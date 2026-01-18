De Messi a Lautaro Martínez: el boom de los vinos firmados por futbolistas argentinos

El vino se consolida como una inversión elegida por futbolistas argentinos reconocidos

A esta altura del partido muchos ya están hablando del mundial, y si bien falta todavía para que la pelota eche a rodar, en la Argentina el fútbol es siempre noticia. Pero esta vez porque trasciende al deporte y atraviesa otra gran pasión nacional: el vino. Entre los que ya existían y los nuevos que surgieron durante el último año se podría armar un equipo de fútbol vínico.

Obviamente, no es la primera vez que el vino atrae a personajes de otras actividades. Empresarios, actores, cantantes, celebridades y, claro está, deportistas, entre los que se destacan los futbolistas.

Esto se debe al impacto que tienen, ya que se trata del deporte más popular del país, y también porque muchos buscan asegurar su futuro y el de sus próximas generaciones invirtiendo en proyectos que puedan disfrutar, más allá de la tranquilidad económica. El vino se posiciona como una apuesta alternativa y atractiva para muchos de ellos. Porque si bien es difícil que puedan consumirlo como cualquier amante del vino, por las dietas estrictas a las que viven sometidos, muchos encuentran el placer en pocas copas, y ven un futuro promisorio para sus retiros.

Hay varias opciones, puede ser a partir de un viñedo, ya que se sabe que invertir en tierra y agregarle valor es una apuesta segura. Y si a eso se le suma una bodega, el retorno de la inversión será a más largo plazo y más centrado en un negocio familiar legado a futuras generaciones. Pero el éxito también se puede alcanzar simplemente con una o varias etiquetas de vino. Lo más importante que deben tener en cuenta los jugadores es que para usufructuar su imagen, el vino tiene que estar a su altura y, de ser posible, superar las expectativas, primero de los fanáticos y luego de los demás consumidores. Eso se logra incluso sin viñedos ni bodega propia, siempre que alguien se enfoque en la uva y los procesos, manteniéndose cerca y sin limitarse a prestar el nombre o dejarse llevar por el marketing.

Nuevos proyectos vitivinícolas surgen de la mano de futbolistas de la selección argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porque en el vino como en el fútbol, para lograr los objetivos hay que entrenar mucho, y eso en vinos significa estar encima. Ni los futbolistas ni nadie que se acerque a invertir en el mundo del vino debe saber del tema para lograr buenos resultados, aunque sí es fundamental rodearse de las personas indicadas, porque el vino no se hace solo. Nace en la viña, es cierto, pero son los hombres y mujeres los únicos que pueden elaborarlo, respetando el carácter de la uva, del lugar y del impulsor del emprendimiento para lograr algo especial, más allá del personaje futbolístico. Porque es eso lo que garantizará la venta de la segunda, tercera y sucesivas botellas.

Desde hace varios años vienen surgiendo emprendimientos vitivinícolas de distintas magnitudes a manos de futbolistas reconocidos. Pero este año que pasó (2025), vieron la luz algunas etiquetas con la firma de estrellas de la selección nacional de fútbol, como Messi, Paredes y Lautaro Martínez. Esto evidencia que el vino no solo implica un refugio seguro para generaciones futuras, sino que además brinda, como ninguna otra inversión, el placer del disfrute diario y la posibilidad de compartirlo. Y una vez que una marca de se posiciona, ya nada la detendrá si se siguen haciendo bien las cosas, cosecha tras cosecha.

Nuevos vinos de grandes futbolistas

Messi siempre es noticia para el mundo en general y la Argentina en particular, y en esta ocasión más aún para el mundo del vino. Porque desembarcó en la Argentina Lionel Official Wines con una cosecha irrepetible: 2022. Un año que quedará marcado para siempre en la historia del fútbol mundial, porque Lionel Messi se consagró campeón del mundo en Qatar. De la mano de MM Winemaker, una bodega italiana con 500 años de tradición vitivinícola en la Puglia, llegan los vinos GOAT 10, una colección que une terroir y excelencia.

Lionel Messi presentó su colección de vinos GOAT 10 junto a una bodega italiana de larga tradición (Instagram)

Son vinos provenientes de tres regiones de prestigio: Puglia, Sicilia y Valais (Suiza). Los vinos se inspiran en el concepto GOAT (“Greatest Of All Time”), asociado a la figura de Messi, y celebran tanto su legado como los territorios donde nacen: un Primitivo 100% de Puglia, que captura la esencia histórica del sur italiano en cada sorbo;

y un Syrah de Sicilia, que refleja el carácter vibrante de la isla. Son tintos intensos y expresivos, elaborados con sensibilidad y carácter. Pero no se trata sólo de una colección de vinos sino de una edición que honra un legado y cuya disponibilidad es tan limitada como valiosa.

Y si bien se trata de vinos italianos, con este lanzamiento, miles de argentinos van a tentarse con una de las botellas que conmemora a su ídolo y quizás, sea el puntapié inicial para que terminen convirtiéndose en consumidores.

Pero estas no son las primeras etiquetas de vinos relacionadas al astro, porque hace algunos años la Fundación Leo Messi, junto a Bodegas Bianchi, lanzó la línea de vinos “L10”. En dicha ocasión, los beneficios se destinaron a proyectos sociales, de salud y de educación para niños apoyados por la fundación del futbolista.

El mercado del vino argentino se nutre de proyectos impulsados por figuras del fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y si bien fue Jorge Messi (su padre) el impulsor de la idea, dicen que el mismo jugador participó en el diseño de aquellos vinos. Y luego de esa experiencia, el mismo Messi le solicitó a Silvio Alberto, enólogo de la casa, que le hiciera un gran vino para él, no para vender sino para “friends & family”. Y el enólogo trabajó directamente con el jugador para crear un vino que refleje sus preferencias: aromáticos y no pesados, con un estilo más europeo.

