nudo ancho y bien proporcionado, reforzó el concepto de nudo invisible: la atención se dirige hacia la caída limpia de la tela y la armonía cromática del conjunto.

2- Miles Caton

El regreso del nudo invisible
El regreso del nudo invisible marca una nueva etapa de sobriedad y sofisticación en el vestir de los famosos (REUTERS/Mike Blake)

Para la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, Miles Caton lució un traje oscuro de rayas finas con doble botonadura, camisa blanca y corbata blanca satinada. La corbata, de textura lisa y nudo simple, destaca por el contraste con el traje oscuro y se asienta de manera simétrica.

El accesorio, se convirtió en el punto focal del conjunto sin recurrir a excesos decorativos. La elección de un nudo sencillo y bien ajustado reforzó la premisa del nudo casi “desaparecido”, donde funcionalidad y estética se equilibraron.

3- Connor Storrie

El equilibrio cromático y la
El equilibrio cromático y la integración de la corbata transforman la imagen de los actores en eventos de premiación (REUTERS/Daniel Cole)

Connor Storrie apareció en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 con un esmoquin negro de solapa satinada, camisa blanca y corbata negra de textura mate. La corbata, de corte ancho y nudo clásico, caía recta por el centro del torso y se distinguió por su simplicidad.

Un pin metálico en la solapa introdujo un acento moderno, pero la atención principal recayó en la limpieza de la línea visual, donde la corbata reforzó el diseño tradicional del esmoquin sin romper con la discreción del nudo invisible.

4- Noah Jupe

Trajes de doble botonadura y
Trajes de doble botonadura y corbatas de textura mate o satinada dominan la estética en Hollywood (REUTERS/Daniel Cole)

El joven actor Noah Jupe eligió, para los mismos premios, un traje gris oscuro de corte clásico, acompañado por camisa blanca y corbata marrón de tejido opaco.

La corbata, de nudo sencillo y discreto, aportó un contraste cálido al conjunto, integrándose de manera natural con la paleta cromática. Además, Jupe mantuvo una expresión neutra y su look destacó por la precisión en el anudado y la ausencia de estridencias.

5- Jacob Elordi

Jacob Elordi destaca por su
Jacob Elordi destaca por su reinterpretación elegante del vestuario clásico masculino(REUTERS/Daniel Cole)

Jacob Elordi mostró dos estilos opuestos. En una ocasión, llevó un traje beige claro de doble botonadura, camisa blanca y corbata verde oliva de tela lisa y nudo convencional. El contraste cromático entre la corbata y el traje, junto al fondo oscuro y los anteojos de sol, reforzó la apuesta por la singularidad en los detalles.

El accesorio tradicional se convierte
El accesorio tradicional se convierte en el punto focal de los conjuntos más aclamados en las alfombras rojas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra aparición, para los American Film Institute Awards Luncheon, Elordi optó por un conjunto completamente negro, de traje de rayas finas, camisa y corbata satinada de nudo ancho. Este look reforzó la estética monocromática y la contundencia visual del nudo invisible.

6- Paul Mescal

La sobriedad visual y el
La sobriedad visual y el cuidado en el anudado definen la nueva elegancia masculina entre los referentes del cine y la música (REUTERS/Mario Anzuoni)

Paul Mescal desfiló por la alfombra roja del International Film Festival 2026 con un esmoquin negro de doble botonadura y solapa satinada, acompañado de camisa blanca y corbata negra de diseño liso. La corbata, de corte clásico y nudo simple, se aseguró con un pasador metálico que introduce un matiz funcional y estético.

La composición monocromática resaltó la corbata como elemento central y destacó el contraste entre la camisa clara y el traje oscuro.

