Receta de ensalada de arroz con atún y verduras, rápida y fácil

La ensalada de arroz con atún y verduras es una solución práctica y deliciosa para quienes buscan una comida completa en poco tiempo. Este plato combina la suavidad del arroz con la proteína del atún y el colorido de las verduras frescas, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y nutrición. Ideal para los días calurosos, para llevar en vianda o compartir en reuniones, esta receta se destaca por su rapidez, versatilidad y la posibilidad de adaptarla con los ingredientes que se tengan a mano.

La historia de la ensalada de arroz con atún es tan simple como su preparación. Este plato, con raíces en la cocina mediterránea y popularizado en toda Latinoamérica, surge de la necesidad de aprovechar ingredientes básicos y accesibles. El arroz, presente en casi todas las despensas, se mezcla con atún en lata y una colorida variedad de verduras para dar como resultado una comida fresca y balanceada. Es ideal para llevar en viandas, para servir como acompañamiento de carnes a la parrilla, o incluso como plato principal en días de calor. Además, admite infinitas variantes: cada familia tiene su versión, sumando huevo duro, choclo, aceitunas o lo que haya disponible.

Receta de ensalada de arroz con atún y verduras

La ensalada de arroz con atún y verduras es una receta que combina la suavidad del arroz con la textura y sabor del atún, realzada por el crujiente de las verduras frescas. Es una opción ideal para quienes buscan una comida rápida y saludable, ya que se puede preparar con anticipación y se conserva muy bien en la heladera.

El proceso consiste básicamente en hervir el arroz hasta que quede al dente, mezclarlo con atún en lata bien escurrido, y sumar las verduras de preferencia: desde zanahoria rallada y arvejas, hasta morrón, tomate y choclo. Aliñada con aceite de oliva, un toque de vinagre o limón, sal, pimienta y, si se desea, un poco de mayonesa o mostaza, esta ensalada se transforma en una comida completa y satisfactoria.

Tiempo de preparación

La preparación total de esta ensalada de arroz con atún y verduras es de aproximadamente 30 minutos:

15 minutos para hervir el arroz y dejarlo enfriar.

10 minutos para preparar y cortar las verduras.

5 minutos para mezclar todos los ingredientes y aliñar al gusto.

Ingredientes

1 taza de arroz (puede ser largo fino, doble carolina o parboil).

1 lata de atún al natural o en aceite (170-200 g).

1 zanahoria mediana, rallada.

1/2 taza de arvejas (pueden ser frescas o enlatadas).

1/2 morrón rojo, picado en cubos pequeños.

1 tomate mediano, picado en cubos.

1/2 taza de choclo (puede ser enlatado).

2 cucharadas de aceite de oliva.

Jugo de 1/2 limón o 1 cucharada de vinagre.

Sal y pimienta a gusto.

2 cucharadas de mayonesa o mostaza (Opcional).

Cómo hacer ensalada de arroz con atún y verduras, paso a paso

Hervir el arroz en abundante agua con sal hasta que esté al dente (aproximadamente 10-12 minutos). Escurrir, enjuagar con agua fría y dejar enfriar completamente.

Mientras tanto, preparar las verduras: rallar la zanahoria, picar el morrón y el tomate en cubos pequeños, y escurrir las arvejas y el choclo si son enlatados.

En un bol grande, mezclar el arroz frío, el atún bien escurrido y desmenuzado, la zanahoria, el morrón, el tomate, las arvejas y el choclo.

Aliñar con el aceite de oliva, el jugo de limón o vinagre, sal y pimienta a gusto. Mezclar bien.

(Opcional) Agregar mayonesa o mostaza para una textura más cremosa, y volver a mezclar.

Servir fría, decorando con hojas verdes si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la ensalada de arroz con atún y verduras rinde aproximadamente 4 porciones generosas, ideales como plato principal o 6 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 290

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 32 g

Azúcares: 4 g

Proteínas: 15 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada de arroz con atún y verduras se puede conservar en la heladera hasta 3 días, siempre en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar la contaminación de olores.