Pero Lio no es el primer deportista de elite que se dedica a elaborar vinos. Sus compañeros de selección Leandro Paredes y Lautaro Martínez, también lanzaron sus propios vinos.

El capitán de Boca Juniors presentó recientemente su línea completa de vinos argentinos elaborados en Mendoza. Ya había lanzado hace algunos años el LP 5, un blend de Malbec de diferentes regiones, pero la conquista del mundial y su llegada al club de la ribera lo inspiraron a crear una línea junto a su hermana, Liana Vanesa, y su familia: 1994, el año de su nacimiento, es un Malbec 2024 y representa el vino joven de la casa.

El LP32, por su número de la suerte con el que debutó en varios equipos, un tinto elaborado con uvas de dos regiones y crianza en barricas. El LP5, como el ícono de la casa, con la crianza protagonista que le garantiza un gran potencial de guarda. Por último, el vino que inspiró a Vanesa a dar el puntapié inicial en esta nueva aventura junto a su hermano. Se trata de Mi Victoria Chardonnay Sweet, un blanco dulce natural que viene en botella transparente y, a través de su color dorado, se puede ver en el interior de la etiqueta, la copa del mundo brillando.

Leandro Paredes lanzó su propia línea de vinos argentinos, inspirada en su carrera y familia

Todas las etiquetas de Mi Victoria Wines son en honor a la hija del jugador y a sus triunfos deportivos, y hacen alusión a su carrera profesional, tanto en Boca y en la Selección, como en el exterior.

El otro jugador de la selección que se adentró en el mundo del vino es el delantero del Inter que, junto a su esposa (Agustina Gandolfo) mendocina y su suegro, lanzó Cittanina. Un emprendimiento vitivinícola que incluirá hotelería y restaurantes de lujo en una de las zonas más privilegiadas de Mendoza, Las Compuertas. A partir de un viñedo de Malbec plantado en 1930, el hacedor Federico Isgró logró dos vinos que reflejan tanto el carácter del lugar como las intenciones del goleador, Pasión y Coraje, dos Malbec 100%.

Futbolistas que ya eran productores de vinos

Cada vez surgen más etiquetas propiedad de futbolistas consagrados de todos los tiempos, una tendencia de los últimos años, que se va afianzando y que llama la atención de los consumidores.

Nicolás Burdisso, el Flaco Schiavi, Juan Sebastián Verón, Franco Armani, Enzo Francescoli, los Campeones del 86, Gallardo, Heinze y hasta Mario Kempes, entre otros, ya habían lanzado sus propios vinos. Y se nota que los personajes detrás de estas etiquetas quisieron trascender en el mundo del vino y pensaron en el día después, es decir en la venta de la segunda y la tercera botella. Por eso el foco, más allá del nombre del futbolista, del concepto o del diseño, estuvo puesto en la calidad, para que en lugar de ser algo “cortoplacista” sea para toda la vida.

Porque si bien tener una bodega o producir vinos es la manera más linda y entretenida de perder plata (según los bodegueros), implica un esfuerzo constante y sonante para lograr un negocio sostenible. Y si se pone real énfasis en los vinos, el consumidor más exigente se va a dar cuenta de que el personaje en cuestión se involucró más en el tema y así logrará trascender al grupo de los fanáticos.

El vino se transforma en legado y apuesta de futuro para muchos futbolistas argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien estos no son los primeros ni serán los últimos, a estos jugadores ya los une algo más que fútbol: el vino. Muchos de ellos compitieron o compiten dentro de las canchas, pero a partir de ahora también lo harán en las góndolas de las vinotecas y en las cartas de los restaurantes. Entre estas propuestas se destaca la iniciativa de los campeones de 1986 que, junto a Mendoza Vineyards, lanzaron dos vinos que llevan sus firmas y respaldo. La Final Malbec y Héroes Blend, un corte de uvas tintas conformado por 50% Cabernet Franc, 40% Cabernet Sauvignon y 10% Petit Verdot.

Pero sin dudas, el bodeguero y también exjugador de la selección más destacado en el ámbito local es Nicolás Burdisso, quién junto a su mujer Belén Soler Valle compraron su primera finca en el Valle de Uco y crearon Vinos de Potrero. El sueño comenzó en 2010 apoyado en un concepto que liga al fútbol y al vino desde su esencia, la importancia del terroir y del potrero.

Las etiquetas de futbolistas buscan posicionarse en vinotecas y restaurantes del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra estrella de Boca Juniors que también brilló en la defensa y que ahora pretende hacer lo mismo con sus vinos, transmitiéndolo desde la etiqueta es Rolando “El Flaco” Schiavi, quien lanzó a fines de 2021 El Último Hombre, su propia línea de vinos. Compuesta por un Blend (65% Malbec, 25% Cabernet Sauvignon y 10% Cabernet Franc) y un Malbec de Paraje Altamira, en el Valle de Uco, elaborados por el joven enólogo Gonzalo Mazzotta.

La Brujita Verón y Franco Armani son otros dos exponentes reconocidos del fútbol nacional que tienen sus propias etiquetas de vinos elaborados en bodegas de San Rafael, en el Oasis sur mendocino. Otro lanzamiento vínico-futbolero lo tuvo a Marcelo Gallardo, el DT de River como protagonista. El “Muñeco” eligió a Bodega Norton para lanzar su primer vino, “MG”, elaborado por el enólogo David Bonomi. Se trata de un exclusivo blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, añejado 14 meses en barricas de roble francés.

Seguramente con el correr de los años e impulsados por la evolución del vino argentino, muchos jugadores más se animen a salir a la cancha con sus propias etiquetas de vino.