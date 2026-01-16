Día Internacional de la Comida Picante: seis recetas emblemáticas para disfrutar en casa

El 16 de enero se conmemora el Día Internacional de la Comida Picante, una fecha enfocada en resaltar el valor cultural y gastronómico del chile y los sabores intensos presentes en diferentes cocinas del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Comida Picante, una fecha dedicada a reconocer la importancia cultural y gastronómica de estos sabores intensos que caracterizan distintas cocinas del mundo.

En ese sentido, por ejemplo, el chile es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana, presente en el 90 por ciento de los platillos del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Aquí, un repaso por recetas.

Tacos de camarón al chipotle

Camarones salteados en adobo de chipotle, servidos en tortillas de maíz y acompañados de cebolla morada y cilantro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta mezcla mariscos con el característico sabor del chile chipotle, un ingrediente icónico de la cocina mexicana. El adobo de chipotle intensifica el sabor de los camarones y aporta un toque ahumado.

Ingredientes:

500 gramos de camarones pelados

2 cucharadas de adobo de chipotle

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite

Jugo de 1 limón

Tortillas de maíz

Sal y pimienta al gusto

Preparación: Mezclar los camarones con adobo de chipotle, ajo, aceite, jugo de limón, sal y pimienta. Cocinar en una sartén caliente durante 4 minutos para sellar los sabores. Servir en tortillas de maíz previamente calentadas y acompañar con cebolla morada y cilantro fresco para añadir textura y frescura.

Pollo a la diabla

Pollo cocido en una salsa espesa de chiles guajillo y de árbol, con un sabor intenso y color rojo característico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo a la diabla es un platillo tradicional mexicano donde los chiles guajillo y de árbol aportan un picor intenso y un color rojo vibrante. La salsa espesa cubre las piezas de pollo y les da un sabor profundo.

Ingredientes:

4 piezas de pollo

3 chiles guajillo

2 chiles de árbol secos

2 jitomates maduros

2 dientes de ajo

1/2 cebolla

Sal y pimienta

Preparación: Hidratar los chiles en agua caliente hasta que estén suaves. Licuar los chiles hidratados con jitomate, ajo y cebolla hasta obtener una salsa homogénea. Freír la salsa en una cacerola, añadir las piezas de pollo limpias y sazonar con sal y pimienta. Cocinar a fuego medio hasta que el pollo esté bien cocido y la salsa espesa cubra la carne por completo.

Pasta arrabbiata

Pasta italiana bañada en salsa de tomate con ajo y chiles secos, típica de la región de Roma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este platillo italiano se caracteriza por su salsa de tomate con ajo y chiles secos, que aportan un sabor picante clásico.

Ingredientes:

400 gramos de pasta seca

2 dientes de ajo

3 chiles secos o peperoncino

400 gramos de tomate triturado

Aceite de oliva

Sal y perejil fresco

Preparación: Freír los dientes de ajo y los chiles secos en aceite de oliva caliente hasta que suelten su aroma. Añadir el tomate triturado y la sal. Cocinar durante 10 minutos para que la salsa espese y los sabores se integren. Mezclar la salsa con la pasta cocida al dente, y espolvorear con perejil fresco picado antes de servir.

Aguachile verde

Camarones crudos marinados en salsa de chile serrano, limón y pepino, un platillo fresco y picante de la costa del Pacífico mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguachile verde es un platillo fresco y picante. El chile serrano, combinado con jugo de limón y pepino, da un sabor intenso y refrescante.

Ingredientes:

400 gramos de camarones crudos, pelados y desvenados

5 chiles serranos frescos

1 pepino pelado y en rodajas

1/2 cebolla morada

Jugo de 5 limones

Cilantro fresco, sal y pimienta

Preparación: Licuar los chiles serranos, el pepino, el jugo de limón y el cilantro hasta obtener una salsa líquida y verde. Mezclar los camarones con la salsa y dejar reposar durante 20 minutos para que los camarones se marinen y se cocinen con el ácido del limón. Servir con rodajas de pepino y cebolla morada.

Mapo tofu (versión picante)

Tofu firme y carne de cerdo en salsa picante de Sichuan, preparado con pasta de frijol y chiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mapo tofu es un guiso que se caracteriza por su sabor picante, producto de la pasta de frijol picante y los chiles.

Ingredientes:

400 gramos de tofu firme cortado en cubos

200 gramos de carne molida de cerdo

2 cucharadas de pasta de frijol picante (doubanjiang)

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre rallado

2 cebollines picados

Salsa de soya y aceite

Preparación: Sofreír el ajo, el jengibre y la carne de cerdo en aceite caliente hasta que la carne cambie de color. Agregar la pasta de frijol picante y mezclar bien. Añadir los cubos de tofu, la salsa de soya y un poco de agua para crear una salsa ligera. Cocinar durante 5 minutos y decorar con cebollines picados antes de servir.

Salsa macha

Condimento mexicano preparado con chiles secos, ajo, aceite y cacahuates, ideal para acompañar carnes y tacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa macha es uno de los condimentos más versátiles de la cocina mexicana. Su base de chiles secos y aceite la hace perfecta para acompañar tacos, carnes o ensaladas.

Ingredientes:

1 taza de aceite de oliva

8 chiles secos (de árbol o guajillo)

2 dientes de ajo

1/4 taza de cacahuates tostados

Sal

Preparación: Freír los chiles secos y los dientes de ajo en el aceite de oliva caliente hasta que estén dorados pero sin quemarse. Sacar del fuego y dejar enfriar ligeramente. Mezclar los chiles y los ajos con los cacahuates tostados y sal al gusto. Moler todo en un procesador o molcajete hasta obtener una salsa rústica. Servir como acompañamiento para carnes, tacos o ensaladas.