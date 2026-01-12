Receta de ensalada de arroz con atún y verduras, rápida y fácil

La ensalada de arroz con atún y verduras es una solución práctica y deliciosa para quienes buscan una comida completa en poco tiempo. Este plato combina la suavidad del arroz con la proteína del atún y el colorido de las verduras frescas, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y nutrición. Ideal para los días calurosos, para llevar en vianda o compartir en reuniones, esta receta se destaca por su rapidez, versatilidad y la posibilidad de adaptarla con los ingredientes que se tengan a mano.
La historia de la ensalada de arroz con atún es tan simple como su preparación. Este plato, con raíces en la cocina mediterránea y popularizado en toda Latinoamérica, surge de la necesidad de aprovechar ingredientes básicos y accesibles. El arroz, presente en casi todas las despensas, se mezcla con atún en lata y una colorida variedad de verduras para dar como resultado una comida fresca y balanceada. Es ideal para llevar en viandas, para servir como acompañamiento de carnes a la parrilla, o incluso como plato principal en días de calor. Además, admite infinitas variantes: cada familia tiene su versión, sumando huevo duro, choclo, aceitunas o lo que haya disponible.
Receta de ensalada de arroz con atún y verduras
La ensalada de arroz con atún y verduras es una receta que combina la suavidad del arroz con la textura y sabor del atún, realzada por el crujiente de las verduras frescas. Es una opción ideal para quienes buscan una comida rápida y saludable, ya que se puede preparar con anticipación y se conserva muy bien en la heladera.
El proceso consiste básicamente en hervir el arroz hasta que quede al dente, mezclarlo con atún en lata bien escurrido, y sumar las verduras de preferencia: desde zanahoria rallada y arvejas, hasta morrón, tomate y choclo. Aliñada con aceite de oliva, un toque de vinagre o limón, sal, pimienta y, si se desea, un poco de mayonesa o mostaza, esta ensalada se transforma en una comida completa y satisfactoria.
Tiempo de preparación
La preparación total de esta ensalada de arroz con atún y verduras es de aproximadamente 30 minutos:
- 15 minutos para hervir el arroz y dejarlo enfriar.
- 10 minutos para preparar y cortar las verduras.
- 5 minutos para mezclar todos los ingredientes y aliñar al gusto.
Ingredientes
- 1 taza de arroz (puede ser largo fino, doble carolina o parboil).
- 1 lata de atún al natural o en aceite (170-200 g).
- 1 zanahoria mediana, rallada.
- 1/2 taza de arvejas (pueden ser frescas o enlatadas).
- 1/2 morrón rojo, picado en cubos pequeños.
- 1 tomate mediano, picado en cubos.
- 1/2 taza de choclo (puede ser enlatado).
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Jugo de 1/2 limón o 1 cucharada de vinagre.
- Sal y pimienta a gusto.
- 2 cucharadas de mayonesa o mostaza (Opcional).
Cómo hacer ensalada de arroz con atún y verduras, paso a paso
- Hervir el arroz en abundante agua con sal hasta que esté al dente (aproximadamente 10-12 minutos). Escurrir, enjuagar con agua fría y dejar enfriar completamente.
- Mientras tanto, preparar las verduras: rallar la zanahoria, picar el morrón y el tomate en cubos pequeños, y escurrir las arvejas y el choclo si son enlatados.
- En un bol grande, mezclar el arroz frío, el atún bien escurrido y desmenuzado, la zanahoria, el morrón, el tomate, las arvejas y el choclo.
- Aliñar con el aceite de oliva, el jugo de limón o vinagre, sal y pimienta a gusto. Mezclar bien.
- (Opcional) Agregar mayonesa o mostaza para una textura más cremosa, y volver a mezclar.
- Servir fría, decorando con hojas verdes si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, la ensalada de arroz con atún y verduras rinde aproximadamente 4 porciones generosas, ideales como plato principal o 6 porciones como acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 290
- Grasas: 10 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 4 g
- Proteínas: 15 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La ensalada de arroz con atún y verduras se puede conservar en la heladera hasta 3 días, siempre en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar la contaminación de olores.