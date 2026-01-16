Día Internacional de la Comida Picante: seis recetas emblemáticas para disfrutar en casa

Cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Comida Picante, una fecha dedicada a reconocer la importancia cultural y gastronómica de estos sabores intensos que caracterizan distintas cocinas del mundo.
En ese sentido, por ejemplo, el chile es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana, presente en el 90 por ciento de los platillos del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Aquí, un repaso por recetas.
Tacos de camarón al chipotle
Esta receta mezcla mariscos con el característico sabor del chile chipotle, un ingrediente icónico de la cocina mexicana. El adobo de chipotle intensifica el sabor de los camarones y aporta un toque ahumado.
Ingredientes:
- 500 gramos de camarones pelados
- 2 cucharadas de adobo de chipotle
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de aceite
- Jugo de 1 limón
- Tortillas de maíz
- Sal y pimienta al gusto
Preparación: Mezclar los camarones con adobo de chipotle, ajo, aceite, jugo de limón, sal y pimienta. Cocinar en una sartén caliente durante 4 minutos para sellar los sabores. Servir en tortillas de maíz previamente calentadas y acompañar con cebolla morada y cilantro fresco para añadir textura y frescura.
Pollo a la diabla
El pollo a la diabla es un platillo tradicional mexicano donde los chiles guajillo y de árbol aportan un picor intenso y un color rojo vibrante. La salsa espesa cubre las piezas de pollo y les da un sabor profundo.
Ingredientes:
- 4 piezas de pollo
- 3 chiles guajillo
- 2 chiles de árbol secos
- 2 jitomates maduros
- 2 dientes de ajo
- 1/2 cebolla
- Sal y pimienta
Preparación: Hidratar los chiles en agua caliente hasta que estén suaves. Licuar los chiles hidratados con jitomate, ajo y cebolla hasta obtener una salsa homogénea. Freír la salsa en una cacerola, añadir las piezas de pollo limpias y sazonar con sal y pimienta. Cocinar a fuego medio hasta que el pollo esté bien cocido y la salsa espesa cubra la carne por completo.
Pasta arrabbiata
Este platillo italiano se caracteriza por su salsa de tomate con ajo y chiles secos, que aportan un sabor picante clásico.
Ingredientes:
- 400 gramos de pasta seca
- 2 dientes de ajo
- 3 chiles secos o peperoncino
- 400 gramos de tomate triturado
- Aceite de oliva
- Sal y perejil fresco
Preparación: Freír los dientes de ajo y los chiles secos en aceite de oliva caliente hasta que suelten su aroma. Añadir el tomate triturado y la sal. Cocinar durante 10 minutos para que la salsa espese y los sabores se integren. Mezclar la salsa con la pasta cocida al dente, y espolvorear con perejil fresco picado antes de servir.
Aguachile verde
El aguachile verde es un platillo fresco y picante. El chile serrano, combinado con jugo de limón y pepino, da un sabor intenso y refrescante.
Ingredientes:
- 400 gramos de camarones crudos, pelados y desvenados
- 5 chiles serranos frescos
- 1 pepino pelado y en rodajas
- 1/2 cebolla morada
- Jugo de 5 limones
- Cilantro fresco, sal y pimienta
Preparación: Licuar los chiles serranos, el pepino, el jugo de limón y el cilantro hasta obtener una salsa líquida y verde. Mezclar los camarones con la salsa y dejar reposar durante 20 minutos para que los camarones se marinen y se cocinen con el ácido del limón. Servir con rodajas de pepino y cebolla morada.
Mapo tofu (versión picante)
El mapo tofu es un guiso que se caracteriza por su sabor picante, producto de la pasta de frijol picante y los chiles.
Ingredientes:
- 400 gramos de tofu firme cortado en cubos
- 200 gramos de carne molida de cerdo
- 2 cucharadas de pasta de frijol picante (doubanjiang)
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 2 cebollines picados
- Salsa de soya y aceite
Preparación: Sofreír el ajo, el jengibre y la carne de cerdo en aceite caliente hasta que la carne cambie de color. Agregar la pasta de frijol picante y mezclar bien. Añadir los cubos de tofu, la salsa de soya y un poco de agua para crear una salsa ligera. Cocinar durante 5 minutos y decorar con cebollines picados antes de servir.
Salsa macha
La salsa macha es uno de los condimentos más versátiles de la cocina mexicana. Su base de chiles secos y aceite la hace perfecta para acompañar tacos, carnes o ensaladas.
Ingredientes:
- 1 taza de aceite de oliva
- 8 chiles secos (de árbol o guajillo)
- 2 dientes de ajo
- 1/4 taza de cacahuates tostados
- Sal
Preparación: Freír los chiles secos y los dientes de ajo en el aceite de oliva caliente hasta que estén dorados pero sin quemarse. Sacar del fuego y dejar enfriar ligeramente. Mezclar los chiles y los ajos con los cacahuates tostados y sal al gusto. Moler todo en un procesador o molcajete hasta obtener una salsa rústica. Servir como acompañamiento para carnes, tacos o ensaladas.